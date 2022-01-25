"أكزو نوبل" تكلف الطلاب لإعادة إبداع تحفة فنية بالتوازي مع ترميم العمل الأصلي في متحف ريكز في أمستردام

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - يفخر أستوديو مواهب الفني غير الربحي لأصحاب الهمم من سن 16 عاماً وما فوق، بالكشف عن مشروع جديد بالاشتراك مع كل من "أكزو نوبل" AkzoNobel و "كي إل إم" KLM ومطارات دبي. وسيركز هذا المشروع على تعزيز التنوع والشمول في الفن، وإبراز مهارات الطلاب من أصحاب الهمم في "مواهب".

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال جاسبير جيل، المدير الإقليمي لشركة "أكزو نوبل" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعتبر هذا المشروع نموذجاً رائعاً وملهماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مبدأ الشمول في الفن. لذا .. فإننا نرى فيه فرصة رائعة لإظهار شغفنا بالرسم من أجل تمكين الناس للتعبير عن سماتهم الفردية".

وللمساعدة في إبراز هذه الفرصة، قالت ويمي دي ميكر، مديرة أستوديو مواهب: "يهدف هذا المشروع إلى إعادة إبداع تحفة الرسام الهولندي الشهير رامبرانت، وذلك باستخدام تقنيات التصوير الحديثة بهدف التوصل إلى رواية قصة بسرد مختلف. ومن شأن هذه النسخة أن تساعد على إبراز قدرات فناني مواهب من أصحاب الهمم، وإلقاء المزيد من الضوء على جهودهم، إلى جانب توفير الدعم لمعلمي الفنون والمتطوعين. ويمثل المشروع دعوة غير مباشرة، لكنها قوية لنشر مبادئ المساواة والقبول والشمول. ويقدّم المشروع الجديد أيضاً نهجاً مختلفاً تماماً للتعامل مع الأعمال الفنية التاريخية، وأمكن تحقيق ذلك بفضل علاقة التعاون التي جمعتنا مع شركات "أكزو نوبل" و "كي إل إم" ومطارات دبي".

وبعد أن أغلق الأستوديو أبوابه في أثناء الجائحة، أصبح جاهزاً الآن لاستقبال الطلاب مرة أخرى في موقعه الجديد في "جي سي أفينيو" بمنطقة القوز 3، ابتداءً من 1 فبراير 2022.

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نبذة عن مواهب

تأسس أستوديو مواهب في العام 2010، بهدف إبراز مواهب وأفكار وتطلعات الشباب من أصحاب الهمم.

وبعد إغلاق دام لمدة عام، يسعدنا الإعلان عن عودة أعمال الأستوديو مع بداية العام 2022 في "جي سي أفينيو" بمنطقة القوز. ويضم المشروع أستوديو ومقهى حيث يمكن لكل فرد من المنتسبين الالتقاء والتعلم من بعضهم بعضاً. وسيكون استوديو المواهب الجديد مكانًا للقاء والترفيه والعمل لطلابنا، أو للمشاركة في ورش العمل. وفي نفس الوقت، سيعمل طلابنا في المستودع المجاور على تعزيز مهاراتهم الحياتية من خلال الممارسات الفنية والدورات تدريبية تحت إشراف مدربين محترفين. وينطلق المشروع من مفهوم سد الفجوة بين المجتمع وأصحاب الهمم لافتقارهم إلى التوجيه بعد إكمالهم تعليمهم المدرسي. وللمزيد من المعلومات، يرجى متابعتنا على إنستغرام "مواهب دبي" أو فيسبوك "مواهب ارت".

نبذة عن "أكزو نوبل"

تبدي هذه الشركة شغفاً بالطلاء، وتمتلك خبرات واسعة في صناعة الدهانات، ووضع معايير للألوان والحماية منذ العام 1792. وتحظى مجموعة علاماتنا التجارية العالمية، بما في ذلك "ديلوكس" و "إنترناشيونال" و "سيكينس" و "إنتربون" بثقة العملاء في جميع أنحاء العالم. ويوجد مقرنا الرئيسي في هولندا، وتنتشر أنشطتنا في أكثر من 150 دولة، كما نوظف ما يقرب من 34,500 موظف من الأشخاص الموهوبين ممن يحدوهم الشغف بتقديم المنتجات والخدمات عالية الأداء التي يتوقعها عملاؤنا. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا www.akzonobel.com.

الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم"

تأسست "كيه إل إم" في العام 1919 لتكون بذلك أقدم شركة طيران في العالم تعمل تحت اسمها الأصلي. وتعمل المجموعة انطلاقاً من قاعدتها الرئيسية في أمستردام، ويخدم شبكتها العالمية أسطول مكون من 214 طائرة في العام 2018، بدعم من طواقمها البالغ عددهم 33,000 شخص. وتغطي شبكة المجموعة 92 مدينة أوروبية، و 70 وجهة في القارات الأخرى، كما تقدم خدمات مباشرة إلى المراكز الاقتصادية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. وبصفتها أحد الشركاء في تحالف "سكاي تيم" SkyTeam ، يتسع نطاق تغطيتها لتتيح لعملائها الوصول إلى 1,063 وجهة في 173 دولة. وفي العام 2004، اندمجت "كيه إل إم" و "إير فرانس"، لتمكين المجموعة من القيام بدور رائد في صناعة النقل الجوي الأوروبية وفي قطاع السفر الجوي المستدام.

نبذة عن مؤسسة مطارات دبي:

تتولى مؤسسة دبي للمطارات إدارة العمليات التشغيلية وخطط تطوير المطارات الرئيسية في دبي وهما: "مطار دبي الدولي" و "مطار دبي وورلد سنترال". كما تعمل المؤسسة على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية، باعتبارها مؤسسة متكاملة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي والحفاظ على المرونة التشغيلية التي تُسهم في توفير مطارات آمنة وتقديم تجربة استثنائية وفق أعلى المستويات العالمية. ويحتل مطار دبي الدولي المركز الأول عالمياً من حيث الحركة الدولية للركاب، وضمن المراكز العشر الأوائل عالمياً من حيث حجم الشحن الدولي، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مجلس المطارات العالمي.

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