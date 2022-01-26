الإمارات: أعلنت "صيدلية أستر"، قسم البيع بالتجزئة التابعة لشركة "أستر دي إم للرعاية الصحية" عن مشاركتها في النسخة الحالية من "معرض ومؤتمر الصحة العربي"، وذلك بالشراكة مع "ألفا وان" (Alpha One)، ذراع التوزيع التابع للشركة.

وتستعرض "صيدلية أستر" خلال الحدث ثلاث منتجات متطورة للعناية بالصحة والبشرة، تضم كل من "ناوبي" (Naobay)، المستحضرات العضوية للعناية بالبشرة من أسبانيا، و "نانو صحة" (Nano Seha)، المنتج المحلي المصنع في دولة الإمارات، وهو عبارة عن مطهر مصنوع من النانو، خالي من الكحول ويوفر حماية أكبر للبشرة، بالإضافة إلى منتج "بايوسيبيديا" (BioSepeedia)، للتشخيص المختبري، وهي مجموعة إختبار منزلي سريع لمدة 15 دقيقة من فرنسا.

كما ستقوم "صيدلية أستر"، بإستعراض أكثر من 20 علامة تجارية مختلفة بالتعاون مع "ألفا وان"، التي تعتبر واحدة من أكبر موزعي الشركة، وتقدم مجموعة من العلامات التجارية العالمية المشهورة والموثوقة في مجال التغذية والعناية الشخصية، والرعاية الصحية المنزلية.

وتعليقاً على المشاركة، قال بالاسوبرامانيان، الرئيس التنفيذي، "صيدلية أستر": يعتبر "معرض ومؤتمر الصحة العربي" من أكبر وأهم المعارض الخاصة بالرعاية الصحية في المنطقة، حيث يضم العديد من المتخصصين في هذا المجال، إلى جانب مشاركة التجار والعارضين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويمنحنا الحدث الفرصة لإستعراض مجموعتنا الواسعة من منتجات الصحة والعناية والجمال، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللازمة للعملاء المحتملين. كما نتطلع من خلال مشاركتنا إلى توسيع شبكة عملائنا، وتعزيز تواجدنا الجغرافي من خلال العلامات التجارية التابعة لنا."

وتأتي مشاركة "صيدلية أستر" في الحدث أيضاً في الوقت التي يقوم فيه أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية بتسليط الضوء على التحول الرقمي ليصبح أكثر ملائمة مع متطلبات المستهلكين. وساعدت الأزمة الصحية العالمية في تسريع وتيرة التحول في هذا القطاع، حيث أصبحت الأولوية عند المستهلكين بالحصول على الرعاية الصحية الملائمة والسهلة. وتتواجد "صيدلية أستر" في الحدث الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، والمستمر لغاية 27 يناير 2022 في المنصة E10، القاعة رقم 6.

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