القاهرة : أتمت شركة صروح المالكة لمشروع إنترادا التعاقد مع شركة ريدكون -أسبانيا لإستكمال أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى للمشروع و جاء التوقيع بعد مناقصة طرحتها الشركة و كان إختيار شركة ريدكون بناء على أسس عديدة منها سابق التعاون الناجح بين الشركتين بنفس المشروع.



كشف المهندس إسلام خميس الرئيس التنفيذي لشركة "صروح" عن التعاقد مع شركة "ريدكون – أسبانيا" - الرائدة في مجال التشييد والبناء-،لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الإنشاءات فى مشروع "انترادا" المملوك لشركة "صروح" والذي يتم تنفيذه بالعاصمة الإدارية.



وقال خميس أن اختيار "ريدكون" للمقاولات جاء بعد طرح مناقصة بين كبريات شركات المقاولات لتنفيذ الأعمال الإنشائية المطلوبة، فضلا عما تتمتع به شركة "ريدكون" من تاريخ عريق وقدرات كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات وفقا لأعلى معايير البناء و الجودة، بما يلبي خطط "صروح" المستهدفة في تقديم نموذجا فريدا للحياة في انترادا، موضحا أن قيمة التعاقدات بين الشركتين بلغت ما يقرب من 200 مليون جنيه، وأن أعمال تجهيزات الموقع بدأت بالفعل و الإنشاءات سوف تبدأ على الفور خلال الأيام القادمة نظرا لتواجد المقاول بالفعل بالموقع.



و من جانبه صرح أ/ أمل عبد الواحد العضو المنتدب لشركة ريدكون – أسبانيا أن هذا العقد يأتى إستمرارا للتعاون بين الشركتين على مدار العامين الماضيين و يأتى فى إطار خطة ريدكون-أسبانيا فى التوسع فى أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجدير بالذكر أن مشروع انترادا يقام على مساحة 300.522 مترا مربعا، في واحدة من أهم المناطق الإستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية، أمام مدينة المعارض الدولية بمنطقة R7 ،ويتم تنفيذه بإجمالي استثمارات 10 مليار جنيه.

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