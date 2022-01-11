الرياض: وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية مع شركة "دراية المالية"، الرائدة في الوساطة والاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية، لتأسيس صندوق ملكية خاصة مغلق متخصص في الاستثمار في الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة برأس مال مستهدف يبلغ 100 مليون ريال سعودي.

ووقع الاتفاقية كل من الأستاذ قصي عبد الله الفاخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، والأستاذ محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية.

وأوضح الفاخري أن تأسيس الصندوق الاستثماري الجديد يأتي في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد من الفرص التمويلية لدعم توسع الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية للمملكة، مشيراً إلى أن "دراية المالية" ستتولى إدارة الصندوق الجديد لما تتمتع به من خبرة متميزة في إدارة الأصول والاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية في الأسواق السعودية والخليجية والعالمية.

ويستهدف الصندوق الاستثماري الجديد الاستثمار في الفرص السياحية الواعدة في المناطق السياحية المستهدفة في المملكة. كما تشمل القطاعات السياحية المستهدفة كلاً من الإيواء، والتجارب والأنشطة السياحية، والترفيه وسياحة المغامرات، والمطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، وخدمات السفر والسياحة، وتجارة التجزئة في السلع السياحية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وسيقوم الصندوق الجديد، الذي يعدّ الأول من نوعه في المملكة، بالمشاركة في رأس المال لدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة داخل المملكة.

وسيساهم أيضاً في زيادة تنويع الاستثمارات في القطاع السياحي عبر طرح منتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في الشركات السياحية الواعدة التي لا تحصل على التمويل المناسب، بما يخدم الاستثمار في نشاطات سياحية تسهم في إثراء تجربة السائح في المملكة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن صندوق التنمية السياحي:

تأسس صندوق التنمية السياحي بموجب مرسوم ملكي صدر في يونيو 2020 لتمكين واحد من أسرع القطاعات نمواً في المملكة. برأسمال تمويلي يبلغ 4 مليار دولار، يهدف صندوق التنمية السياحي إلى تسهيل وصول المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمارات السياحية الغنية والواعدة في جميع الوجهات الرئيسية في المملكة.

ويعمل صندوق التنمية السياحي من موقعه في قلب منظومة السياحة السعودية على دفع عجلة التنمية في القطاع عبر استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص. ويسعى الصندوق إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة من خلال جذب المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع السياحة، مع التركيز على الاستدامة على المدى الطويل. وبفضل شراكاته القوية مع البنوك الخاصة وجهات التمويل العامة والمقاولين وشركات الخدمات المساندة، يتمتّع الصندوق بمكانة جيدة تؤهّله لتقديم أفضل الاستشارات والخدمات والحلول التمويلية والاستثمارية المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

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