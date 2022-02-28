على مساحة 55 ألف متر مربع

الوزان: حريصون على تقديم الحلول المبتكرة لتوفير فرص استثمار آمنة في مجتمعات صديقة للبيئة تتمتع بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية

المشروع يوفر مساحات إدارية متنوعة مع أنظمة سداد تصل إلى 7 سنوات تناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات

القاهرة: أعلنت شركة تعمير إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الجديد Urban Business Lane "UBL"، والذي يعد أحد أكبر مجمعات الأعمال الاستثمارية (Business District) في منطقة القاهرة الجديدة، حيث يقع على مساحة أكثر من 55 ألف متر مربع وبرؤية حديثة وفلسفة مبتكرة، ليمثل المشروع نقلة نوعية في مفاهيم مشروعات التطوير التجاري والإداري، ليواكب التطورات التي تشهدها مصر حاليا على كافة المستويات.

يأتي مشروع "UBL" كأحد مكونات وجزء من المخطط التنفيذي لمشروع URBANWALK أحد أهم المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر. وينفرد مشروع "UBL" بمزايا متعددة تجعله قبلة للشركات الكبرى ورجال ورواد الأعمال. ويوفر المشروع مساحات متنوعة ومتعددة لتناسب جميع الشركات سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، مما يلبى احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، فضلا عن تميزه بتصميم عصري يعتمد على فلسفة مبتكرة تتيح للموظفين فرصة العمل خارج النطاق التقليدي والمكتبي، واستخدام المناطق المشتركة داخل الحديقة المركزية المقامة على مساحة 60,000 متر مربع.

قال السيد/ سعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة تعمير: "تعتبر مجمعات الأعمال الاستثمارية (Business Districts) مفهوما جديداً للعمل، حيث تسهم في توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة ومتكاملة للشركات والمكاتب العالمية والمحلية الكبرى، بما يساهم في فتح آفاق استثمارية جديدة أمام الاقتصاد المصري". وأضاف أن الدراسات والأبحاث السوقية الحديثة أكدت أن ارتفاع فرص الاستثمار في مصر، خلقت رغبة وتوجه لدى المستثمرين وأصحاب الشركات في التوسع والتواجد في القاهرة الجديدة لكونها أحد أكثر الأماكن الاستراتيجية ذات المستقبل الواعد في قطاعات الأعمال والتجارة.

وأضاف الوزان إن مشروع “Urban Business Lane” يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتقديم الحلول الإدارية والتجارية المبتكرة والحديثة، التي تمنح العملاء فرص الاستثمار الآمن في مجتمعات صديقة للبيئة تتمتع بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، لذلك حرصنا على اختيار أفضل المكاتب والشركات العالمية لتصميم المشروع والإشراف على تنفيذه، وقد جاء تصميم المشروع برؤية حديثة وفلسفة مبتكرة، ليقدم تجربة فريدة وملهمة، فهو مستوحى من أحدث معايير البناء المستقبلية التي تجعله وجهة ترفيهية وعملية، بما يتماشى مع فلسفة البناء التي تتبعها الشركة لتلبية كافة الاحتياجات.

وأوضح السيد/محمد يونس رئيس القطاع التجاري بشركة تعمير أن الشركة حصلت على القرار الوزاري الخاص بمشروع "UBL" وسيتم طرح المرحلة الأولى في بداية شهر مارس على أن يتم تسلميها بعد ثلاث سنوات. وأكد أن المشروع يعد من مجمعات الاعمال الاستثمارية المتميزة، حيث يقدم مزيجًا مثاليًا يجمع بين بيئة العمل التي تخلق التوازن الصحيح بين العمل والحياة التي نبحث عنها جميعًا، مع مساحات إدارية متنوعة مع أنظمة سداد تصل إلى 7 سنوات لتناسب مختلف قطاعات الأعمال والشركات.

وأشار إلى أن مشروع Urban Business Lane يقع في قلب القاهرة الجديدة بجوار مشروع "أزاد" أحد مشروعات الشركة المتميزة، والذي يمثل قصة نجاح مكتملة قدمت الشركة من خلاله مفهوم مختلف عن الحياة السكنية. كما يقع بالقرب من الجامعة الأمريكية وعلى مسافة 20 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، ومسافة 15 دقيقة من مطار القاهرة، وسيكون اجمالي المساحات الإدارية في المرحلة الأولى 66 ألف م2 بمساحات تبدأ من 75 م2، ويصل إجمالي المساحات التجارية 16 ألف م2. بالإضافة أن المشروع يحتوي على مواقف خاصة للسيارات تتسع لأكثر من 4000 سيارة.

وجدير بالذكر أن شركة التعمير والاستشارات الهندسية "تعمير" إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري. وتعمل في السوق المصري منذ عام 1954 وقد قامت الشركة منذ ذلك التاريخ بتنفيذ وتسليم عدد وحدات يتعدى 27,000 وحدة سكنية وتجارية.

وقد خططت و نفذت شركة تعمير العشرات من المشاريع التي تمثل علامات فارقة Land Marks) ( في جمهورية مصر منها على سبيل المثال، مدينة المعادي الجديدة، حي المعمورة في اسكندرية، إسكان الميرلاند -مصر الجديدة ، مساكن شيراتون -مصر الجديدة، حي السفارات- مدينة نصر ، نادي الشمس -مصر الجديدة، المبني الاجتماعي للنادي الأهلي بالجزيرة، فندق المريديان – جاردن سيتي، فندق فلسطين – اسكندرية ، فندق اوبروي -أسوان، مبني وزرارة الصناعة -جاردن سيتي ، مبني مجلس الدولة في الجيزة وغيرها من عشرات المباني والمشروعات العمرانية التي تعتبر مشروعات أيقونية في جمهورية مصر.

وأحدث مشروعات الشركة هو مشروعها السكني أزاد في التجمع الخامس الملاصق للجامعة الامريكية الذي تم الانتهاء منه وتسليمه العام الماضي، مشروع أزاد فيوز، مشروع Business Lounge ومشروع ديار 2 خلف مول العرب بالسادس من أكتوبر.

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