بهدف إدارة مشروعين للسياحة الفاخرة في كلباء وخورفكان

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن توقيع اتفاقية امتياز مع شركة "ماريوت الدولية"، لافتتاح فندقين تابعين لعلامة "أوتوجراف كوليكشن" في مدينتي خورفكان وكلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى الإمارة.

ووقع الاتفاقية اليوم (الأربعاء) في "بيت الحكمة" بالشارقة، كلٌّ من سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسانديب واليا، رئيس قسم العمليات في منطقة الشرق الأوسط في "ماريوت الدولية"، بحضور عدد من المسؤولين والإداريين من كلا الجانبين.

وتعمل "شروق" على تطوير الفندقين اللذين ستديرهما مجموعة "أوتوجراف كوليكشن" في خورفكان وكلباء، حيث يعد فندق خورفكان من فئة 5 نجوم، ويتم تطويره على مساحة 38 ألف قدم مربعة مقابل ميناء خورفكان، لتلبية احتياجات العائلات وعشاق المغامرات. ويتضمن المشروع 75 وحدة فاخرة تشمل 62 غرفة منفردة و5 غرف مزدوجة و8 أجنحة فاخرة، وحديقة مائية هي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية، ونادي لليخوت، ووحدات سكنية، ومجموعة من المرافق التي تشمل سلسة من المطاعم والمقاهي، ونادي صحي، ونادي رياضي.

أما الفندق الثاني فهو من فئة 5 نجوم وتطوره "شروق" في مدينة كلباء على مساحة 60 ألف قدم مربعة بجانب مشروع واجهة كلباء وميدان العلم في كلباء حيث يتضمن 80 وحدة موزعة إلى 64 غرفة مفردة، و10 غرف مزدوجة، و5 شقق فندقية بثلاث غرف، وشقة فندقية واحدة بأربع غرف، بالإضافة إلى مطعمين ونادي رياضي، ونادي صحي، ومسبح.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "تأتي اتفاقية الامتياز الجديدة تماشياً مع رؤية "شروق" لتعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية مع العلامات التجارية لتحقيق قيمة مضافة في الخدمات المتخصصة ذات المستوى العالمي والرعاية المقدمة في جميع وجهات الهيئة، ويتماشى هذا التعاون مع مجموعة "أوتوجراف كوليكشن" التابعة لعلامة "ماريوت الدولية" مع رؤيتنا الرامية لدعم اقتصاد الشارقة بالمشاريع السياحية المتنوعة وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للعلامات التجارية العالمية".

وأضاف السركال: "يقع مشروعا الضيافة الجديدان في اثنتين من أبرز المدن وأكثرها حيوية في المنطقة الشرقية، وهما كلباء وخورفكان، حيث سيلبيان الطلب على السياحة والضيافة الفاخرة والتجارب الترفيهية، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية للإمارة، و إثراء فرص الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات وتعزيز نموها في المستقبل".

من جانبه، قال سانديب واليا، رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط في "ماريوت الدولية": "يسرنا أن نعمل مع "شروق" في أول مشاريع تدار بامتياز من علامة "أوتوجراف كوليكشن" في الشارقة، ونتطلع لتعزيز التعاون مع الهيئة بما يسهم في توسيع شراكاتنا الاستراتيجية في المنطقة".

بدوره قال وأضاف سهيل لاليت، نائب رئيس التطوير في منطقة الشرق الأوسط في "ماريوت الدولية": "تتميز "أوتوجراف كوليكشن" بالعقارات المصممة وفق طرز حديثة ممزوجة بالأصالة، ونتطلع لتقديم تصاميم توفر آفاقاً واسعة لخدمات الضيافة للمناطق الجميلة في كلباء وخورفكان".

يشار إلى أن علامة "أوتوجراف كوليكشن" تدير 237 فندقاً حول العالم، حيث يعد كل فندق تحت مظلتها نتاجاً لشغف ورؤية متميزة، ما يجعله فريداً من نوعه، وجاء اختيار المجموعة لريادتها في عالم الضيافة الأصيلة وخبرتها في تقديم تجارب غنية للضيوف.

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نبذة عن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق):

تقود هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حالياً محفظة متنوعة من مشاريع البنية التحتية، بقيمة إجمالية تزيد عن 12 مليارات درهم إماراتي (أكثر من 3.2 مليار دولار أمريكي) وتغطي مساحة إجمالية تزيد عن 12 مليون متر مربع عبر كافة مناطق الإمارة.

وتشمل محفظة "شروق" الحالية مشاريع متنوعة ضمن قطاعات السياحة، والبيئة، واللوجستيات، والرعاية الصحية، والعقارات، والتجزئة، والتعليم، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة، ما يوفر للمستثمرين في الشارقة مجموعة واسعة من الفرص المتنوعة في كل قطاع، ويقدم للزوار والسياح خدمات فاخرة عالمية المستوى ممزوجة بأصالة الماضي الغني بتراث إمارة الشارقة.

وتعمل "شروق" على تشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم، حيث تتبنى رؤية تتماشى مع واقع التغيرات الاقتصادية حول العالم لمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة بأفضل صورة ممكنة،.

كما تؤدي الهيئة مهامها في تشجيع الاستثمار تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتنوع الاقتصادي عبر شراكاتها الاستراتيجية من داخل الدولة وخارجها، وتعمل وفق رؤية استباقية، فتركز على توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو التوزيع الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون النمو في هيكل الاقتصاد وناتجه الوطني وليس في مساحات محدودة، بعائد يمكن المستثمر من الاستفادة والاستمرار على المديين القريب والبعيد.

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