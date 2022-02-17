تم توزيع المنح السنوية على المتقدمين الذين استوفوا شروط الصندوق ويرغبون بتعزيز مهاراتهم عبر إكمال دورات تدريبية إضافية

اختيار سبعة مؤهلين من مدارس شراكة المدارس الدولية في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة من المنح السنوية

الشرق الأوسط: كشفت شراكة المدارس الدولية (ISP) عن قائمة المستفيدين من منح صندوق فيديريكو أوليفي والتي سيتم تقديمها للمرة الأولى على الإطلاق. ويشغل الفائزون السبعة وظائف في أقسام تعليمية وإدارية في عدد من المدارس التابعة للشراكة على امتداد منطقة الشرق الأوسط. وسيتم تخصيص التمويل لصالح سبعة مستفيدين لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم عبر الالتحاق بدورات تدريبية يختارونها.

وراعت اللجنة في اتخاذ القرارات النهائية لتحديد المستفيدين من المنح عدداً من المعايير المختلفة. وفي هذا الإطار، قالت أبيجيل فيشبورن، شريك التطوير المدرسي في "شراكة المدارس الدولية" وأحد أعضاء لجنة الاختيار: "تعتبر شراكة المدارس الدولية مؤسسة تعليمية حريصة على التطوير المستمر وصقل المهارات المهنية للكوادر البشرية. وشجع أعضاء فرق عملنا على التفكير ملياً في تطوير أنفسهم على الصعيد الشخصي والمهني والتقدم للحصول على المنح. وبهذا اختار جميع المرشحين الفائزين المجالات التي يمكنهم عبرها تطوير مهاراتهم ومعارفهم بما ينعكس إيجاباً على أدائهم المهني. الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على التجربة التعليمية في مدارسهم".

وأضافت أبيجيل: "أوضح المتقدمون الذي نجحوا باجتياز متطلبات المنحة، القيمة التي سيضيفونها والمهارات التي سيكتسبونها عبر الالتحاق بالدورات التدريبة، والتي سيشاركونها مع زملائهم. الأمر الذي سيخلق تأثيراً إيجابياً على الصعيد الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي والأداء التشغيلي المدرسي. كما أظهر المستفيدون من المنح التزاماً تجاه مدارسهم وطلابها من خلال تقديم أداء مهني احترافي وحرصهم طوال السنوات الماضية على تحقيق المزيد من الإنجازات".

وشملت قائمة الفائزين بمنح صندوق فيديريكو أوليفي للعام الأكاديمي 2021-2022 كلاً من:

• أليسون جريس جلوفر، معلمة التربية البدنية لدى مدرسة أسبن هايتس البريطانية

• إشراف بالهولد، مدرسة تربية بدنية لدى مدرسة أسبن هايتس البريطانية

• ياسمين بالدوزا، معلمة بالصف الخامس لدى مدرسة أسبن هايتس البريطانية

• نيكول رييس، محلل بيانات لدى مدرسة بارك هاوس الإنجليزية

• مايكل ماكدونالد، مدير مرحلة السنة السابعة ومدرس التربية البدنية لدى مدرسة بارك هاوس الإنجليزية

• جايمي ليج، احد مديري مرحلة السنة الرابعة ومعلم العلوم لدى مدرسة بارك هاوس الإنجليزية

• ألثيا إدموندسون، مديرة المرحلة الابتدائية، مدرسة نبراس الدولية

من جهته، أوضح بهارات منسوخاني، الرئيس التنفيذي لشراكة المدارس الدولية بالشرق الأوسط: "في عصرنا الحالي الذي يسجل تغيرات هائلة ومتسارعة على المستويات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، شهدت المؤسسات التعليمية تحولاً جذرياً عبر تطبيق الوسائل والأدوات والتقنيات السائدة في عصر الفصول الدراسية الافتراضية. لذلك أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية الذين يتقنون مهارات أعلى، أكثر قدرة على دعم مدارسهم مستقبلاً، وبالتالي تزويد طلابها بمنظومة تعليمية أكثر قيمة وجدوى".

وأضاف منسوخاني: "يدرك صندوق فيديريكو أوليفي أهمية هذه المؤهلات ويحرص على دعم موظفينا ليكونوا صناع التغيير المنشود في مدارسهم. ونهنئ الفائزين بمنح الصندوق لهذا العام، الذين استحقوا هذه الفرصة نظراً لالتزامهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ونجاحهم بتجسيد قيم وأهداف شراكة المدارس الدولية. ونتطلع قدماً للاحتفاء بنجاحاتهم المستقبلية ورؤية الأثر الإيجابي الذي سيقدمونه لمدارسهم".

يأتي إنشاء صندوق فيديريكو أوليفي كتخليد لذكرى فيديريكو أوليفي، صديق وزميل شراكة المدارس الدولية الذي توفي في عام 2015. وكان أوليفي مساهماً فاعلاً في قطاع التعليم الخاص وكان لجهوده دور بارز في ترسيخ مكانة الشراكة لاسيما في مرحلتها التأسيسية.

يذكر أن الصندوق يقدم مساهمة مالية سنوية مخصصة للتطوير المهني لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس التابعة لشراكة المدارس الدولية، الراغبين بتطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال الدورات التدريبية. وباب المشاركة مفتوح سنوياً لكافة موظفي شراكة المدارس الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

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