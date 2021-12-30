حملة مدتها 3 أشهر لزيادة الوعي بالجهود العالمية لدبي العطاء في توفير التعليم للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

دبي: بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شويترامس علامة السوبرماركت المجتمعي الشهيرة في دبي، ودبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن حملة "شكرًا لتغيير عالمي"، وهي حملة توعوية تسلط الضوء على برامج دبي العطاء لتوفير التعليم للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وبهذه المناسبة تعهدت شويترامس إلى جانب شركائها فريزلاند كامبينا وبيرفيتي فان ميلي، بالتبرع بمبلغ 000,100 درهم إماراتي لدعم البرامج التعليمية للمؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والتي تهدف إلى تمكين الأطفال والشباب في البلدان النامية من الحصول على فرص التعليم السليم.



ومن خلال تقديم صورة لأحد التلاميذ عبر رحلة تعليمية أثناء مرحلتين عمريتين بينهما عشر سنوات، فإن الصورة المستخدمة في الحملة الملهمة هذه تُعد شهادة على البرامج الناجحة التي تقودها دبي العطاء، والتي تهدف إلى الارتقاء بحياة الأطفال من خلال التعليم.

وعلى مدار ثلاثة أشهر متواصلة، سيتم تقديم الحملة لأكثر من 3 ملايين مقيم وسائح في دبي، حيث سيمكن مشاهدتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومنافذ شويترامس في دبي ومن خلال المركبات التي تقوم بتوصيل المنتجات إلى جميع أحياء مدينة دبي.

وصرح عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء قائلاً، "التعليم هوإحدى الأدوات القوية التي تعمل على تغيير حياة الأفراد، وبفضل دعم شركائنا من المجتمع المحلي مثل شويترامس، فإننا قادرون على توفير فرص تعليمية هادفة للأطفال والشباب المحرومين، كما يمكننا مساعدتهم على خلق مستقبل أفضل لأنفسهم. إننا شاكرون لشويترامس على تعاونهم طويل الأمد معنا، والذي يسهم في تحقيق مهمتنا، ويساعدنا على تمكين الكثيرين من خلال الحصول على فرص التعليم السليم، الأمر الذي يساهم في إحداث فرق من خلال الرؤية السديدة والجهد الجماعي. والآن، ومع احتفالنا بمرور 50 عاماُ على تأسيس دولة الإمارات، فإننا نحث الجميع على التعاون معنا لتقديم هدية التعليم لمن هم في أمس الحاجة إليها ".



وقال إل تي باجاراني، رئيس مجلس إدارة شويترامس، "بالنيابة عن شويترامس، أهنئ قادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة على مسيرتها الرائعة خلال 50 عامًا. واسترشادًا بالنظرة الأولى لبناء الأفراد، والتركيز على المشاريع طويلة الأجل، ستكون الخمسون عامًا القادمة أكثر إلهامًا نظرًا لفرص التعاون العديدة التي نشهدها اليوم، وإكسبو 2020 دبي، هو أحد الأمثلة على ذلك. إننا نعتز بشراكتنا مع دبي العطاء منذ إنشائها عام 2007، ونتطلع مع شركائنا إلى دعم تعليم ملايين الأطفال في السنوات القادمة ".

ومن ناحية أخرى، تُعد الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة فريدة لجميع المقيمين على هذه الأرض المعطاءة لتأمل النجاحات التي حققتها دولتنا الغراء خلال الخمسين عامًا الماضية، بينما يكثفون الجهود أيضًا لدعم المشاريع المهمة التي يمكن أن تغير حياة الأجيال القادمة. وعلى صعيد آخر، وخلال 14 عامًا من الشراكة مع دبي العطاء، ساعدت شويترامس في بناء مدارس في نيبال والسنغال، بينما لا تزال جهودها في دعم حملات التوعية في الإمارات مستمرة.

الإمارات - 50 عاما

أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2021 "العام الخمسين" للاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس الدولة في عام 1971.

يتزامن الاحتفال الذي يبدأ في الفترة من 6 أبريل 2021 إلى 31 مارس 2022 مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 ، حيث يعد الاحتفال استثمارًا في بناء الأفراد أولاً - باستخدام نقطة الانعطاف هذه للاحتفال برحلتنا الرائعة على مدار الخمسين عامًا الماضية والبدء في إعداد شعبنا للتغيير التحويلي الذي ينتظرنا خلال الخمسين سنة القادمة.

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حول شويترامس



مجموعة ناجحة مع شركاء في مجالات متنوعة بما في ذلك التصنيع والتوزيع والسلع والبيع بالتجزئة. هذا المزيج الثري يحقق للمجموعة رصيداً ضخمًا من الخبرة والموارد. لقد جاءت شويترامس إلى الإمارات العربية المتحدة عام 1974، ومن خلال سلسلة محلاتها العديدة، والتي تضم أكثر من 40 سوبرماركت، أصبحت شويترامس اسمًا مألوفًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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حول دبي العطاء

منذ تأسيسها، تعمل دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على تعزيز فرص حصول الأطفال والشباب في البلدان النّامية على التعليم السليم من خلال تصميم ودعم برامج متكاملة ومستدامة وقابلة للتوسّع. ونتيجة لذلك، نجحت المنظمة الخيرية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بإطلاق برامج تعليمية تصل لأكثر من 20 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

تلعب دبي العطاء دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع (SDG 4) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، من خلال دعم البرامج أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتعليم الفني والمهني، وتوفير التدريب للشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.

وعلاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجًا استراتيجيًا لتحسين التحاق الطلاب بالمدارس ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المدرسية، والتغذية المدرسية، فضلاً عن المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية في المدارس.

دبي العطاء هي عضو في إدارة الأمم المتحدة للاتصالات العالمية (UN DGC) ، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف IACAD ، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي.

جدير بالذكر أن المنظمة الخيرية العالمية، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع الأموال من خلال التبرعات المباشرة وكذلك من خلال حملات جمع التبرعات، فضلاً عن الحصول على التصاريح وجميع الموافقات عبر . IACAD

ويعد العمل التطوعي أداة قوية لدبي العطاء من أجل إشراك المجتمع الإماراتي في مواجهة تحديات التنمية، حيث تحشد دبي العطاء كافة الجهود لاستقطاب المشاركة المجتمعية من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية ذات الصلة بتفويضها العالمي.

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