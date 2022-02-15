من خلال صندوق استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

دبي ، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "ضمان للإستثمار" عن فوزها بتفويض استثماري جديد عبر صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 105 مليون دولار أمريكي (400 مليون درهم إماراتي) وذلك من شركة مالية إمارتية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

ولم تفصح "ضمان للاستثمار" عن هوية الشركة لأسباب تتعلق بالحفاظ على سرية الصفقة، إلا أنها أشارت إلى أن قدرة فريق الشركة من مدراء الأصول المحنكين على هيكلة الصندوق بالشكل الذي يتوافق مع احتياجات وتوقعات العميل وقواعده الإرشادية مثلت عنصراً هاماً في نجاح هذه الصفقة التي تمثل إضافة نوعية إلى شبكة العلاقات الناجحة التي عكفت "ضمان للاستثمار" على بنائها وتمتينها مع مختلف المؤسسات والبنوك المحلية والإقليمية وعلى جميع المستويات.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في "ضمان للإستثمار": "يعكس فوز "ضمان للاستثمار" بهذا التفويض الجديد ثقة المستثمرين المؤسساتيين في السجل الحافل الذي يمتلكه فريق إدارة الأصول التابع للشركة وخبرته الواسعة في إدارة استراتيجيات فئات الأصول المتعددة في الأسواق الناشئة".

من جهته، قال خالد زعرب رئيس الأعمال المؤسسية في "ضمان للإستثمار": "نقدم في ضمان للإستثمار مجموعة واسعة من الحلول الفريدة المصممة خصيصاً لعملائنا من المؤسسات، ونسعى في الوقت ذاته إلى الحفاظ على الزخم الذي يمكننا من مواءمة منتجاتنا مع احتياجات عملائنا ومتطلباتهم. ويمثل الفوز بتفويض استثماري بهذا الحجم دليلاً دامغاً على ثقة عملائنا الكبيرة بقدرتنا على هيكلة الاستراتيجيات الاستثمارية وتنفيذها على الوجه الأمثل. ونحن نتطلع قدماً إلى تقديم المزيد من هذه الحلول خلال العام الجاري مما سيسهم في تعزيز كفاءة استراتيجياتنا المؤسسية وإضافة قيمة مجزية لعملائنا الذين نعمل معهم عن كثب".

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نبذة عن شركة ضمان للإستثمار

تُعدّ شركة ضمان للإستثمار التي تأسست عام 1998 إحدى شركات الخدمات المالية غير المصرفية. وتشتهر الشركة بخبرتها غير المسبوقة في تحقيق أداء متميّز يستند إلى أعلى معايير الشفافية والحوكمة والمهنية. وحققت شركة ضمان للإستثمار ومجموعة شركاتها نمواً سريعاً وغدت مرجعيةً بحدّ ذاتها في أسواقها الرئيسية التي تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وباعتبارها إحدى الشركات الاستثمارية السبّاقة في المنطقة وبفضل خبرتها التي تتجاوز 20 عاماً، تُوفّر شركة ضمان للإستثمار نهجاً مرناً ومخصصاً يقدّمه فريق عالي التخصص يتمتّع بفهم معمّق للأسواق المحلية والعالمية.

وتشتهر ضمان بتقديم منتجات وخدمات استثمارية مبتكرة للعملاء الإقليميين والدوليين، وتوفّر الشركة فرصاً لإدارة الاستثمارات وتنمية استثمارات رأس المال، إضافةً إلى عمليات الوساطة التي تقدمها شركاتها الفرعية التابعة لها. وتجري جميع عمليات شركة ضمان بموجب قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

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