أبوظبي، الإمارات العربية: استقبل صندوق أبوظبي للتنمية طلبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وجاء ذلك خلال زيارة نظّمها الصندوق تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنشر المعرفة وتعميق الوعي لدى الشباب وأفراد المجتمع وإبراز الدور الرائد التي تقوم به مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

واستقبل سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وفد أساتذة وطلبة برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنمية في الأكاديمية، وبحضور عددٍ من مدراء الإدارات والأقسام في الصندوق. وتأتي الزيارة التعريفية التي تم تنظيمها لطلبة برنامج ماجستير الآداب في المساعدات الإنسانية والتنموية إلى تعزيز المعرفة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في صندوق أبوظبي للتنمية ودوره في تحقيق رؤية الدولة في مجال المساعدات الإنمائية، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلدان النامية بشكل مستدام.

وبهذه الزيارة، أفاد سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "تعد زيارة طلبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لمقر الصندوق من الزيارات الهامة التي تؤكد حرص الصندوق على ترسيخ وتعزيز ثقافة العمل الإنمائي لدى الطلبة وخاصة تلك المرتبطة بتخصصاتهم ومجالاتهم المهنية المستقبلية، وتعريفهم بالإنجازات الرائدة التي حققها الصندوق خلال الخمسين عاماً الماضية، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق نهضة الشعوب وتقدّمها، كما ساهم تظافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية في تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات متتالية المراكز الأولى عالمياً بوصفها إحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات الخارجية، وسنواصل جهودنا الدؤوبة في دعم العمل التنموي، ومساندة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وتعليقاً على هذه الزيارة، قالت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "نحرص في أكاديميتنا أن نبقي طلبتنا على اطلاع بالتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات خاصة فيما يتعلق بدورها التنموي على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يمثل صندوق أبوظبي للتنمية الجهة الإماراتية الرائدة التي تحمل رسالة التعاون وبناء الجسور مع مختلف دول العالم."

وأضافت الدكتورة: "منذ تأسيس أكاديميتنا في العام 2014، حرصنا على توفير برامج تدريبية وتعليمية مؤثرة لتمكين الشباب الإماراتي من الارتقاء في المناصب القيادية في المجال الدبلوماسي والحكومي، وجاء إطلاق برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنمية ليسهم في تحقيق أهداف سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية، عبر إعداد أجيال من المتخصصين في هذا القطاع الذي تتزايد أهميته بشكل متواصل."

وتم خلال الزيارة تقديم عرض تعريفي للطلبة حول استراتيجية صندوق أبوظبي للتنمية ونشاطه التشغيلي، وأهم الإنجازات الاستثنائية التي حققها خلال الخمسين عاماً الماضية، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول النامية. كما تناول العرض تسليط الضوء على أبرز الأنشطة الرئيسية الأخرى التي يقوم بها الصندوق، من حيث الاستثمار في شركات قائمة داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية ضمن قطاعات حيوية، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني لتحقيق توجّهات الدولة نحو التنويع الاقتصادي. كما عرّف مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع للصندوق عن دوره في دعم الشركات الإماراتية في القطاعات غير النفطية لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية للدخول إلى الأسواق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال العام الحالي إطلاق برنامج الماجستير في المساعدات الإنسانية والتنموية في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والذي يعد أول برنامج أكاديمي تخصصي في مجال المساعدات الخارجية، ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات العملية، وتزويد طلبته بفهم شامل للاتجاهات النظرية الرئيسية التي تؤثر على إيصال المعونات الإنسانية وأهم الدراسات التنموية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات الخريجين في صناعة القرارات، فضلًا عن قدرتهم على إدارة فرق عمل متعددة الثقافات.

#بياناتحكومية

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نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:

مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وفي الدول النامية. تم إنشاء الصندوق عام 1971 بهدف مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وإدارة الاستثمارات طويلة المدى. كما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات الإماراتية. ومنذ نشأته، حقق الصندوق العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث كانت له إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية في 103 دولة نامية حول العالم. وعلى مدى الـ 50 عاماً الماضية، ساهمت المشاريع التنموية والاستثمارية للصندوق والتي بلغت قيمتها أكثر من 150 مليار درهم إماراتي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النسق فكرياً يجمع بين النطاقات الدبلوماسية، الأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة.

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