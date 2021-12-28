أُقيم افتراضيًا بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان

أبوظبي: احتفل صندوق الوطن افتراضيًا عبر منصة "زووم" بتخريج 3 دفعات من المشاركين في "المبرمج الإماراتي" بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وهند باقر مدير عام صندوق الوطن، والجهات الداعمة للبرنامج شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الدار العقارية الهادفة لتعزيز قدرات المبرمجين، ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية حاضنة للمبرمجين.

وجرى في الحفل تخريج أكثر من 1000 مشاركاً توزعوا على 600 طالب وطالبة في مدينة الظفرة ممن شاركوا في المرحلة الأساسية التي تعد مدخلاً لتعلم البرمجة، كذلك 200 طالب وطالبة من الظفرة و214 طالباً من المشاركين في المرحلة المتقدمة في دبي، والشارقة وأم القيوين.

وأثنى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على الاهتمام الذي يوليه الخريجون لمثل هذا البرنامج، وحرصهم على اكتساب المعارف والخبرات؛ التي من شأنها تأهيلهم لِلعب دور فعال في مسيرة تقدم دولة الإمارات وازدهارها وتعزيز ريادتها عالميًا في المجالات.

وقال: "تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الاستثمار في بناء القدرات والكفاءات، وهو نهج ثابت وراسخ أرسى دعائمه المؤسسون. وتؤمن القيادة الرشيدة بأن إعداد جيل من العلماء والقادة المؤهلين القادرين على مواصلة التقدم بخطى ثابتة، في جميع المجالات وعلى كافة المؤشرات، يُمثل نقطة البداية الصحيحة لصناعة مستقبل أفضل والوصول إلى المركز الأول.

وهنّأ معاليه الخريجين راجيًا لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية والمهنية، ودعاهم إلى العمل على توظيف مهاراتهم وخبراتهم بالشكل الأمثل؛ الذي من شأنه تعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم، ودفع مسيرة تقدم دولتهم وازدهارها.

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: "احتفالنا اليوم بتخريج دفعة جديدة من الكفاءات والمواهب ليمثل إضافة مميزة إلى إنجازات صندوق الوطن، الذي يساهم بفعالية كبيرة في تأهيل أجيال من قادة المستقبل ممن سيواصلون مسيرة التنمية والتقدم والازدهار لدولتنا؛ لضمان مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة".

وأشادت باقر بالدعم الذي يقدمه شركاء صندوق الوطن، وقالت: "إنهم جسدوا نموذجًا مشرّفًا للشراكة المثلى، والتعاون الوثيق من أجل بناء قدراتنا، وصقل مهارات وتعزيز مواردنا؛ لتكون المحرك الرئيس في تسريع وتيرة انتقالنا إلى اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإبداع والابتكار، وهو النهج الذي تسير عليه قيادتنا، وتتبناه دولتنا؛ لصناعة غد مشرق ومستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وبهذه المناسبة قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك": تفخر أدنوك بتعاونها مع صندوق الوطن من خلال دعم جهود ومبادرات الصندوق التي تهدف إلى توفير بيئة محفزة لطلاب وطالبات المدارس تمكنهم من تطوير قدراتهم واكتساب مهارات وخبرات متقدمة في تطبيقات التكنولوجيا المتطورة ولغة البرمجة تسهم في تعزيز تنافسيتهم وتفوقهم المهني المستقبلي بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير الكوادر الإماراتية الشابة وتزويدها بالمعرفة والمهارات التكنولوجية لمواكبة مسيرة التقدم التي تشهدها دولتنا على الصعد كافة".

وأضاف: " تولي أدنوك أهمية كبيرة للاستثمار في الكوادر البشرية التي تعد العمود الفقري للشركة والركيزة الأساسية لنجاحها وتعمل على تقديم المزيد من برامج تدريب وتطوير الكوادر البشرية ويتيح لنا التعاون مع صندوق الوطن توسعة محفظة المبادرات والبرامج التي تنفذها الشركة لتطوير جيل الشباب من أبناء دولة الإمارات وبناتها "

وهنأ الكندي جميع الخريجين متمنياً لهم المزيد من النجاحات التي تخدم تحقيق طموحات الدولة المستقبلية.

وقالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في الدار العقارية: "يسرنا أن نشهد اليوم تخريج جيل جديد متمكن ومتقن للغة المستقبل بعد مشاركته في برنامج المبرمج الإماراتي التابع لصندوق الوطن. إن النجاح المتواصل الذي يحققه هذا البرنامج هو دليل على القدرات الإبداعية والمواهب الكامنة التي يحظى بها طلاب الإمارات، ورغبتهم بتوسيع آفاقهم العلمية والمهنية لدعم مسيرة نمو وتطور الدولة. ولطالما كانت المساهمة في إعداد وتطوير الجيل القادم من المواهب المحلية ضمن أولوياتنا في الدار العقارية، ونحن سعداء بالإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن من خلال دعمنا وتعاوننا الفاعل مع صندوق الوطن. نهنئ جميع الخريجين على نجاحهم ونتطلع إلى رؤية مساهماتهم الفاعلة في تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال توظيف المهارات التي اكتسبوها في هذا البرنامج".

#بياناتحكومية

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