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المنامة ـ جامع الخليج العربي: ناقش طلبة الدفعة الثامنة الدراسين في برنامج دبلوما الأمم المتحدة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي للعام الأكاديمي 2021 -2022 مشاريهم البحثية عن بعد نظرا للظروف الصحية الراهنة، ليقيمها الأساتذة الاكاديميين المشرفين على البرنامج الذي ينفذه مركز الأمم المتحدة التعليمي لإدارة الموارد المائية في المنطقة العربية بجامعة الخليج العربي.
وقدم 17 باحث خليجي وعربي عروض مشاريهم البحثية ليشرعوا بعد المناقشة في تنفيذها لتلبية احتياجات بلدانهم العربية، إذ ضمت هذه الدفعة شباب خليجين وعرب يعملون في قطاعات المياه المختلفة في المنطقة العربية كمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق والسودان وسوريا.
هذا، ويدعم برنامج دبلوما الأمم المتحدة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية بمنح مقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تدعم البرنامج منذ إنشائه في العام 2007، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، وجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية. ويشترط للحصول على درجة الدبلوما النجاح بنسبة 70 % على الأقل. ويمكن للخريجين الحاصلين على 80 % فأكثر، الالتحاق مباشرة ببرنامج ماجستير إدارة الموارد المائية الذي تقدمه كلية الدراسات العليا بعد استيفاء المتطلبات العامة للقبول بالجامعة.
وقام بتقييم الافكار البحثية التي هي مشاريع التخرج نخبة من أساتذة قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي من المتخصصين في مجالات المياه والبيئة والزراعة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية، وهم الأستاذ الدكتور وليد زباري، والأستاذ الدكتور أحمد الخولي، والأستاذ الدكتور محمد عبيدو، والأستاذ الدكتور علاء الصادق، والأستاذ الدكتور وهيب الناصر، والدكتورة صباح الجنيد، والدكتور عبد الهادي عبد الوهاب، والدكتورة مها الصباغ، والدكتورة سمية يوسف.
وقال منسق برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا، أستاذ إدارة المواد المائية الدكتور وليد زباري أن هذا البرنامج تنفذه جامعة الخليج العربي بالتعاون مع معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة بكندا، هو برنامج متكامل ومتعدد التخصصات في تنمية وإدارة وتخطيط الموارد المائية، ويهدف إلى بناء قدرات العاملين في مجال المياه في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمساهمة في تنمية الفكر الإداري المتكامل حول كيفية معالجة مختلف جوانب موارد المياه والقضايا المتعلقة بها في المنطقة العربية.
ويطرح الملتحقين بالبرنامج مشاريع تخرج لتطبيقات عملية تترجم مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية يتم تطبيقها على المشكلات المائية في بلدانهم. ويشتمل البرنامج التدريبي على عشرة حزم من المواد التدريبية يتم تنفيذها على التوالي لمدة عامًا واحدًا، حيث تدرس الحزمتين الأولى والعاشرة في جامعة الخليج العربي، بينما تدرس الحزم من الثانية وحتى التاسعة بأسلوب التعليم عن بعد. ويتطلب فيه التأهل لنيل دبلوما جامعة الأمم المتحدة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية إعداد مشروع للتخرج عن حالة واقعية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، يتم تقديمه في نهاية البرنامج في الحزمة العاشرة وتقديم الامتحان النهائي الشامل.
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