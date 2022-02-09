خلال لقاء جمعهما في مقر الهيئة

ضمن جهود تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك في إمارة الشارقة، استقبل سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وفريق من الإداريين في الهيئة، وفداً من بلدية مدينة الشارقة برئاسة سعادة عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية وبحضور عدداً من المسؤولين فيها.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة، آفاق التعاون المستقبلي من أجل الارتقاء بجودة حياة السكان وتطوير فضاءات ومرافق الإمارة السياحية والترفيهية وتعزيز تنافسيتها إلى جانب دعم مجتمعات الأعمال وتطوير منشآت البنية التحتية.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): " لبلدية الشارقة دور حيوي وأساسي في تطوير مشاريع البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة، الأمر الذي عزز جاذبيتها وجهةً للعمل والاستثمار والعيش من قبل مختلف الجنسيات والثقافات، وهذا يؤكد أهمية العمل المشترك بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية التي تشكل منظومة متكاملة لدعم مسيرة التنمية التي تنتهجها الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة."

وأضاف السركال: "هناك مسيرة طويلة من العمل والتعاون المشترك بين "شروق" وبلدية الشارقة، وهناك رؤى مستقبلية مشتركة لمواصلة المسيرة وتطوير أشكال التعاون للمحافظة على المنجزات التي حققتها الإمارة والبناء عليها لتلبية مصالح المجتمع بجميع فئاته" .

من جانبه أكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة الباسمة باتت نموذجاً متفرداً ومثالاً يحتذى به للمدن العصرية والحضارية المتطورة بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو

المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كما باتت وجهة وبيئة جاذبة للاستثمار بفضل ما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين وما توفره من بنية تحتية ومرافق خدمية متطورة، وخدمات بجودة عالية تعتمد على التحول الرقمي للتسهيل على المتعاملين واختصار الوقت والجهد عليهم، فضلاً عن الاهتمام بسعادة القاطنين والزوار من خلال توفير واستحداث مرافق خدمية متنوعة تعكس مكانة الإمارة كوجهة مثالية للعيش تتوفر بها كافة مقومات الحياة السعيدة.

وقال الطنيجي :" تحرص بلدية مدينة الشارقة على مد جسور التعاون مع كافة الدوائر الحكومية في الإمارة والعمل ضمن منظومة عمل مشترك تعزز من مسيرة التطور والنمو، لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتوحيد الجهود لدعم رؤى وتطلعات وأهداف الإمارة ومشاريعها التنموية المتميزة".

وأشاد سعادة مدير عام بلدية مدينة الشارقة بالتعاون الذي تقوم به هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مع بلدية مدينة الشارقة والتنسيق المشترك بينهما لتنفيذ مشاريع خدمية متنوعة تجسد حرصهما على خدمة الإمارة وتلبية احتياجات ورغبات القاطنين والزاور، ما يعكس الدور الهام في تعزيز الجذب السياحي والاستثماري والسكني في إمارة الشارقة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق):

تقود هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حالياً محفظة متنوعة من مشاريع البنية التحتية، بقيمة إجمالية تزيد عن 12 مليارات درهم إماراتي (أكثر من 3.2 مليار دولار أمريكي) وتغطي مساحة إجمالية تزيد عن 12 مليون متر مربع عبر كافة مناطق الإمارة.

وتشمل محفظة "شروق" الحالية مشاريع متنوعة ضمن قطاعات السياحة، والبيئة، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والعقارات، والتجزئة، والتعليم، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة، ما يوفر للمستثمرين في الشارقة مجموعة واسعة من الفرص المتنوعة في كل قطاع، ويقدم للزوار والسياح خدمات فاخرة عالمية المستوى ممزوجة بأصالة الماضي الغني بتراث إمارة الشارقة.

وتعمل "شروق" على تشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم، حيث تتبنى رؤية تتماشى مع واقع التغيرات الاقتصادية حول العالم لمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة بأفضل صورة ممكنة،.

كما تؤدي الهيئة مهامها في تشجيع الاستثمار تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتنوع الاقتصادي عبر شراكاتها الاستراتيجية من داخل الدولة وخارجها، وتعمل وفق رؤية استباقية، فتركز على توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو التوزيع الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون النمو في هيكل الاقتصاد وناتجه الوطني وليس في مساحات محدودة، بعائد يمكن المستثمر من الاستفادة والاستمرار على المديين القريب والبعيد.

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