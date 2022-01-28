المنامة، مملكة البحرين: أعلنت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - عن إضافة رحلة يومية إضافية من لندن هيثرو إلى البحرين في 16 و 17 و 21 و 22 مارس لتشغيل ثلاث رحلات يومية خلال عطلة نهاية الأسبوع لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 التي ستقام من 18 الى 20 مارس 2022. تسيّر طيران الخليج حاليًا رحلتين يوميتين إلى لندن هيثرو ، وهو خط مباشر كان جزءًا من شبكة الناقلة الوطنية منذ العام 1970 حيث ستقلع هذه الرحلة الإضافية من لندن هيثرو في الساعة 1510 بالتوقيت المحلي وتهبط في البحرين الساعة 0050 بالتوقيت المحلي، ومن البحرين الساعة 0830 بالتوقيت المحلي وتهبط في مطار لندن هيثرو على الساعة 1255 بالتوقيت المحلي. سيحصل المسافرون على رحلات طيران الخليج إلى البحرين من لندن هيثرو الذين يحملون تذكرة سارية للفورمولا 1 على دخول مجاني إلى الصالات في مطار لندن هيثرو ومطار البحرين الدولي.

وبهذه المناسبة، قال القبطان وليد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج: "لقد كان الطلب على حضور السباق الافتتاحي للموسم كبيرًا بالتأكيد، ونحن متحمسون للترحيب بزوارنا من جميع انحاء العالم في مملكة البحرين لمشاهدة جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1. لطالما كان السباق حدثاً عالمياً مهماً لمملكة البحرين وطيران الخليج وشركائنا في حلبة البحرين الدولية وتسيير رحلة إضافية لطيران الخليج بطائرتنا من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر لتلبية الطلب على السباق حيث يستعد الجمهور للحضور . "

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي: “سيكون عام 2022 عامًا مميزاً للسياحة في البحرين والاقبال الكبير الذي تلقيناه من المسافرين الدوليين الذين يسافرون إلى البحرين لمشاهدة السباق الافتتاحي لهو اكبر دليل على ذلك. يسعدنا الترحيب في شهر مارس بالمزيد من السياح من المملكة المتحدة للاستمتاع بكل من السباق والأنشطة والمعالم الأخرى في جزيرتنا. "

نيابة عن حلبة البحرين الدولية، علق الرئيس التنفيذي للحلبة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة: “لقد شهدنا طلبًا كبيرًا على التذاكر وباقات السفر من المشجعين الدوليين في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك المملكة المتحدة. نحن ممتنون لشركائنا في طيران الخليج على زيادة رحلاتهم ونتطلع إلى انضمام المشجعين إلينا من جميع أنحاء العالم للاحتفال ببداية هذه الحقبة الجديدة الرائعة لهذه الرياضة ".

سيدشن سباق 2022 حقبة جديدة لـلفورملا 1، وثورة في تاريخ الرياضة، باعتباره السباق الافتتاحي للموسم، ستكون الفرصة الأولى لمحبي الفورمولا 1 حول العالم لمشاهدة السيارات الجديدة وهي تعمل. كما أنه يتبع الإثارة المذهلة لموسم 2021، والتي كانت هي الأقرب في الذاكرة.

وتُنظم حلبة البحرين الدولية حزمة من الفعاليات الترفيهية والتي تشمل مجموعة مختارة من أشهر الفنانين الموسيقيين في العالم إلى جانب نخبة من نجوم الغناء وأبرزهم حفل الفنان العالمي "أفروجاك" من فعاليات الترفيه العائلي على مدار عطلة نهاية الأسبوع، وهو أول فنان عالمي يتم الإعلان عنه في فعاليات هذه السنة للفورملا 1 حيث سيضاء مسرح حلبة البحرين الدولية مساء يوم الجمعة. سيتمكن جميع حاملي تذاكر الفورملا 1 من حضور الحفلات الموسيقية دون أي تكلفة إضافية. سيتم الاعلان عن المزيد من التفاصيل حول الحفلات الموسيقية والترفيهية في الفترة القادمة. من بين عوامل الجذب الأخرى في حلبة البحرين الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع، العروض المسرحية وفناني الأداء المتجولين، مثل عازف الشوارع الشهير أبراهام ثيل، ولعبة برجايد بالحجم الطبيعي و فرقة رقص من ايطاليا وعرض موسيقي من اسبانيا والكثير من العروض الترفيهية الاخرى. يمكن شراء التذاكر عبر الموقع الالكتروني لحلبة البحرين الدولية www.bahraingp.com

قامت الناقلة الوطنية لمملكة البحرين مؤخراً بالاعلان عن تفعيل إطلاق عدد من العروض غير المسبوقة على موقعها الالكتروني gulfair.com للمسافرين على متنها بالتنسيق مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض وحلبة البحرين الدولية. سيسمح ذلك للزوار بحجز رحلات الطيران والإقامة الفندقية وتذاكر سباق الفورملا 1 لمدة 3 أيام بالإضافة إلى التنقل من وإلى السباق، تتوفر المزيد من المعلومات على الرابط gulfair.com/f1، كما يمكن زيارة الرابط gulfair.com/covid19 للتعرف على شروط الدخول إلى المملكة. وللتعرف على المزيد حول الاماكن التي يمكن زيارتها في مملكة البحرين يمكن زيارة الموقع الإلكتروني bahrain.com..

تسيّر الناقلة رحلاتها حالياً إلى أكثر من 80% من شبكة وجهاتها ما قبل الجائحة؛ حيث تستمر طيران الخليج في العمل عن كثب مع السلطات الحكومية في مختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها في تلك الوجهات. وتفخر طيران الخليج بشبكتها المرنة من خلال التكيف الفوري مع التعليمات الحكومية وتوجيهات هيئات شئون الطيران المدني في وجهات شبكتها، واستجابتها للتغييرات والتحديثات المستمرة فيما يتعلق بالعمليات من وإلى كافة وجهات شبكتها. حصلت طيران الخليج مؤخراً على تصنيف خمس نجوم في فئة الناقلات الجوية في معرض APEX الذي يعتمد على آراء المسافرين. كما حصلت على تصنيف خمس نجوم لسلامة الطيران خلال جائحة كورونا كوفيد-19 من قبل سكاي تراكس، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة لجميع معايير السلامة الخاصة بكوفيد-19 أجرتها شركة ابحاث سكاي تراكس العالميّة المتخصصة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2021. ويأتي هذا التصنيف كدليل على نجاح عمليات طيران الخليج في الطيران بأمان خلال الوباء وتعزيز بروتوكولاتها في المطار وعلى متن رحلاتها لمكافحة انتشارالفيروس. وقد حصلت الناقلة الوطنية على هذا التصنيف من خلال توفير أعلى المعايير للعملاء والموظفين مع الحفاظ على إستراتيجيتها الخاصة لتقديم الضيافة العربية الاصيلة التي تتميز بها.

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-انتهى-

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