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لدعم قطاع البترول والغاز الطبيعي
وليد شتا: الحلول الرقمية تتيح فرص لا حصر لها لشركات البترول والغاز الطبيعي لتطوير نظم الأمان والاستدامة خلال مراحل إنتاج الطاقة
سبستيان رييز: 24 من أفضل 25 شركة بترول عالمية تستخدم حلولنا للتحول الرقمي، و83% منهم أكدوا كفاءتها في تأمين وجمع المعلومات
القاهرة، مصر: تحت عنوان "دعم شركات النفط والغاز في مشاريع التحول الرقمي"، تشارك شركة شنايدر إلكتريك في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس 2022"، أحد أهم الفعاليات بمنطقة شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة كافة الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز العالمي، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022، بمركز مصر الدولي للمعارض.
تعكس مشاركة شنايدر إلكتريك في "ايجبس 2022" مكانتها كشريك رقمي للصناعة من أجل تحقيق الاستدامة والكفاءة. وبناءً على رؤيتها وإمكاناتها وخبراتها، فإن شنايدر إلكتريك تعزز من توجه شركات النفط والغاز للحد من انبعاثات الكربون من خلال استخدام الحلول الرقمية مثل ميكنة وتطوير العمليات واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة المتجددة وادماج شبكات الهيدروجين.
وتعتمد خدمات وحلول شنايدر إلكتريك على منظومة EcoStruxure لإدارة كافة مرافق قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تكنولوجيا انترنت الأشياء والتحكّم الآلي والبرمجيات في قطاع الطاقة والتي تتيح الشفافية الكاملة والتكامل بين القطاعات والتطبيقات ومنصات التحكم، من أجل خلق نظام بيئي مستدام.
وقد أكد المهندس وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تأتي مشاركتنا في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس 2022"، في إطار إتاحة إمكانات وحلول وتقنيات شنايدر إلكتريك في خدمة الشركات العاملة في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، وتمكينها من الاستفادة من تقنيات EcoStruxure وإنترنت الأشياء لتطوير الأداء في المرافق الخاصة بها، لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة، والمرونة، والاستدامة."
في حين أوضح سباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، أن: "تأتي مشاركتنا في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "ايجبس 2022" نظراً لريادتنا في قطاعي البترول والغاز الطبيعي حيث تقدم شنايدر إلكتريك خدمات جديدة لتحقيق الكفاءة والاستدامة والربحية المسؤولة من خلال التقنيات المبتكرة والحلول الرقمية،" وأشار قائلاً: "نواصل التزامنا بأن نكون شركاء منفتحين وداعمين ومصدر ثقة لعملائنا، حيث نمكنهم من اكتساب مرونة الأعمال لتي يحتاجون إليها للنمو في عالم ما بعد الوباء، وهو ما أدى الى اكتسابنا ثقة 80% من أكبر مشغلي خطوط الأنابيب عالمياً."
جدير بالذكر أن شنايدر إلكتريك تساهم في أعمال حقول الغاز بغرب الدلتا وأبو رديس، كما تقوم بتوريد المعدات الرئيسية للآبار في حقل ظهر، بالإضافة إلى توسعات مشروع شركتي "سوميد" و"بريتش بتروليم" في غرب دلتا النيل.
#بياناتشركات
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حول شنايدر إلكتريك
في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الحصول على الطاقة والوصول إلى البيانات الرقمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك، نمنح الجميع القدرة على إنجاز المزيد بجهد أقل، ما يضمن توفّر برنامج Is On Life أينما كان ولأي شخص كان وفي كل زمان.
نوفّر حلولاً رقمية للطاقة والأتمتة لضمان الكفاءة والاستدامة، كما نجمع ما بين تقنيات الطاقة الرائدة على مستوى العالم والأتمتة في الوقت الفعلي والبرامج والخدمات للحصول على حلول متكاملة للمنازل والمباني، ومراكز البيانات، والبنية التحتية، والصناعات.
نحن ملتزمون بإطلاق العنان للإمكانيات اللامتناهية لمجتمع منفتح وعالمي ومبتكر حيث يكون الأفراد شغوفين بقيَمنا المتعلقة بالهدف الهام والشمولية والقوة.
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