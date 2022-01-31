تأسس صندوق البحرين للسيولة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في عام 2016 بهدف تنشيط و زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداولات على الأسهم المدرجة في بورصة البحرين

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية (والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، اليوم أن صندوق البحرين للسيولة يواصل في عامه السادس تأثيره الملموس في دعم مستوى المتوسط اليومي لقيمة التداولات في بورصة البحرين، حيث وصل هذا المتوسط إلى 800 ألف دينار بحريني ما يعادل 2.1 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

وحول أهداف الصندوق، قال فاضل مخلوق، الرئيس التنفيذي لأسواق المال لدى سيكو: "نجح الصندوق في تحقيق تأثير إيجابي على بورصة البحرين بالرغم من أنخفاض قيمة أصول الصندوق عن قيمة الأصول عند الـتأسيس نتيجة التوزيعات النقدية للمساهمين والتي بلغت قيمتها ما يعادل نسبة 20% من قيمة الصندوق على مدى الستة أعوام الماضية."

وقد بلغت تداولات صندوق البحرين للسيولة في عام 2021 حصة تعادل 34% من إجمالي المتوسط اليومي لقيمة التداولات في البورصة، مقارنة بحصة الصندوق في عام 2020 والتي بلغت 30%. وتعد زيادة نسبة المشاركة مقارنة بالعام الماضي دليلا واضحاً على دور الصندوق كمعزز للسيولة خلال فترة انخفاضها. وفيما بتعلق بالأداء، حقق صندوق البحرين للسيولة عائداً بلغ 11.4% لعام 2021 بما يمثل أعلى عائد منذ تأسيس الصندوق. ويشمل هذا العائد الأرباح النقدية الموزعة على حاملي الوحدات في الصندوق.

"نشعر بالفخر والاعتزاز من النتائج المحققة والتي تعكس إمكانيات وكفاءة سيكو كصانع للسوق،" كما قال فاضل مخلوق، مضيفاً: "منذ طرح الصندوق في عام 2016، نجح في تحقيق تأثير إيجابي هائل على توجهات المستثمرين ورغباتهم، فضلا عن حجم السوق، والتقييمات، والأداء."

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نبذة عن صندوق البحرين للسيولة:

تأسس صندوق البحرين للسيولة بشراكة بين سيكو ومجموعة من أبرز المؤسسات المالية البحرينية وهي بنك البحرين والكويت، شركة ممتلكات البحرين القابضة، شركة أصول، وبنك البحرين الوطني. يهدف الصندوق إلى تحسين السيولة في بورصة البحرين من خلال خفض الهامش بين سعر البيع وسعر الشراء وتنشيط السوق. كما يسعى أيضاً إلى تحقيق عائدات ملموسة للمستثمرين تقترب من مستوى عائدات السوق.

تواصل سيكو تعزيز مكانتها الرائدة كصانع للسوق لبورصة البحرين.وفي عام 2018 حصلت سيكو على ترخيصين جديدين كصانع للسوق لكل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديها إلى 4 مليار دولار أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثلاث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية، وسيكو المالية وهي شركة متخصصة في توفير خدمات أسواق المال ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقرًا لها، وهي آخذة في التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل بالإنجازات باعتبارها بنكاً إقليمياً موثوقاً به يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليلات مدروسة عن أكثر من 90 بالمائة من الأسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها في العام 1995، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عملاء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي سيكو قدمًا في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضلا عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عملائها. وستواصل سيكو الاستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100 موظف متميز.

لمزيد من المعلومات:

ندين عويس

مدير العلاقات العامة، سيكو

هاتف مباشر: 5017 1751 (973+)

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