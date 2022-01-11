يومي الجمعة والسبت في مجمع الأفنيوز..

المنامة ـ جامعة الخليج العربي: تنطلق فعاليات حملة ينظمها طلبة كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج لنشر التوعية بصحة العيون في مجمع الأفنيوز يومي الجمعة والسبت 14 و15 يناير الجاري، حيث سيتواجد أطباء واستشاريين من مختلف المراكز والمستشفيات في البحرين لفحص لضغط العين والنظر وتقديم استشارات مجانية لرواد المجمع.

وأشارت استشارية امراض وجراحة العيون والقرنيات والليزك بالمركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، عضو هيئة التدريس بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتورة ندى اليوسف أن هذه الفاعلية تأتي في سياق جهود الجامعة لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين من أجل المحافظة على العين وحمايتها من الأمراض المختلفة ومضاعفاتها للحد من الإعاقة البصرية بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030.

واوضحت أن الإحصاءات تشير إلى أن حوالي 80% من حالات ضعف الرؤية على الصعيد العالمي يمكن تجنبها إذا تم اكتشافها وتشخيصها مبكراً، ومن هنا تأتي أهمية تكثيف التوعية طوال العام وليس فقط بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر، وقد استشعر طلبة الطب بجامعة الخليج العربي اهمية ذلك وشرعوا في تنظيم هذه الفعالية الجماهيرية حيث سيتم توزيع عدد من المنشورات المختصة بصحة العين إلى جانب إجراء فحص قوة الإبصار وضغط العين وتقديم الاستشارات المجانية من قبل الأطباء والاستشاريين المتخصصين بطب العيون.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة الطالب بالسنة السادسة بكلية الطب والعلوم الطبية سيف الجودر أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر التوعية بأهمية نعمة البصر، وتؤكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، والوقاية من الإصابات المختلفة التي قد تصيب العين في مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى جزء من مسئولية طلبة الطب هو إيصال الرسائل الطبية الرامية إلى رفع وعي الجهور للحفاظ على السلامة البصرية والوقاية من أمراض العيون بكافة اشكالها وتصنيفاتها ومسمياتها للوقاية من فقدان البصر، موضحاً جدوى تكثيف التوعية بأهمية الوقاية من العمى، ورفع مستوى الوعي الصحي بصحة العين وسلامتها لدى أفراد المجتمع، من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة، وطرق علاجها، والوقاية منها، ومنح الجميع فرص الحصول على خدمات الرعاية الشاملة للعيون.

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