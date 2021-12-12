الدوحة، قطر : حلّ مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر 30 شركة عامة في قطر من حيث القيمة السوقية، مما جعله في المرتبة الأولى في القطاع الخاص، من فوربس الشرق الأوسط خلال ندوة وجوائز قطر الرقمية 2021.

اعترافاً بأكبر الشركات في قطر، صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط أفضل الشركات في الدولة بناءً على قيمتها السوقية. مع قيمة سوقية تبلغ 11.9 مليار دولار أمريكي بحصة سوقية تبلغ أكثر من 40% من القطاع المصرفي الإسلامي في الدولة، احتل المصرف المرتبة الثالثة "للشركة الأكثر قيمة في قطر". وقد تسلم السيد جورانج هيماني، المدير العام للمجموعة المالية في المصرف الجائزة نيابة عن المصرف، بحضور كبار التنفيذيين في شركات رائدة في قطر.

وتعكس الجائزة الجديدة الأداء المتميز للمصرف، وتثبت قوة وتفاني المصرف في العام الماضي. وكأكبر بنك إسلامي في الدولة وفي القطاع الخاص، ارتفع اجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 الى 6,124 مليون ريال قطري مع صافي أرباح بلغت 2,525 مليون ريال قطري.

كجزء من خطته للتحول الرقمي وللحفاظ على ريادته في الابتكارات الرقمية، أطلق المصرف هذا العام نسخة جديدة كلياً من تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز ليوفر تجربة استخدام أوضح، أسهل وأكثر تفاعلاً وأماناً. علاوة على ذلك، أطلق المصرف أول خدمة مصرفية عبر الفيديو من خلال تطبيق جوال المصرف كما أضاف خدمات جديدة للمساعد الافتراضي “ذكي” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي AI، ليوفر لعملائه مزيداً من التحكم في احتياجاتهم المصرفية من أي مكان حول العالم.

كما أطلق المصرف خدمة Apple Pay لتمكين العملاء من الدفع من خلال أجهزةApple ، فضلاً عن إطلاق خدمة التداول بالأسهم من خلال تطبيق الجوال بالتعاون مع "المجموعة". كما قام المصرف بتوسيع خدمة التحويل المباشر لتشمل الهند، باكستان، الفلبين والأردن. وقام المصرف بإضافة المزيد من العلامات التجارية إلى خيارات العملاء لاستبدال نقاط برنامج المكافآت "أبشر".

أما على مستوى الخدمات المصرفية للشركات، أطلق المصرف حلاً رقمياً جديداً يهدف الى تسهيل عمليات الدفع لعملائه من الشركات الكبرى من خلال الدمج الكامل لكافة عمليات المدفوعات الرقمية بين أنظمة الشركة والخدمات المصرفية عبر الانترنت للشركات. هذا بالإضافة الى تطوير خدمات أجهزة نقاط البيع والبوابة الإلكترونية للدفع وإضافة خدمات جديدة.

وتعليقاً على ترتيب المصرف في هذه القائمة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسرنا أن يكون المصرف من المتصدرين لقائمة أكثر الشركات قيمة في البلاد من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط. ويعكس هذا الترتيب قوة المصرف وتفانيه خلال هذه الأوقات الصعبة. بصفتنا مصرفاً رائداً في قطر، فقد ساهمنا في تطوير القطاع المصرفي ونسعى جاهدين لتطوير إستراتيجية التحول الرقمي ونهجنا المرتكز على العملاء كما يعتبر هذا التقدير تعزيزاً قوياً لخطة الأعمال التي ينتهجها المصرف."

وأضاف السيد باسل جمال: "تعكس هذه الانجازات نجاح المصرف في الحفاظ على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي القطري شديد المنافسة. وتأتي لتبرهن على الجهود المبذولة من قبل موظفي المصرف، والدعم المستمر من مجلس الإدارة، وثقة عملائنا بخدماتنا، والتزامنا بتطوير منتجاتنا باستمرار. إن تصنيف فوربس يعتبر إضافة جديدة ونوعية لمجموعة التصنيفات المتقدمة والجوائز التي حصل عليها المصرف هذا العام من كبرى المجلات العالمية مثل: "ذا بانكر"، "ذا آشيان بانكر" " غلوبال فاينانس"، و"ديجيتال بانكر" وغيرها، حيث حصد أكثر من 40 جائزة عالمية".

وأعلن المصرف مؤخراً عن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 2,525 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، محققاً نمواً بنسبة 13.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف ليصل إلى 186 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 9.4% مقارنة بسبتمبر 2020 مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 127 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 12.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2020.

وسعت علامة فوربس الشرق الأوسط وجود علامة Forbes في مجال الصحافة في جميع أنحاء العالم العربي، وتحدد وتيرة صحافة الأعمال من خلال الكشف عن الاتجاهات وتوقع فرص الأعمال في السوق الإقليمية. صنفت قائمة "الشركات الأكثر قيمة في قطر" الشركات في مختلف القطاعات بناءً على قيمتها السوقية اعتباراً من 9 نوفمبر 2021.

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