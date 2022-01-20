بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي وبمشاركة خبراء من مختلف دول العالم

أبوظبي: تستضيف شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر أبوظبي الثاني للصحة النفسية المتكاملة بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وذلك يومي 28 و29 يناير 2022 حيث سيجمع الحدث بين المشاركة الافتراضية والحضورية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن جهود "صحة" لتعزيز مبادرات الصحة النفسية في إمارة أبوظبي، وتعزيز جهود دمج الطب النفسي في مجال الرعاية الصحية الأولية، إذ سيشارك في الحدث متخصصون سريريون بارزون وأكاديميون وخبراء في مجال الصحة النفسية والعقلية.

وقال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في "صحة"، إنه توجد حاجة ماسة لتكثيف الجهود والتنسيق لدعم وتمكين المرضى الذين يعانون من الحالات والأمراض النفسية والعقلية في المنطقة، وبصفتها أكبر شبكة لتوفير خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقع على عاتق "صحة" مهمة ضمان تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين مستوى الصحة النفسية في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أن البرنامج العلمي للمؤتمر غني بالمعلومات ويركز على أهم القضايا في هذا المجال، ويحفز الأفكار المثمرة والحلول حول الصحة النفسية، معرباً عن قناعته بأن جميع المشاركين في المؤتمر سيستفيدون بشكل كبير من برنامج الحدث، وستواصل "صحة" مساهمتها الجوهرية في إحداث التغيير المنشود في مجال الصحة النفسية.

من جانبها، قالت الدكتورة ناهدة نياز أحمد، استشارية الطب النفسي في الخدمات العلاجية الخارجية ورئيسة مجلس الصحة السلوكية في شركة "صحة": "تواصل "صحة" دعم برامج ومبادرات الصحة النفسية في جميع أنحاء أبوظبي، فنحن ندرك الحاجة المتزايدة لدمج الطب النفسي في الرعاية الصحية الأولية وتجاوز العقبات التي تحول دون تطبيق نماذج الرعاية المعاصرة السائدة عالمياً. وكما يشكل التمريض وخدمات الصحة المساعدة العنصر الأساسي في عملية العلاج، فإن العلاج النفسي هو الركيزة الرئيسية للتعافي من الأمراض النفسية وهو جانب مهم لا يجب تجاهله. ونأمل أن يحفز الحدث الحوار الهادف، فضلاً عن مساهمته كمؤتمر عالمي بارز في دعم جهود أبوظبي الرائدة في مجال الصحة النفسية."

ويجمع المؤتمر نخبة من المتحدثين الدوليين والخبراء البارزين، بما في ذلك البروفيسور نورمان سارتوريوس، المدير السابق لقسم الصحة النفسية والعقلية لدى منظمة الصحة العالمية، والرئيس السابق لكل من الجمعية العالمية للطب النفسي والجمعية الأوروبية للطب النفسي، والدكتور بريان هيرلي، طبيب مختص في أمراض الإدمان من إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، والدكتور أياز فيرجي من المركز الصحي في حرم جامعة نيويورك أبوظبي في السعديات، والدكتورة ديان كاشيواجي، مديرة برنامج الإقامة في الطب الباطني في مدينة الشيخ شخبوط الطبية وغيرهم من المتخصصين الطبيين.

ومن أبرز فعاليات الحدث تنظيم جلسة حول نموذج الرعاية الصحية النفسية الجديد في دائرة الصحة في أبوظبي، والذي يؤكد حرص أبوظبي على تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من الأمراض النفسية والعقلية.

كما يشارك مركز أبوظبي للصحة العامة ممثلا بسعادة الدكتورة أمنيات الهاجري- المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع- بحلقة حول الصحة النفسية المجتمعية ودور الحملات التوعوية والتثقيفية التكاملي مع نموذج الرعاية الصحية النفسية، وكذلك دور القطاعات كافة نحو تحسين معتقدات وسلوكيات المجتمع نحو العافية والصحة النفسية والسعي للكشف المبكر والحد من الوصمة.

ويستهلّ الطبيب النفسي المعروف والمؤثر البروفيسور نورمان سارتوريوس فعاليات المؤتمر بصفته متحدثاً رئيسياً في الحدث، حيث سيقدم عرضاً حول "الحالة الراهنة ومستقبل الطب النفسي".

وإلى جانب قضايا الصحة النفسية والعقلية، سيتحدث الدكتور صديق أنور، استشاري أمراض الكلى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن أمراض الكلى وتأثيرها السلبي على الوظائف النفسية والاجتماعية.

وعلى مدار يومين سيغطي المؤتمر مجموعة متنوعة من موضوعات الصحة النفسية والعقلية، بدءاً من الطب النفسي لدى الأطفال، والطب النفسي لدى كبار السن والنساء، وصولاً إلى قضايا تعاطي المخدرات والاضطرابات المزاجية/ الذهانية وغيرها. وتهدف تلك النقاشات إلى توفير حلول فعالة لتحسين جودة حياة المرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية. وتتناول الجلسات الرئيسية أبرز التحديات في دمج الصحة النفسية والعقلية وإدارة مرض انفصام الشخصية في الرعاية الأولية والطب النفسي في فترة ما قبل وبعد الولادة، إلى جانب اضطرابات الاكتئاب والقلق عند الأطفال واضطراب ما بعد الصدمة والخوف من عودة المرض عند الناجين من السرطان.

كما سيتطرق الدكتور بريان هيرلي إلى قضية تعاطي المخدرات وأهمية معالجتها مبكراً من أجل تحفيز التدخل. ستبدأ المحادثة في مكتب الطبيب الأساسي، حيث تستكشف صحة تكامل عمليات الفحص والمعاينة والإحالة من أجل مكافحة المرض.

وإلى جانب توفير منصة لأهم الأبحاث الرائدة في مجال الصحة النفسية والعقلية، سيركز المؤتمر على دراسة تأثير الصحة النفسية في الرعاية الأولية وتوعية الحضور حول الإرشادات الجديدة من خلال المحاضرات التفاعلية. وتهدف إحدى ورش العمل التي تقام بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي إلى تحفيز ودعم برامج التدريب للموظفين، مع التركيز على تنمية مهارات ممرضي الرعاية الأولية والأطباء وتزويدهم بالمهارات الأساسية في مجال العلاج النفسي. ويدير الورشة التدريبية الدكتور أياز فيرجي، المدير الطبي التنفيذي للمركز الصحي في جامعة نيويورك أبوظبي والدكتورة فيدرانا ملادينا، أخصائية علم النفس السريري ومديرة مساعدة للاستشارات النفسية في المركز الصحي بجامعة نيويورك أبوظبي.

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-انتهى-

شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae

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