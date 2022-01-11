PHOTO
يومي الجمعة والسبت في مجمع الأفنيوز..
المنامة ـ جامعة الخليج العربي: تنطلق فعاليات حملة ينظمها طلبة كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج لنشر التوعية بصحة العيون في مجمع الأفنيوز يومي الجمعة والسبت 14 و15 يناير الجاري، حيث سيتواجد أطباء واستشاريين من مختلف المراكز والمستشفيات في البحرين لفحص لضغط العين والنظر وتقديم استشارات مجانية لرواد المجمع.
وأشارت استشارية امراض وجراحة العيون والقرنيات والليزك بالمركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية، عضو هيئة التدريس بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتورة ندى اليوسف أن هذه الفاعلية تأتي في سياق جهود الجامعة لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين من أجل المحافظة على العين وحمايتها من الأمراض المختلفة ومضاعفاتها للحد من الإعاقة البصرية بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030.
واوضحت أن الإحصاءات تشير إلى أن حوالي 80% من حالات ضعف الرؤية على الصعيد العالمي يمكن تجنبها إذا تم اكتشافها وتشخيصها مبكراً، ومن هنا تأتي أهمية تكثيف التوعية طوال العام وليس فقط بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر، وقد استشعر طلبة الطب بجامعة الخليج العربي اهمية ذلك وشرعوا في تنظيم هذه الفعالية الجماهيرية حيث سيتم توزيع عدد من المنشورات المختصة بصحة العين إلى جانب إجراء فحص قوة الإبصار وضغط العين وتقديم الاستشارات المجانية من قبل الأطباء والاستشاريين المتخصصين بطب العيون.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة الطالب بالسنة السادسة بكلية الطب والعلوم الطبية سيف الجودر أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر التوعية بأهمية نعمة البصر، وتؤكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، والوقاية من الإصابات المختلفة التي قد تصيب العين في مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى جزء من مسئولية طلبة الطب هو إيصال الرسائل الطبية الرامية إلى رفع وعي الجهور للحفاظ على السلامة البصرية والوقاية من أمراض العيون بكافة اشكالها وتصنيفاتها ومسمياتها للوقاية من فقدان البصر، موضحاً جدوى تكثيف التوعية بأهمية الوقاية من العمى، ورفع مستوى الوعي الصحي بصحة العين وسلامتها لدى أفراد المجتمع، من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة، وطرق علاجها، والوقاية منها، ومنح الجميع فرص الحصول على خدمات الرعاية الشاملة للعيون.
#بياناتشركات
-انتهى-
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.