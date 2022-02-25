لضمان زواج صحي وسعيد

أبوظبي: بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وبالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، بتوفير خدمة الفحص والمشورة قبل الزواج في مركز مزيد الصحي في مدينة العين، التابع للخدمات العلاجية الخارجية"، إحدى منشآت شركة "صحة".

وتعد خدمة الفحص والمشورة قبل الزواج، مثابة الخطوة الرئيسية الأولى نحو ضمان زواج صحي وسعيد، وبالتحديد لأولئك الذين يطمحون إلى تكوين أسرة وإنجاب الأطفال، إذ تسهم هذه الخدمة في الوقوف على احتمالات الإصابة بأي أمراض مُعدية أو أمراض وراثية شائعة، وتمنح الراغبين بالزواج فرصة استشارة طبيب مختصّ ومناقشة أي مخاوف صحية قبل الزواج.

ويشمل هذا الفحص الذي يعد إلزامياً قبل الزواج للراغبين في عقد قرانهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمراض المُعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية، وفيروس الالتهاب الكبدي "بي" و"سي" والأمراض الوراثية مثل ثلاسيميا - بيتا وفقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى الحصبة الألمانية وفحوصات تحديد فئة الدم.

وأكدت الدكتورة فاطمة الدرمكي، مديرة مراكز العين للرعاية الصحية، قطاع الخدمات العلاجية الخارجية، أنّ الفحص والمشورة قبل الزواج هما من أكثر الطرق فعالية للحدّ من الإصابة بالأمراض الموروثة، ومن هذا المنطلق تحرص شركة "صحة" على تسهيل حصول أفراد المجتمع على مثل هذه الخدمة الضرورية.

وقالت إنه تم إجراء نحو 2021 10,163 فحصاً طبياً للمقبلين على الزواج خلال العام الماضي 2021 في منطقة العين، إذ تولي شركة "صحة" أهمية كبيرة لأن يكون الراغبون بالزواج على دراية تامة بصحتهم الجسدية قبل إقدامهم على هذه الخطوة، مع مراعاة المعطيات الوراثية التي قد تؤثر على أطفالهم في المستقبل، ومناقشة أي مخاوف صحية تنتابهم ومعالجتها في الوقت المناسب.

وفي حال كانت نتائج الفحص الطبي غير طبيعية، يجري حجز موعد مع الطبيب المختصّ بعد الحصول على موافقة الشخص المعني لشرح النتائج وتقديم المشورة اللازمة حول الخطوات المستقبلية المناسبة وتوضيح أي استفسارات، أما إذا أشارت نتائج الفحص إلى ضرورة المتابعة الطبية للحالة، فيحرص الطاقم الطبي في مركز الرعاية الصحية على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتوفر شركة "صحة" خدمات الفحص والمشورة قبل الزواج في عدة مراكز صحية في كل من: مركز البطين والمقطع وبني ياس ومدينة خليفة في أبوظبي، بالإضافة إلى عدة مراكز أخرى في منطقة العين منها: مركز اليحر والمويجعي وعود التوبه ونعمة والقوع والهير.

وتعد الفحوصات الطبية قبل الزواج جزءاً أساسياً من استراتيجية "صحة" لتسهيل وصول الأفراد في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي إلى أعلى مستوىً من الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بها.

تفاصيل إضافية حول مختلف الخدمات التي تقدمها "صحة" متوفرة عبر رقم الهاتف 50 800.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022