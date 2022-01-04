أبوظبي: أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أكبر شبكة خدمات صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحويل خدمات مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في مستشفى العين إلى مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في مركز العين للمؤتمرات، اعتباراً من اليوم الرابع من شهر يناير 2022.

وقالت إن على جميع الحالات الإيجابية لفيروس كوفيد ـ 19، والمخالطين، زيارة مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في مركز العين للمؤتمرات، الحالات الإيجابية من خلال البوابة رقم 7، والمخالطين عبر البوابة رقم 3.

#بياناتحكومية

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