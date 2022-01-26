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زار صبري لموشي نجم الكرة الفرنسية السابق والمدرب الحالي مقر مجلس دبي الرياضي حيث التقى مع سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.
واطلع لموشي على التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في الدولة عمومًا وفي دبي خصوصًا والنمو الكبير في عدد الفعاليات التي تنظم سنويًا وعدد الأكاديميات والمؤسسات العاملة في مختلف مجالات العمل الرياضي، وكذلك على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بالتعاون والتكامل مع القطاع الحكومي لتعزيز ممارسة الرياضة وتوفير الفرص للمزيد من النمو في القطاع الرياضي وإطلاق العديد من المبادرات.
وقدّم سعادة سعيد حارب شرحا للضيف عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي، وجهوده في استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها واستضافة أهم البطولات، وأهدى سعادة سعيد حارب النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
كما اطلع صبري لموشي على دليل الفعاليات الرياضية لفترة 10 سنوات، وأبدى إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير في دبي، وقال: "أنا منبهر جدًا بالتطور الذي تشهده دبي، فقد تغيرت بشكل كبير عن آخر مرة جئت فيها إلى هنا منذ وقت طويل وتحديدًا في عام 1999، إنها تجربة جديدة ومختلفة تمامًا، لقد جئت إلى هنا مع العائلة والزوجة والأطفال والأصدقاء، وهم يستمتعون بالأجواء الرائعة هنا، لأنك تجد كل شيء ممتع وكل ما تتخيله وبإمكان كل شخص أن يفعل ما يريد، فيمكنك الاستمتاع مع أسرتك في المنزل، أو في الصحراء أو المراكز التجارية، أو على الشاطئ، كما يمكنك الاستمتاع بالرياضة أو العروض المختلفة، لذلك كل شيء ممكن في دبي، هنا تجد الطبيعة والشعب الطيب الكريم، وباختصار ان دبي مدينة مذهلة للغاية".
وحفلت مسيرة لموشي باللعب والتدريب في العديد من الأندية الرياضية الأوروبية والخليجية والأفريقية، ولعب مع منتخب فرنسا لكرة القدم، كما تولى منصب المدير الفني ومدرب منتخب ساحل العاج خلال الفترة من 2012 إلى 2014 وبعدها درب العديد من الأندية.
وكانت بداية مسيرته المهنية مع الأندية الفرنسية حيث لعب مع فريق أولمبيك آلس ثم انتقل إلى نادي أوكسير وبعدها لعب في نادي موناكو وحقق معهم بطولة الدوري الفرنسي عام 2000، ثم انتقل إلى الأندية الإيطالية حيث لعب مع نادي بارما الإيطالي وفاز معهم بكأس إيطاليا عام 2002، ولعب مع نادي انترناسيونال ميلانو، وأولمبيك ليون وأعير إلى نادي جنوى، ثم عاد مرة أخرى إلى فرنسا ليلعب مع نادي أولمبيك مارسيليا، كما شارك مع العديد من الأندية الخليجية حيث لعب مع أندية الريان وأم صلال والخريطيات، وبدأت مسيرته التدريبية حينما تولى مهمة تدريب منتخب ساحل العاج وبعدها فريق الجيش وفريق رين الفرنسي وفريق نوتينغهام فورست الانجليزي، وفريق الدحيل.
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-انتهى-
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