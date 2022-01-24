الدوحة : دشّنت "صحتك أولاً" بالتعاون مع وزارة البلدية – إدارة الحدائق العامة المفهوم الجديد والمبتكر في عالم الصحة "فتنس بوكس"، حيث أقيمت فعالية التدشين في حديقة الريان - البساط الأخضر. حضر حفل التدشين الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب – قطر، السيد محمد إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية، السيد صالح بن سعد المانع نائب الرئيس ومدير الشؤون الحكومية والعامة في إكسون موبيل قطر، السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان، والسيد راشد حمد المري مدير شؤون الخدمات العامة في بلدية الريان، والسيد صالح سعد النابت رئيس قسم الحدائق في بلدية الريان وعدد كبير من السفراء المعتمدين لدى الدولة.

وكانت الانطلاقة بإقامة منصة "فتنس بوكس" في موقعين معروفين هما حديقة الريان - البساط الأخضر وحديقة المطار (منطقة المطار القديم)، وهي منصة مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية ومصنّعة من حاويات شحن أُعيد تصميمها وتدويرها ومزوّدة بشاشة عملاقة لبثّ تمارين لياقة يقودها مدرّبون معروفون دولياً.

وتُقام تدريبات "فتنس بوكس" طوال أيام الأسبوع، من الأحد إلى الخميس ما بين الساعة 3 بعد الظهر و9 مساء، الجمعة ما بين 7 و11 صباحاً و3 بعد الظهر و9 مساء، والسبت ما بين 7 صباحاً و9 مساء. وسيُقام المزيد من منصات "فتنس بوكس" في حدائق عامة أخرى في أنحاء قطر ما يتيح للجميع فرصة المشاركة في تمارين بدنية صحية.

وصُمّمت هذه المبادرة المبتكرة لتكون ملهمة لجميع أفراد المجتمع للمواظبة على التمارين البدنية، ولغرس أهمية اللياقة والحفاظ على الصحة في أذهانهم. وتوفر منصة "فتنس بوكس" تمارين بدنية مجانية، واختيرت الحدائق العامة لإقامتها لما تمثله من مساحات مفتوحة وآمنة في الهواء الطلق تمكّن المشاركين من التقيّد بقوانين التباعد الاجتماعي المعمول بها وهم يشاهدون تمارين المدرّبين على شاشة عملاقة. وصُمّم كل تدريب لياقة على حدة على يد مدربي لياقة معروفين ووفق معايير وضعتها حملة "صحتك أولاً" مع التركيز على اجتذاب جميع أفراد المجتمع، على اختلاف أعمارهم ومستويات لياقتهم. وتُبثّ تدريبات اللياقة بلغات ثلاث هي الإنجليزية والعربية والأوردو بما يعمّم الفائدة المرجوة منها. يُذكر أن "صحتك أولاً" هي حملة التوعية الصحية التي أطلقتها وتديرها وايل كورنيل للطب – قطر منذ العام ????.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة نسرين الرفاعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الخارجية والتطوير في وايل كورنيل للطب – قطر والتي تقود جهود "صحتك أولاً": "من المعروف أن دولة قطر تُولي أولوية قصوى لتمكين أبناء جيل المستقبل من الحفاظ على لياقتهم وصحتهم بما يجعلهم قادرين على الإسهام في مسيرة قطر الوطنية بخطواتها الواثقة نحو المستقبل. ونوفّر من خلال مبادرة "فتنس بوكس" الملهمة العديد من الفرص لجميع أفراد المجتمع لممارسة التمارين البدنية، وتتيح لهم جميعاً فرصة الالتقاء والاستمتاع بالتمارين الرياضية بطريقة مستدامة. وبالإضافة إلى تحسين اللياقة البدنية، تسهم التمارين الرياضية أيضاً في الوقاية من الأمراض وتعزّز بقدر كبير صحة الإنسان النفسية ورفاهه. ونحن سعداء للغاية بإقامة هذه المنصة الرائعة في حديقة الريان - البساط الأخضر، وممتنون لوزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وأيضاً لبلدية الريان لما لقيناه من دعم تام في تحقيق هذا الإنجاز المهم".

والتمارين التي توفرها منصات "فتنس بوكس" مصمّمة بعناية بما يسمح باحترام قواعد التباعد الاجتماعي. وجلسات التمارين متاحة لكل الأعمار ومناسبة لمستويات اللياقة المختلفة، وتستغرق الجلسة الواحدة منها ما بين 15-20 دقيقة. ولا حاجة للحجز المسبق، إذ ترحّب منصة "فتنس بوكس" بمشاركة الجميع للاستمتاع بالتمارين المختلفة مع أصدقائهم وأُسرهم وبقية أفراد المجتمع.

وقال السيد محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية: "إنّ هذا التعاون مع حملة "صحتك أولاً" التي أطلقتها وايل كورنيل للطب - قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، يأتي من خلال إدراكنا بأهمية المسؤولية المجتمعية التي تتكاتف فيها جميع الجهود لتحقيق رؤية قطر 2030، ودعم الجهود الاستراتيجية لوزارة البلدية ضمن مبادرة التعاون مع المؤسسات الصحية والرياضية في تنمية مساحات الترفيه في الحدائق العامة والتي تهدف إلى تشجيع زوار ومرتادي الحدائق العامة بمختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، حيث أن مبادرة "فتنس بوكس" المتميّزة ستسهم حتماً إسهاماً ملموساً في النهوض بصحة المجتمع ورفاهه. ومع اقتراب احتضان قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لا غرابة أن يصل الاهتمام باللياقة البدنية في قطر إلى مستويات غير مسبوقة، وهنا يكمن دور "فتنس بوكس" لأن مثل هذه المبادرات ستساعد الجميع على بلوغ مستويات اللياقة البدنية المأمولة وفي الوقت نفسه تعمّق الروابط المجتمعية في قطر. "فتنس بوكس" تعمل بالطاقة الشمسية وهذه سمة مهمة للغاية في تعزيز الاستدامة واللجوء للطاقة البديلة من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية من جهة وصحة الإنسان ورفاهه من الجهة المقابلة والتي ستساهم في خلق بيئة صحية وحياة أفضل للجميع".

من جهته، قال السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة المهمة في قلب حديقة الريان (البساط الأخضر) الجميلة والمميّزة التي تحتضن "فتنس بوكس"، ويسرّنا إتاحة الفرصة أمام كافة الشرائح العمرية لممارسة الرياضة في الهواء الطلق من أجل تعزيز الصحة المجتمعية ومن أجل جعل مدينة الريان مدينة صحية نحو تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما يسرّنا التعاون مع حملة "صحتك أولاً" من خلال مبادرة "فتنس بوكس" آملين أن يستمتع أفراد المجتمع بحصص التمارين الرياضية التي ستقدمها هذه المبادرة من أجل الحفاظ على صحتهم".

يُذكر أن حملة "صحتك أولاً" تحظى بدعم شركاء استراتيجيين هم: مؤسسة قطر، وزارة الصحة العامة، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغيّر المناخي، وإكسون موبيل قطر. وانطلقت هذه الحملة في عام 2012 وتعمل دون كلل لإلهام جميع أفراد المجتمع وتمكينهم من الاستمتاع بالصحة والعافية بطرق مستدامة من خلال مجموعة واسعة من المبادرات.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، مؤسسة الرعاية الصحية، مركز الأم والجنين وسدرة للطب. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

حنان اللقيس

مدير أول مشارك للإعلام والنشر

وايل كورنيل للطب - قطر

جوال: 55536564 974+

hyl2004@qatar-med.cornell.edu

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022