الاتفاقية تهدف الى رقمنة قطاع الرعاية الصحية

القاهرة، مصر: في خطوة لتطوير قطاع الرعاية الصحية والممثلة في المستشفيات الجديدة ودعمها بتقنيات التحول الرقمي، وقعت شركة شنايدر إلكتريك مذكرة تفاهم مع شركة عين العالم، المالكه لمستشفى عين العالم ومستشفى كيور بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك بهدف تطوير وتدعيم مشروع المجموعة الجديد بمنظومة EcoStruxure لتحقيق الإدارة الذكية الموثوقة لكافة المرافق بالمستشفيات لتُصبح أولى المستشفيات الذكية في الجمهورية.

وأكد فؤاد زايد، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية، أن: "الاتفاقية تهدف في المقام الأول إلي دعم مستشفى عين العالم و مستشفى كيور ومؤسسات الرعاية الصحية، من خلال رقمنه البنية التحتية، ودعمها بتقنيات وحلول شنايدر إلكتريك، مما يُمكن المؤسسة من استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الإدارة الذكية الموثوقة للشبكات، كالمراقبة والتحكم في مكونات الشبكة الكهربائية، وسرعة التعامل مع المشاكل التقنية الطارئة وتقليل زمن العطل والفقد في الشبكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما تحقق عمليات الصيانة الاستباقية استمرارية التغذية الكهربائية وفقاً للمعايير العالمية، وغيرها من المميزات التي تضعها في مصاف المنشآت الذكية."

على الجانب الآخر أوضح دكتور محمد هندي رئيس مجلس إدارة شركة عين العالم المالكة للمشروعين أن: الاتفاقية خطوة هامه على طريق تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها عين العالم وتحسين تجربة المريض بالمنشآت الصحية التي تملكها وتديرها الشركة والوصول بها لمستويات عالميه.

وتُعد تقنيات وحلول وبرمجيات شنايدر إلكتريك، داعم حقيقي لاستراتيجية التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، لما تقدمه من هيكل رقمي متكامل قادر على إدارة مرافق الرعاية الصحية بطريقة ذكية، خاصة وأن هذا الهيكل قابل للتكيف مع كافة التحديات التي قد تواجهها هذه المؤسسات الصحية في المستقبل.

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