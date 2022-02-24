ستنضم الشركات الناشئة المبتكرة من لبنان والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى برنامج بيبسيكو الإرشادي لدعم نموها المبتكر في مجال التعبئة والتغليف المستدام

لبنان - أعلنت شركة بيبسيكو عن أسماء الشركات الـ 10 التي تم اختيارها للمشاركة في النسخة الأولى من برنامج Greenhouse Accelerator في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد عملية تحكيم صارمة تمت على عدة مراحل. وتم اختيار شركتين من لبنان للمشاركة في البرنامج، وهما "الدوامة"، التي توفر برنامجًا للتعرف على الصور عبر الذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة عمليات تحليل النفايات لتعزيز إيرادات إعادة التدوير لشركات إدارة النفايات، و"Live, Live, Recycle"، التي تهدف لتبسيط عمليات إعادة التدوير من خلال رقمنة قطاع إدارة النفايات.

وتولّت لجنة خاصة ومختارة بعناية مؤلفة من كبار المدراء التنفيذيين في شركة بيبسيكو اختيار الشركات الناشئة وفق خمسة معايير رئيسية شملت، توافق أهداف الاستدامة مع استراتيجية بيبسيكو الإيجابية (+pep)، والتوافق الاستراتيجي مع شركة بيبسيكو، وقابلية التوسع، والأهمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك مؤهلات جديدة ومتطورة.

وركزت لجنة التحكيم على الشركات الناشئة التي تعمل على تسريع الاستدامة البيئية في صناعة الأغذية والمشروبات من خلال التقنيات التي تعتمد على تقليل مواد التعبئة والتغليف وإيجاد بدائل مستدامة لها، وزيادة عمليات إعادة التدوير وتعديل سلوكيات إعادة التدوير المستدامة. ويهدف برنامج Greenhouse Accelerator لتعزيز حلول وابتكارات مستدامة في مجال التعبئة والتغليف، بما يساعد في تسريع جهود شركة بيبسيكو، وغيرها من الشركات في الصناعات الأخرى، لإحداث التغيير المطلوب لبناء نظام غذائي أكثر استدامة.

تم إطلاق برنامج Greenhouse Accelerator من بيبسيكو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، وتلقى حوالي 70 طلبًا من الشركات الناشئة في المنطقة. وستركز المبادرة، التي تمتد لستة أشهر، على تقديم منح أولية لدعم أعمال الشركات ومساعدتها في إطلاق ابتكاراتها أو توسيع نطاقها. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة من خلال التعاون مع منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تسعى لتحقيق الهدف نفسه، وتتشارك مع بيبسيكو الرؤية ذاتها ببناء نظام غذائي أكثر استدامة.

ستحصل الشركات الـ 10 المختارة على منحة نقدية قدرها 20 ألف دولار أمريكي لدعم أعمالها، وعلى توجيه فردي من خبراء شركة بيبسيكو. وفي نهاية البرنامج، ستحصل الشركة الفائزة على منحة قدرها 100،000 دولار أمريكي من شركة بيبسيكو، إلى جانب تمكينها من الوصول إلى شبكة متنامية من الخبراء والمستثمرين والمرافق اللوجستية لدعم نموها من خلال بناء قدراتها.

من جانبه قال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في بيبسيكو: "يمثل برنامج Greenhouse Accelerator من بيبسيكو مثالًا حيًّا على جهودنا لبناء سلسلة قيمة إيجابية وإعطاء الأولوية للتنوع وإعادة التدوير من خلال استراتيجية بيبسيكو الايجابية pep+، التي تمثل إطار عملنا الاستراتيجي للتحول الشامل. تلقينا العديد من الطلبات من مجموعة متميزة من الشركات الناشئة التي تبتكر في مجال التعبئة والتغليف المستدام، ونتطلع لتزويدهم بكل الدعم اللازم على مدار الأشهر الستة المقبلة لتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، بما يتماشى مع جهود المنطقة بتنمية الشركات الجديدة والمتطورة".

ويشتمل البرنامج على جلسة إرشاد فردي تتيح لرواد الأعمال فرصة الاستفادة من خبرات شركة بيبسيكو وخبراء تسريع الأعمال التجارية لدى الشركة، الذين بدورهم سيقدمون خبراتهم وتوجيهاتهم حول مجالات البحث والتطوير ونماذج الأعمال التجارية وتطوير المنتجات والممارسات التنظيمية وتنشيط الأسواق. كما يمكن الاستفادة من خبراتهم في التغلب على العقبات التي تواجه الشركات على مستوى سلسلة التوريد والتسويق والتوزيع والتصنيع والتعبئة والتغليف وتسميات الملصقات، والحصول على الامتيازات، وغيرها من العناصر ذات الصلة بعملياتهم.

#بياناتشركات

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