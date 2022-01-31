جدة: استقبل مجمع يورك الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مجموعة من طلاب جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) للتعرف على المصنع ومراحل إنتاج وحدات التهوية والتكييف والتبريد.

جاءت هذه الزيارة ضمن برنامج تم تدشينه مؤخرًا والذي يفتح أبواب مجمع يورك الصناعي، التابع لشركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك) لاستقبال العملاء وطلاب الجامعات، وقريبًا لاستقبال العامة، يتم خلالها إعطاء لمحة حول تاريخ يورك في تصنيع وحدات التهوية والتكييف والتبريد المحلية منذ أكثر من عشرين عاماً، ونظرة عامة على أبرز معالم المملكة وكبرى المشاريع المحلية والإقليمية التي يتم تبريدها بواسطة وحدات يورك سعودية الصنع، من خلال معرض المنتجات داخل المجمع الصناعي.

بعد المعرض قام الطلاب بجولة داخل منطقة الإنتاج، استمعوا خلالها إلى شرح مفصل حول اختلاف وحدات التهوية والتكييف والتبريد من حيث النوع والاستخدام والسعة التبريدية، وتعرفوا على مهنة فني إنتاج الوحدات، وآلية عمل كل مرحلة تصنيع ابتداء من قسم المواد الخام إلى خطوط إنتاج المكونات الرئيسية، ومراحل التجميع، وانتهاء بتغليف الوحدات الجاهزة.

كما تخللت زيارة طلاب الجامعة التعرف على قسم البحث والتطوير وأهميته في التأكد من جودة الوحدات وامتثالها للمعايير المعتمدة، وكذلك تطوير تقنيات ووحدات جديدة، مع جولة داخل مختبرات القسم لمشاهدة آلية عملية الفحص والاختبار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والسلامة والموارد البشرية بآل سالم جونسون كنترولز – محمد أبو غزالة - أن مثل هذه الزيارات تهدف إلى تقوية العلاقات بين مجمع يورك الصناعي والجامعات، لفتح آفاق الطلاب لمجال التصنيع المحلي وخوض التجربة العملية وراء خلق منتج جديد، وإطلاعهم على إمكانية التحاقهم ببرامج تدريب (يورك) المتنوعة، بما فيها التدريب التعاوني، والتدريب الصيفي، وكذلك برنامج القادة الشباب الذي يستهدف الكفاءات المتميزة من المتخرجين في برنامج تدريب على رأس العمل مدته عامين.

وقد أعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة مصنع يورك، مشيرين إلى حصولهم على معلومات كثيرة ذات العلاقة بالتصنيع ومجال التهوية والتكييف والتبريد، شكروا مسؤولي المصنع على منحهم فرصة هذه الزيارة والإجابة على استفساراتهم المختلفة، والاطلاع على كيفية تطبيق دراستهم النظرية في مجال العمل والتصنيع.

#بياناتشركات

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عن ال سالم جونسون كنترولز (يورك)

تأسست آل سالم جونسون كنترولز عام 1991 كثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة شركات آل سالم وشركة جونسون كنترولز العالمية، الشركة الأم ليورك، وهي شركة متعددة الصناعات ورائدة في توفير الحلول المتكاملة التي تشمل مجالات التهوية والتبريد والتكييف HVAC، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المنشآت، للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في كل من المملكة العربية والسعودية ولبنان ومصر واليمن.

وتُعرف شركتنا في السوق المحلية بصفتها آل سالم يورك، ونفتخر بكوننا من أوائل الشركات في المملكة المتخصصة في توفير حلول مستدامة، من خلال تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات التي تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، علاوة على تحسين مستويات الراحة والأمان. كما نفتخر بمكانتنا الرائدة بصفتنا أكبر مورد لمكيفات الهواء في المنطقة، ونتطلع بأن نصبح رواد نمو وتطور السوق في مجال عملنا، والوصول إلى القمة والمرتبة الأولى لكل من مجال التصنيع وحلول التحكم والمراقبة.

وبفريق عمل يتجاوز 2,500 موظف، تنتشر آل سالم جونسون كنترولز (يورك) بشكل استراتيجي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية لخدمة قطاعات عملائها وصناعاتها المتنوعة، انطلاقا من مقرها الرئيسي وفروعها، علاوة على شبكة واسعة راسخة من الموزعين المعتمدين.

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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

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