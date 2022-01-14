أبوظبي: فازت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجائزتين مرموقتين في مجال التمريض هما جائزة "أفضل وحدة للمعلوماتية في قسم التمريض للعام 2020-2021" والتي تم الإعلان عنها في المؤتمر الخليجي السنوي لتطوير القوى العاملة في الرعاية الصحية الرقمية، وجائزة "قاعدة البيانات الوطنية لمؤشرات جودة التمريض" (NDNQI) لجودة التمريض المتميزة والتي حصدها مستشفى غياثي التابع لـشركة "صحة".

وأكدت: عائشة المهري، المدير التنفيذي للتمريض في شركة "صحة" أن الكوادر التمريضية تعد الركيزة الأساسية للرعاية التي تقدمها شبكة "صحة" وهم يشكلون الجزء الأكبر من القوى العاملة لديها، ويأدون دوراً محورياً للارتقاء بتجربة المرضى؛ فإلى جانب دورهم متعدد الجوانب والمتطور والمتغير باستمرار، فإن الممرضات والممرضين بإخلاصهم في الرعاية وعطفهم على المرضى، يتركون أثراً إيجابياً دائماً لدى المرضى.

وأعربت عن الفخر بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين، مما يؤكد مدى التزام الكوادر التمريضية في "صحة" بتقديم رعاية ممتازة للمرضى وتمثل شهادة مهمة على العمل الجاد وعالمي المستوى والتفاني والشغف لدى فريق التمريض في منشآت "صحة".

ومن جانبها قالت: سماح محمود نائب المدير التنفيذي لدائرة التمريض والقبالة في شركة "صحة": "نفتخر بمستوى التميز والقدرات الغنية للطاقم التمريضي في "صحة"، إذ تركز وحدة التمريض في "صحة" على الممارسات المنظمة، إلى جانب تسليط الضوء على الابتكار والصحة الرقمية بينما نتطلع إلى مرحلة جديدة في مجال التمريض والرعاية الصحية ما بعد جائحة كورونا".

وأضافت أن الفوز بهذه الجوائز يعد إنجازاً ملهماً وشهادة على الوقت والجهد الدؤوب لفريق التمريض ودوره في رحلة نجاح شركة صحة، بالإضافة إلى التزامه بتقديم رعاية عالمية المستوى للمرضى .

وتعد وحدة المعلوماتية في قسم التمريض جزءاً من خدمات التمريض في "صحة" وقد تم تأسيسها للتركيز على الاستخدام المستقبلي للتكنولوجيا في ممارسة التمريض والاستفادة من فوائدها للمرضى، وتهدف جائزة "أفضل وحدة للمعلوماتية" لتعزيز المعلوماتية التمريضية وتحسين مستقبل التمريض في عصر التكنولوجيا والابتكار عبر استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في خدمات الرعاية الصحية.

وشارك فريق وحدة المعلوماتية في قسم التمريض في "صحة" في تدريبات عدة على تطبيقات وأجهزة مختلفة للسجلات الطبية الإلكترونية لاستخدامها في مختلف المجالات الوظيفية والأغراض التشغيلية، إذ شاركت الفرق بنشاط في بناء نماذج للمدخلات والتعامل مع زيادة عدد المرضى أثناء الجائحة.

كما أجرى فريق وحدة المعلوماتية في قسم التمريض تقييماً للتقنيات المبتكرة المستخدمة لتعزيز العمليات وتحسين نتائج سلامة المرضى والارتقاء بالجودة، ومنذ ذلك الحين، تم تبني تلك الأدوار التخصصية من قبل العديد من الممرضات والممرضين والذين تم توظيفهم فيما بعد للتوثيق السريري ومتطلبات اعتماد التكنولوجيا لما يمتلكونه من معرفة متقدمة في مجالات تخصصهم.

أما الإنجاز الثاني لفريق التمريض في "صحة" فسجّله مستشفى غياثي، إحدى منشآت "صحة" في منطقة الظفرة، وذلك بفوزه بجائزة قاعدة البيانات الوطنية لمؤشرات جودة التمريض في (NDNQI) لجودة التمريض المتميزة، وهي جائزة سنوية تحتفي بالتميز في التمريض وتكرم المستشفى الأفضل أداءً في كل فئة.

ويُؤكد تحقيق التميز العام في مقاييس أداء التمريض والحفاظ عليه الالتزام الراسخ للمؤسسة بتعزيز جودة الرعاية التي تركز بشكل رئيسي على مصلحة المريض، إذ لا يدخر الطاقم التمريضي في "صحة" أي جهد لتحسين تجربة المرضى وتقديم رعاية ممتازة لهم وتحقيق نتائج استثنائية.

وتجمع جائزة قاعدة البيانات الوطنية لمؤشرات جودة التمريض (NDNQI) مؤشرات جودة التمريض وتجربة المريض وبيانات تفاعل الممرضات والممرضين لتزويد قادة الفرق بمصدر واحد وشامل للمعلومات، تقيس جودة التمريض، وتسعى إلى تحسين مستوى التفاعل وإثراء بيئة العمل وتُقيس مستويات التوظيف على المستوى المحلي والوطني والإقليمي.

ويعد تطبيق قاعدة البيانات الوطنية لمؤشرات جودة التمريض NDNQI في جميع مؤسسات الرعاية الصحية التابعة لـ "صحة" أحد خطط التمريض لعام 2022 ، ويتماشى مع رؤية "صحة" التي تحرص على أن تكون الكوادر التمريضية في المقدمة لتعزيز الرعاية التي تركز على المريض، علماً أن مسح NDNQI RN ، الذي يتم إجراؤه سنوياً بواسطة مؤسسة Press Ganey ، يتم من خلاله التعرف على رأي نحو 300000 ممرض، ويوفر للمستشفيات رؤى لتعزيز المشاركة مع المسؤولين مباشرة عن تجربة المريض.

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae

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