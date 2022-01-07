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تاكيداً على جهودها في الطيران بأمان خلال الوباء
المنامة ، مملكة البحرين : حصلت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - على تصنيف خمس نجوم لسلامة الطيران خلال جائحة كورونا كوفيد-19 من قبل سكاي تراكس، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة لجميع معايير السلامة الخاصة بكوفيد-19 أجرتها شركة ابحاث سكاي تراكس العالميّة المتخصصة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2021. ويأتي هذا التصنيف كدليل على نجاح عمليات طيران الخليج في الطيران بأمان خلال الوباء وتعزيز بروتوكولاتها في المطار وعلى متن رحلاتها لمكافحة انتشارالفيروس. وقد حصلت الناقلة الوطنية على هذا التصنيف من خلال توفير أعلى المعايير للعملاء والموظفين مع الحفاظ على إستراتيجيتها الخاصة لتقديم الضيافة العربية الاصيلة التي تتميز بها.
علق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبد الحميد العلوي عند حصوله على هذا التصنيف قائلاً “هذا التصنيف هو نتيجة العمل الدؤوب الذي يقوم به فريق طيران الخليج. ويعود هذا الإنجاز إلى التزامنا بخدمة الناقلة الوطنية لمملكة البحرين. بصفتنا إحدى شركات الطيران القليلة على مستوى العالم التي لم تتوقف أبدًا عن الطيران طوال عام 2020، فإننا نفخر بتسلم هذه الجائزة التي تعد شهادة على قدرتنا على الصمود في الحفاظ على العمليات والتميز في خدمتنا. أود أن أشكر مسافرينا المخلصين على تقديرهم خلال هذه الفترة الصعبة وعلى إيمانهم وثقتهم في علامة طيران الخليج التجارية حيث قمنا بتنفيذ تدابير صارمة لمواصلة الطيران بأمان خلال هذه الأوقات الصعبة والغير مستقرة ".
تم الحصول على هذا التصنيف من ابحاث سكاي تراكس، أكبر مستشاري الأبحاث والجودة في الصناعة مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في هذا المجال ومقرها في لندن، المملكة المتحدة. تشتهر شركة سكاي تراكس بتصنيفها لشركات الطيران والمطارات العالمية مع نظام تصنيف جودة موحد لمعايير شركات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم. تدقيق سلامة الطيران خلال كوفيد-19 يقيم أكثر من 190 من بروتوكولات السلامة والنظافة التي قدمتها شركات الطيران خلال الجائحة لتعزيز سلامة العملاء والموظفين، بما في ذلك معايير التباعد الاجتماعي وفعالية أنظمة التنظيف عبر كل من المطار وعلى متن الطائرة، وجميع التدابير ذات الصلة لتعزيز عملية النظافة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تدقيق سلامة الطيران خلال كوفيد-19 الخاص بابحاث سكاي تراكس إشارات إلى إرشادات سلامة صحة الطيران من منظمة الايكاو واياسا واياتا واي سي دي سي.
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