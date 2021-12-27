سيغطي النظام الجديد تقريباً جميع احتياجات الطاقة في مركز إيرلينك إنترناشيونال للخدمات اللوجستية في الإمارات، وسيعوض ما يقرب من 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركتا شنايدر إلكتريك، وإيرلينك إنترناشيونال الإمارات العربية المتحدة عن نجاحهما في تحويل مركز الخدمات اللوجستية في منطقة جبل علي بدبي إلى واحد من أكثر مراكز التوزيع استدامة على مستوى دولة الإمارات وذلك بفضل حل الطاقة الشمسية الذي سيغطي ما يصل إلى 90% من احتياجات الموقع من الطاقة. وستولد محطة الطاقة الشمسية المملوكة من قبل شركة إيرلينك وتديرها وتشرف على صيانتها شركة "سراج للطاقة"، 2088 ميجاوات في الساعة في العام الأول بفضل 2000 لوحة شمسية مثبتة على سطح الموقع، وتعويض ما يقرب من 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويشتمل الحل على 16 عاكساً للطاقة الشمسية من شنايدر إلكتريك لتحويل التيار الحالي المتغير المباشر للألواح الشمسية الكهروضوئية إلى تيار متناوب يمكن استخدامه من قبل شبكة مركز إيرلينك للخدمات اللوجستية.

ويُشكل تحول المركز إلى مصادر الطاقة المتجددة جزءاً من الالتزامات المشتركة لتعزيز الاستدامة لكل من إيرلينك إنترناشيونال الامارات وشنايدر إلكتريك، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% من عمليات أكبر 1000 مورد لشركة شنايدر إلكتريك، وستكون الطاقة التي تنتجها الألواح الشمسية كافية لتشغيل أكثر من مئتي منزل.

وقالت لوفينا بيريرا مديرة مركز التوزيع، وشركة شنايدر إلكتريك الخليج: " يُعد مركز إيرلينك اللوجستي أحد أكثر مواقعنا كفاءة في العالم، وهو الآن واحداً من أكثر مواقعنا استدامة أيضاً. ونحن نعمل دائماً على تعزيز استدامة عملياتنا، وتُعد هذه الخطوة مهمة للغاية في إطار مساعينا للتخلص بشكل كامل من انبعاثات الكربون عبر عملياتنا في جميع أنحاء منطقة الخليج".

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حول شنايدر إلكتريك

تقود شنايدر إلكتريك التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة في المنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات. مع وجود عالمي في أكثر من 100 دولة. شنايدر هي الشركة الرائدة بلا منازع في إدارة الطاقة - الجهد المتوسط والجهد المنخفض والطاقة الآمنة وفي أنظمة الأتمتة. نحن نقدم حلول كفاءة متكاملة ، تجمع بين الطاقة والأتمتة والبرمجيات في نظامنا البيئي العالمي، نتعاون مع مع أكبر مجتمع شريك ومتكامل ومطوّر على منصتنا المفتوحة لتقديم تحكم في الوقت الفعلي وكفاءة تشغيلية. نحن نؤمن بأن الأشخاص العظماء والشركاء يجعلون من شنايدر شركة رائعة وأن التزامنا بالابتكار والتنوع والاستدامة يضمن أن الحياة موجودة في كل مكان ، للجميع وفي كل لحظة. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.se.com/ae/en/

حول شركة إيرلينك إنترناشيونال الإمارات:

إيرلينك إنترناشيونال Airlink International الإمارات هي شركة شحن رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم حلولاً متكاملة لمتطلبات السفر والخدمات اللوجستية. تأسست في عام 1976، تقدم إيرلينك خدماتها بطريقة فاعلة وامنة وموثوقة، والأعمال والحلول بمواصفات عالمية، وتوفر حلولاُ لوجستية شاملة تلبي احتياجات عملائها من الشركات والمؤسسات والأفراد.

وتشمل خدمة سفر إيرلينك تذاكر الشركات والأفراد والجولات والعطلات وحجوزات الفنادق العالمية والنقل، بينما تغطي الخدمات اللوجستية الشحن الخاص والعام، لوجستيات الطرق الثالث 3PL، ولوجستيات الطرف الرابع 4PL، والخامس 5PL المستودعات، الأحداث والمعارض، والمشاريع والمصاعد الثقيلة، ونقل المكاتب، وآخر عرض خدمات الشحن على مدار اليوم24/7 التي يتم توصيلها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. لا تزال إيرلينك ملتزمة بصناعة الشحن والسفر وإعادة الاستثمار في تطويرها.

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