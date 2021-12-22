المنامة، مملكة البحرين: أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عن استئنافها لرحلاتها المجدولة المباشرة إلى باكو بواقع رحلتين أسبوعيتين، وذلك بدءاً من السادس من يناير 2022.

بهذه المناسبة، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي "نشغّل رحلاتنا المباشرة بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان منذ العام 2018 حيث أنها تعد إحدى أكثر الوجهات شعبية على شبكة طيران الخليج بكل ما توفره لمسافري الناقلة من مواقع تاريخية وثقافية وعوامل جذب سياحية. يسعدنا تعافي قطاع الطيران والسياحة واستئناف الرحلات إلى وجهاتنا المفضلة، في الوقت الذي تسهم فيه الحملات العالمية للتطعيم في عودة الأمور إلى طبيعتها في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الطيران الذي ننتمي إليه".

تسيّر الناقلة رحلاتها حالياً إلى أكثر من 80% من شبكة وجهاتها ما قبل الجائحة؛ حيث تستمر طيران الخليج في العمل عن كثب مع السلطات الحكومية في مختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها في تلك الوجهات. وتفخر طيران الخليج بشبكتها المرنة من خلال التكيف الفوري مع التعليمات الحكومية وتوجيهات هيئات شئون الطيران المدني في وجهات شبكتها، واستجابتها للتغييرات والتحديثات المستمرة فيما يتعلق بالعمليات من وإلى كافة وجهات شبكتها.

وكانت طيران الخليج قد حصلت مؤخراً على تصنيف خمس نجوم في فئة الناقلات الجوية؛ التصنيف الذي يعتمد على آراء المسافرين ويأتي كدليل على نجاح استراتيجية طيران الخليج والتحسينات التي طرأت على منتجاتها وخدماتها منذ إطلاق الهوية التجارية الجديدة وتحديث الأسطول الخاص بالناقلة. كما أعلنت الناقلة الأسبوع الماضي عن تفعيل إطلاق عدد من العروض غير المسبوقة للمسافرين على متن الناقلة تمنحهم فرصة التوقف في البحرين والحصول على حجوزات فندقية واستخدام منشآت سياحية وفق باقات وعروض متنوعة، قبل أن يواصلوا رحلتهم الجوية مجدداً.

يمكن الحصول على آخر الأخبار والمستجدات من خلال زيارة الرابط gulfair.com/covid19 ، بما في ذلك نصائح السفر، وأخبار شبكة الوجهات، وآخر الإجراءات المتخذة في مجال الصحة والسلامة.

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