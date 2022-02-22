بهدف تعزيز فرص التسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع انضمام نون بايمينتس(Noon Payments)، وبوابة نون للدفع المتكامل للمشاريع المحلية (noon.com) إلى مبادرة التمكين الإلكتروني التي أطلقها الصندوق ضمن تطوير مشاريع التجارة الرقمية والإلكترونية. وستوفر بوابة نون للدفع لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حزمة من الخدمات التي تساهم في توسعة أعمالهم وتمكينهم من تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت حيث تتضمن هذه الخدمات إعفائهم من تكاليف إعدادات الاشتراك، وتخفيض الرسوم الشهرية المترتبة على التسجيل فيها.

وقالت سعادة علياء عبد الله المزروعي، مستشارة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "إن صندوق خليفة ملتزم بمواصلة العمل من أجل خلق وتعزيز بيئة عمل مناسبة وتنافسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، مؤكدًا أن خدمات بوابة نون للدفع ستساهم في الارتقاء بمستوى أداء تلك المشاريع في السوق".

وأوضح أن خدمات الدفع الإلكتروني وتوفير خيارات الدفع المتنوعة من شأنه أن يساهم في تعزيز أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عائداتها وأرباحها، لافتًا إلى أن بوابة نون للدفع ستتيح قبول جميع طرق الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك بطاقات الصراف الآلي، بطاقات الائتمان، آبل باي، غوغل باي، سامسونغ باي وغيرها.

وأضافت: "تستطيع جميع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على رخصة تجارية سارية المفعول المشاركة في برنامج التمكين الإلكتروني والاستفادة من المميزات العديدة التي يقدمها".من جهته قال مسام غاديا (المنصب): "إن تقديم أدوات الدعم للمشاريع المحلية، ودعم نمو أعمالها وهو هدفPayments Noon الجوهري الذي أسست من أجله ، مشيرًا إلى أن البوابة تتيح إجراء المعاملات الشرائية وعمليات الدفع للبائعين المستفيدين بسلاسة من خلال برنامج التمكين الإلكتروني، الأمر الذي يساهم في تعزيز الوجود الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واتساع انتشارها". وأضاف: "سيتاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرالاستفادة من خدمات نون الحصرية وأدواتها المخصصة، بما في ذلك خدمة الرد على رسالة البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة، بالإضافة برنامج تدريبي مدته خمسة أسابيع لإرشاد البائعين وتعريفهم على تقنيات وأساليب البيع الحديثة والتسويق وتوسعة تجارتهم والترويج لمنتجاتهم وزيادة انتشارها على منصة نون".

يشار إلى أن بوابة نون للدفع هي بوابة دفع متكاملة لخدمة الأعمال تقدمها منصة نون، تتيح المنصة من خلالها طرق ميسرة للدفع عبر الإنترنت، ما يوفر تجربة بيع وشراء سلسة لكل من البائع والعميل على حد سواء. ويستطيع البائعون إجراء التعديلات على خصائص عملية الدفع حسب ما يفضلونه، بالإضافة لتمتعهم بمزايا أولوية الانضمام إلى البوابة، وتمكينهم من مراقبة المعاملات التجارية من خلال لوحة إعدادات شخصية خاصة بمشروعهم، والانتفاع من الرسوم الشهرية المخفضة.

#بياناتحكومية

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