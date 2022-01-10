تشمل الاتفاقية استثماراً مشتركاً بقيمة 385 مليون درهم إماراتي لدعم النمو الاقتصادي في القطاع الذي يحظى بأهمية استراتيجية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية استثمار ضمن قطاع السياحة والضيافة مع شركة ماينور إنترناشونال "مينت" بقيمة 385 مليون درهم إماراتي (104.8 مليون دولار أمريكي). ومن خلال هذه الاتفاقية، يتعاون الصندوق مع شركة "مينت" بحصص في خمس مواقع سياحية في تايلاند، تتضمن منتجع أنانتارا ريفرسايد بانكوك، وفندق أفاني ريفرسايد بانكوك، ومركز ريفرسايد بلازا للتسوق في بانكوك، ومنتجع أنانتارا لايان فوكيت ومنتجع فور سيزونز كوه ساموي.

تمثل هذه الاتفاقية أولى استثمارات صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع السياحة والضيافة في تايلاند، ويعد هذا القطاع رافداً أساسياً في نمو الاقتصاد التايلندي، ويساهم بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتضم الوجهات السياحية المذكورة أكثر من 760 غرفة، وتساهم في توفير حوالي 500 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

وبهذه المناسبة قال سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: "يعد قطاع السياحة والضيافة في تايلاند من القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني بتايلاند، حيث يساهم هذا القطاع في تأمين عدد كبير من فرص العمل للسكان المحليين. ومع هذه الأهمية التي يحظى بها قطاع السياحة في الدولة، تأتي هذه الشراكة مع شركة "مينت" ضمن خطط الصندوق الاستثمارية ومساعيه لتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، خاصة وأن شركة "مينت" تتمتع بمكانة بارزة باعتبارها من أهم الشركات العاملة في مجال السياحة والضيافة في تايلاند".

ومن جانبه، قال ديليب راجاكارييه، الرئيس التنفيذي لشركة ماينور إنترناشونال: "تؤكد هذه الاتفاقية على التزام شركة "مينت" لمواصلة مساعيها لدعم الاقتصاد في الدولة، وتوظيف جهودها وإمكاناتها لضمان الازدهار على المدى الطويل. ونحن سعداء لإطلاق هذه الشراكة مع صندوق أبوظبي للتنمية، ونتطلع إلى مزيد من العمل المشترك في المستقبل لتحقيق نتائج تنعكس ايجابياً على العائدات السياحية للبلاد".

تبلغ نسبة مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في هذه الوجهات 40% ضمن هذا الاستثمار المشترك، أما مساهمة شركة "مينت" فتبلغ 60%، الأمر الذي يعكس الأداء المميز لشركة "مينت" في إدارة الوجهات السياحية، إلى جانب رؤية الصندوق الإيجابية لمستقبل الاقتصاد في قطاع السياحة والضيافة في تايلاند.

تعد شركة "مينت" من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة والضيافة في منطقة أسيا والمحيط الهادي، حيث تدير أكثر من 520 فندقاً ومنتجعاً. ويشكل هذا التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية بالنسبة لـ"مينت" خطوة بالغة الأهمية نظراً لدوره في تعزيز الميزانية العامة للشركة وخفض حجم ديون الشركة وتحسين وضعها المالي.

يعتبر صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971، مؤسسة تنموية رائدة على المستويين المحلي والعالمي، وله دور بالغ الأهمية في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة في الدول النامية. ويركز الصندوق بشكل أساسي على الاستثمار في الشركات العامة والخاصة والسندات الحكومية إلى جانب صناديق الأسهم الخاصة، والتي تسهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في جميع الدول التي يستثمر فيها الصندوق.

وتقوم الاستراتيجية التي يتبعها صندوق أبوظبي للتنمية على الاستثمار في الشركات التي تمتلك دوراً أساسياً في تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق فرص العمل ضمن أبرز القطاعات الإستراتيجية الرئيسية مثل السياحة والصناعة والشركات القابضة والعقارات والأسهم الخاصة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:

مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وفي الدول النامية. تم إنشاء الصندوق عام 1971 بهدف مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وإدارة الاستثمارات طويلة المدى. كما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات الإماراتية. ومنذ نشأته، حقق الصندوق العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث كانت له إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية في 103 دولة نامية حول العالم. وعلى مدى الـ 50 عاماً الماضية، ساهمت المشاريع التنموية والاستثمارية للصندوق قيمتها أكثر من 150 مليار درهم إماراتي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية.

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