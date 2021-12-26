البلدية استحوذت على 43.5% من قيم الصفقات الأسبوعية.. مؤشر "يوتوبيا للعقارات":

تنفيذ 111 صفقة بقيمة 466.9 مليون ريال خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر

133.5 مليون ريال قيمة 10 صفقات لعمائر سكنية منها 8 في "الريان"

ارتفاع متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء إلى مستوى 329 ريالا للقدم

الدوحة – قطر: ارتفعت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري لتسجل 466.9 مليون ريال بنمو نسبته 94% مقارنة بالأسبوع السابق له، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 111 صفقة عقارية بمتوسط 4.2 مليون ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 12 إلى 16 من شهر ديسمبر.

وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة "يوتوبيا للعقارات"، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري تنوعت لتشمل 53 صفقة أراضٍ فضاء سيطرت على 31.2% من قيم التداولات و47.7% من عدد الصفقات، كما شهد الأسبوع تنفيذ 46 صفقة لمساكن بقيمة 129.6 مليون ريال و10 صفقات لبيع عمائر سكنية بقيمة 133.5 مليون ريال لتشكل تلك الصفقات العشرة ما نسبته 28.6% من قيمة التداولات الأسبوعية، وكذلك شهد الأسبوع الماضي تنفيذ صفقة لبيع أرض فضاء متعددة الاستخدام وصفقة لبيع مبنى متعدد الاستخدام.

وجاءت أعلى صفقة خلال الأسبوع من حيث القيمة عبر بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة المشاف ببلدية الوكرة بقيمة 51.6 مليون ريال تبلغ مساحتها قرابة 28.25 ألف متر مربع وبسعر 170 ريالا للقدم، وثانيا جاءت صفقة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة أم قرن في بلدية الظعاين بقيمة 36 مليون ريال وبلغت مساحتها 3185 مترا مربعا وبسعر بيع 1050 ريالا للقدم المربعة، وثالثا جاءت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة الوعب ببلدية الريان بقيمة 28 مليون ريال، حيث بلغت مساحة العمارة 2874 متراً مربعاً وبسعر بيع 905 ريالات للقدم.

من جهته، قال السيد راشد الكعبي، المدير العام لشركة "يوتوبيا للعقارات"، ان الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري شهد عودة نسبية للنشاط مع ارتفاع قيم التداولات بنسبة 94% مقارنة بالأسبوع السابق له، وكان الداعم الرئيسي لهذا النشاط عبر صفقات بلدية الريان التي شهدت مجموعة من 8 صفقات لعمائر سكنية في منطقة الوعب بقيمة ناهزت 125.3 مليون ريال، بالإضافة الى 19 صفقة مساكن و12 صفقة لأراض فضاء.

وأضاف المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات: "على صعيد توزيع التداولات العقارية على بلديات الدولة، تتضح سيطرة بلدية الريان على 43.5% من قيم التعاملات، إذ سجلت تداولات بقيمة 203 ملايين ريال، كما استحوذت على 35% من عدد الصفقات بواقع 39 صفقة بمتوسط 5.2 مليون ريال للصفقة، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 24% عن متوسط قيم الصفقات المسجلة على صعيد كافة البلديات، بينما استحوذت بلدية الوكرة على 20.3% من قيم التداولات بتسجيلها تداولات ناهزت 94.6 مليون ريال عبر تنفيذ 13 صفقة، بينما سجلت بلدية الظعاين 24 صفقة بقيمة 79.1 مليون ريال بمتوسط 3.3 مليون ريال للصفقة، كما شهدت بلدية الدوحة تنفيذ 17 صفقة بقيمة 50.2 مليون ريال. وشهدت الخور والذخيرة تنفيذ 8 صفقات بقيمة ناهزت 14.1 مليون ريال، كما شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 8 صفقات بقيمة 23.3 مليون ريال، ثم الشمال عبر تنفيذ صفقتين بقيمة 2.8 مليون ريال".

وأشار الكعبي إلى أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا على صعيد متوسطات بيع الصفقات العقارية، حيث ارتفع متوسط سعر بيع الأراضي الفضاء الى 329 ريالا للقدم مقارنة بنحو 300 ريال للقدم خلال الأسبوعين السابقين وكذلك شهر نوفمبر، كما ارتفع متوسط سعر بيع المساكن الى 402 ريال للقدم، مقارنة بنحو 380 ريالا للقدم خلال الفترة الماضية، بالإضافة الى استمرار النشاط على صعيد صفقات العمائر السكنية، التي شهدت انتعاشه خلال الفترة الماضية خاصة في الدوحة والوكرة، وشهد الأسبوع الماضي انضمام بلدية الريان الى هذا الزخم، خاصة عبر منطقة الوعب التي تضم أكبر عدد من العمائر السكنية في تلك البلدية.

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