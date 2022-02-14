صافي ربح الشركة بعد احتساب المخصصات بلغ 40 مليون درهم

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2021. وبلغت الأرباح الصافية للمجموعة 40 مليون درهم بانخفاض قدره 68% عن العام السابق الذي بلغت أرباحه الصافية 125 مليون درهم. وتضمنت هذه النتيجة مخصصات لمرة واحدة. وعلى أساس القياس بالمثل، كان من المفترض أن تبلغ صافي أرباح الشركة 229 مليون درهم في عام 2021. كما انخفضت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك من 350 مليون درهم في السنة المالية 2020 إلى 233 مليون درهم في عام 2021، وبلغت قيمتها 422 مليون درهم عند احتساب صافي البنود غير المتكررة.

وواصلت الإيرادات التشغيلية للشركة التقدم نحو تحقيق عائدات ذات جودة عالية لتصل إلى 394 مليون درهم بارتفاع قدره 11% على أساس سنوي في عام 2021. كما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 265 مليون درهم في عام 2021. وبقيت المصاريف تحت السيطرة مع ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 315 مليون درهم، وذلك نتيجةً للتوظيف الاستراتيجي المستهدف عبر جميع أعمال الشركة.

استمرار التركيز على تعزيز الميزانية العمومية

تواصل "شعاع" اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز ميزانيتها العمومية؛ فتخارجت بالكامل تقريباً من وحدة الأصول غير الجوهرية والتي تم تشكيلها عقب اندماجها مع مجموعة أبو ظبي المالية في أغسطس 2019. علاوةً على ذلك، استفادت الشركة من النتائج القوية لعام 2021 لإجراء إعادة هيكلة استباقية لمحفظة قديمة غير سائلة واستيعاب مخصصات غير متكررة خلال هذا العام. ولن تفيد هذه الإجراءات في حماية الأرباح المستقبلية للمجموعة فحسب، بل ستساعدها أيضاً في التركيز بشكل أكبر على مجالات النمو الرئيسية، والاستثمار وفقاً لمعاييرها المعززة على صعيد حدود المخاطر وتخصيص رأس المال.

الاستعداد للتحول مستقبلاً مع التركيز على القدرات الأساسية

واصلت "شعاع" خلال العام توسيع نطاق قدراتها بشكل كبير وتعزيز عروضها المقدمة للعملاء. وتضمن ذلك تعيين فرق عمل جديدة عالمية المستوى للاستثمار العقاري وتغطية العملاء، مما أدى إلى زيادة عدد الموظفين الأساسيين بنسبة 33%.

في قطاع العقارات، سيؤدي تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لقطاع العقارات إلى توسيع حضور المجموعة في مناطق جغرافية مختلفة. وواصلت "شعاع" الارتكاز على استراتيجيتها الاستثمارية الناجحة في سوق العقارات البريطانية مع وضع خطط لاستكمال وتسليم مشاريع عقارية في لندن تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني عن طريق شركتها التابعة "نورث أيكر". وتواصل الشركة العمل لاستكمال مشروعيها الرئيسيين في وسط لندن "1 بالاس ستريت" و"ذا برودواي"، حيث من المتوقع تسليم كليهما خلال الربع الثاني من عام 2022. علاوةً على ذلك، ستسلم المجموعة محفظة أصول بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي إلى مالكيها مطلع عام 2023 بعد فترة ناجحة في إدارة و خلق القيمة لهذه الأصول.

في قطاع إدارة الأصول، حققت المجموعة أداء قوياً في الأسواق العامة من خلال صندوقها الرئيسي "جولديلوكس"، والذي استمر في الاستفادة من ميزانيته العمومية القوية وسيولته المحسنة لتحديد فرص الاستثمار التي تركز على القيمة الجوهرية العالية واستراتيجيات التحول الخاصة بالشركات.

وقادت "شعاع" واستثمرت وعقدت صفقات تزيد قيمتها على 500 مليون دولار في عام 2021. وتضمنت هذه الصفقات شراء ديون مجموعة ستانفورد مارين مقابل 1.13 مليار درهم (308 مليون دولار)، وساهم ذلك في الحفاظ على 1800 وظيفة وتسجيل صادرات سفن بقيمة ملايين الدولارات.

وفي الربع الرابع من عام 2021، استثمرت صناديق "شعاع" المُدارة في جولة التمويل المؤسسي من السلسلة C بقيمة 32 مليون فرنك سويسري (34.8 مليون دولار أمريكي) من قبل "سكاي سيل"، الشركة السويسرية المتخصصة بحلول سلسلة توريد التكنولوجيا الدوائية.

بدورها واصلت وحدة أعمال الديون أداءها الجيد. ومنذ إطلاقها في عام 2020، نجح فريق هذه الوحدة في هيكلة، والاستثمار في، عملية إصدار صكوك بقيمة 50 مليون دولار لمصلحة "بيور هارفست"، وهي المرة الأولى في المنطقة التي تتمكن فيها شركة من تأمين تمويل إسلامي لديون الاستثمارات الجريئة عبر أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتساهم زيادة حماس المستثمرين تجاه الفرص التكنولوجية، بالتوازي مع النشاط القياسي لديون الاستثمارات الجريئة، في تعزيز الفرص الاستثمارية لهذه الديون في عام 2022.

وتولى قسم الصيرفة الاستثمارية في المجموعة تقديم المشورة للعملاء من خلال العديد من الاتفاقيات لتوفير رأس المال، بما في ذلك الاستثمار في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. ويسلط ذلك الضوء على القدرات الفريدة للشركة في هيكلة حلول التمويل التي تلبي أهداف الأعمال والطلب المتزايد من المستثمرين في آن معاً.

وقادت "شعاع" جولة تمويل لشركة "أنغامي"، وعملت لاحقاً كمستشار ومستثمر في صفقة اندماجها مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة "فيستاس ميديا أكويزيشن إنك" المدرجة في بورصة ناسداك، ورتبت "شعاع" استثمارات بقيمة 30 مليون دولار عبر تمويل الاستثمار الخاص في الأسهم العامة. ومع خبراتها الواسعة وقدراتها الاستثمارية العالية، مهدت المجموعة الطريق أمام "أنغامي" لبدء التداول بنجاح في بورصة ناسداك نيويورك تحت الرمز ANGH اعتباراً من 4 فبراير 2022.

وفي إطار تعليقه على النتائج الأولية لعام 2021، قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: "أنا سعيد جداً بالتقدم الذي أحرزته ’شعاع‘ خلال عام 2021. ومع اقتراب التخلص من الاستثمارات والمحافظ القديمة والأصول غير الأساسية، ينصب تركيزنا الآن على زيادة الإيرادات وعائدات المساهمين مع الحفاظ على نهجنا الصارم في ضبط التكاليف. ونحن واثقون من قدرتنا على اغتنام فرص الأعمال العديدة المتاحة لشركتنا على المدى الطويل، ونبذل قصارى جهدنا في إيجاد طرق جديدة لتنمية أعمالنا وتقديم عروض متميزة في السوق. وأنا متفائل جداً بخصوص قدرة المجموعة الآن على تحقيق نمو متسارع بعد تعزيز قدراتنا وفريق عملنا وعروضنا الجديدة".

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معلومات الاتصال

شعاع كابيتال ش. م. ع

هاني العبيد

رئيس التسويق والاتصال المؤسسي

هاتف: +971 4 3199 723

بريد إلكتروني: helabid@shuaa.com

أصداء بي سي دبليو

عمر نصرو

مدير الحسابات

هاتف: +971 4 450 7600

بريد إلكتروني: omar.nasro@bcw-global.com

www.shuaa.com

www.asdaa-bcw.com

حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، حيث يصل حجم الأصول تحت إدارتها تقريبا الى ?? مليار دولار أميركي، وتتوزع مكاتبها على عدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى المملكة المتحدة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خلال استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح

المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال

التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارجاً عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها.

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