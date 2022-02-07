عمان - نظمت مجموعة طلال أبوغزاله من خلال دائرة الموارد البشرية ورشة تعريفية عن نشاطات المجموعة العالمية لموظفيها الجدد الذين التحقوا بالعمل في المجموعة خلال العامين 2021/ 2022.

وتأتي هذه الورشة، ضمن السياسة التي تنتهجها المجموعة لتعريف موظفيها بسياستها وسلسلة الخدمات المهنية المتكاملة التي تقدمها المجموعة من خلال شركاتها المنتشرة حول العالم.

وخلال الورشة رحب الأستاذ علاء ياسين المدير التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة بالموظفين الجدد، وقدم عرضاً تقديمياً تضمن نشاطات المجموعة المختلفة والخدمات التي تقدمها وتاريخ المجموعة ونشأتها، وعن رئيس مجلس إدارتها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله وهيكلها التنظيمي والسياسات الإدارية وحقوق وواجبات الموظفين.

واستعرض عدد من مدراء الشركات نشأة الشركات وتأسيسها والخدمات التي تقدمها، وقصص النجاح، بالإضافة إلى آليات وسبل تطور تلك الشركات وانتشارها في مختلف دول العالم.

كما استعرض المتحدثون إنجازات المجموعة والتي حصلت على أكثر من 1000 درع تكريمي، وأسست وأدارت أكثر من 400 محطة معرفة، وتملك أكثر من 100 براءة اختراع في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعد مجموعة طلال أبوغزاله أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في مختلف الحقول المهنية في تأسيس وتطوير وتوسيع الأعمال في مختلف القطاعات، تأسست عام 1972، وتعمل من خلال مكاتبها التي تزيد عن 110 مكاتب و150 مكتب تمثيل حول العالم.

#بياناتشركات

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