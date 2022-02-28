بهدف دعم الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة

خالد قاسم: نحن على استعداد للمساهمة بمعرفتنا فيما يتعلق بإزالة الكربون مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين وآليات الطاقة منخفضة الكربون.

القاهرة: وقعت شركة "شل" مصر اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف مع كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" وشركة "شلمبرجير" المزود الرائد لتقنيات الطاقة بهدف تطوير التعاون في مجال "إزالة الكربون" مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين وحلول الطاقة منخفضة الكربون. ياتى ذلك في إطار استراتيجية شركتي شل مصر وشلمبرجير لدعم الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم جهود مصر للتحول إلى مركزً إقليمي للطاقة بما يتوافق مع استراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية ويساهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم المهندس خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات “شل" في مصر والدكتور مجدي جلال، رئيس مجلس إدارة شركة "ايجاس" والمهندس شريف بيومي مدير عام شركة " شلمبرجير"، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجبس 2022 ، والذي أقيم بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولي (EIEC)، في الفترة من 14 فبراير إلى 16 فبراير، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قال المهندس خالد قاسم: "سعداء بهذا التعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الطبيعي لبحث فرص لإزالة الكربون في هذا القطاع. وبموجب مذكرة التفاهم يركز المشاركون على دراسة فرص التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وحلول الطاقة منخفضة الكربون مثل الهيدروجين والأمونيا وبناء على ذلك نحن على استعداد للمشاركة بمعرفتنا وخبرتنا في هذا المجال مع شركاؤنا."

كما أكدَ المهندس شريف بيومي - مدير عام "شركة شلمبرجير مصر" أنَ : " التوجه إلى الطاقة النظيفة و المتجددة يعد من أولويات الشركة حيث نتشرف بالتعاون مع الشركات الرائدة في القطاع و تقديم كل الدعم للمضي قدما في هذا المشروع و تطويره بإتاحة الخبرات و أحدث التكنولوجيات من خلال "وحدة شلمبرجير لانتقال الطاقة" كما نسعد بالعمل كفريق واحد مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي " ايجاس" و شركة "شل مصر" للتوجه معا إلى الطاقات النظيفة والمتجددة و توحيد الجهود لتكون مصر المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة . "

ويموجب هذا التعاون تركز شركة "إيجاس" على وضع الأطر التنظيمية لدعم فرص إزالة الكربون؛ فضلاً عن الاستفادة من خدمات شركة "شلمبرجير" المزود الرائد لتقنيات الطاقة، لدعم هذا المجهود بما لديها من تقنيات رائدة في الصناعة، وخبرة المجال، وإدارة المشاريع والتمكين الرقمي.

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