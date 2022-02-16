الاتفاقية تهدف الى تطوير قطاع البترول وانشاء نظام متكامل لإدارة الأصول

خالد كامل: تقنية EcoStruxure تحقق التنمية المستدامة لقطاع البترول والغاز وتتفق مع استراتيجية مصر 2030

سيبستيان رييز: حلول وتقنيات شنايدر إلكتريك التكنولوجية ستؤهل قطاع البترول والغاز لبناء بنية تحتية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي

نايف بو شعيا: برامج أفيفا خريطة طريق رقمية لشركات الطاقة المصرية تتفق مع التنمية المستدامة

القاهرة، مصر: في إطار رؤية التطوير والتحديث الشامل لقطاع البترول وطبقا لخطة التحول الرقمي للدولة، وقعت شركتي شنايدر الكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي والطاقة والداعم الأول لقطاعي البترول والغاز، وأفيفا العالميتين اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للبترول لتنفيذ مركز التحكم الاستراتيجي للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحسين استجابة القطاع للتغيرات المحلية والعالمية في سوق الطاقة والاستفادة القصوى من موارده وأصوله.

وقع مذكرة التفاهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس وليد شتا، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وسبيستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي بشركة شنايدر إلكتريك. تأتي مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر ومعرض "ايجبس ????" والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز العالمي.

قال خالد كامل المدير العام والعضو المنتدب لشنايدر إلكتريك مصر للأنظمة، أن: "مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لإدارة موارد وأصول قطاع البترول، مما يساهم في دعم اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة الأزمات،" وأوضح: "الاتفاق سيراعي التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة تماشياً مع اتجاه الوزارة نحو التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030."

وأضاف أن: "أهم ما سنقدمه حلولاً تكنولوجية رقمية مبتكرة على رأسها تقنية EcoStruxure وانترنت الاشياء لإعداد وتحليل وعرض بيانات قطاع البترول التي تتكامل مع الأنظمة الصناعية القائمة وقواعد البيانات في الشركات القابضة والشركات التابعة للوزارة وتعظم الاستفادة من التطور السريع في بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات."

في حين أكد سيبستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي بشركة شنايدر إلكتريك، أن: "مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة البترول تهدف إلى تعظيم العائد على الاستثمار والتطور السريع للبنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ما سيؤهل صانعي القرار على مختلف المستويات للوقوف علي رؤية شاملة ودقيقة لجميع المتغيرات بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن الاعتماد الرئيسي جاء بناء علي الخبرة الفنية الفائقة لشركتي شنايدر إلكتريك و أفيفا في قطاع الطاقة والتحول الرقمي"، وأضاف قائلا: "ستوفر الشركتين حلولاً رقمية مبتكرة لأداء الأصول وتحسين الطاقة وسلسلة التوريد والهندسة مع التركيز على تنظيم وتحليل وتصور بيانات قطاع البترول التي تتكامل مع الأنظمة الصناعية المتقدمة الحالية وأنظمة المعلومات المتعددة في الشركات القابضة والشركات التابعة لها."

علي الجانب الأخر قال نايف بو شعيا، نائب الرئيس للمبيعات ورئيس الشرق الأوسط بشركة أفيفا، أن: "شركة أفيفا تسعي من خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "ايجبس 2022" للتواصل مع عملائها وشركائها، وأن الهدف من ذلك مناقشة كيف أن تقنياتنا وحلولنا التكنولوجية يمكن ان تساعدهم تحقيق أقصي درجات الكفاءة الانتاجية، وبشكل فيه من الدقة والذكاء والاستدامة"، وأشار قائلا: "إن المشاركة في مؤتمر "ايجبس 2022" تأتي من منطلق الالتزام بقيادة الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، خاصة في مجالات الصناعات البترولية والغاز والطاقة في مصر، خاصة وأن شركة أفيفا بصفتها شركة رائدة في مجال البرمجيات ومجموعة الحلول الواسعة، تعمل ضمن رؤية استراتيجية تكنولوجية تتفق والرؤية المصرية في عملية التطوير التكنولوجي، وهو ما سيضمن للعملاء خريطة طريق رقمية أولي تتفق والتنمية المستدامة."

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