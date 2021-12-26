بهدف تقديم حلول جديدة للتجارة السريعة ومراكز التعبئة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ضيف: تعتمد حلولنا بشكل أساسي على ركيزتين أساسيتين وهما التكنولوجيا المبتكرة من جهة واعتمادنا على شبكة قوية لتوصيل الشحنات من جهة أخرى

أيمن: تمكنا من اقتناص الكثير من الفرص في السوق المصري، ونتطلع إلى الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء

القاهرة- تحتفل شركة Sprint، وهي شركة رائدة في لوجستيات التجارة الالكترونية تأسست عام 2019، بعامين من على تواجدها بالسوق وتحقيقها لأكثر من مليون شحنة، وذلك من خلال توفير حلول تكنولوجية تمكن العاملين بالتجارة الالكترونية وتجار التجزئة من الحصول على خدمات لوجستية ذات جودة عالية ومدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث كان لنمو سوق التجارة الإلكترونية الملحوظ وتفرد نموذج الأعمال المبتكر للشركة دوراً كبيراً في هذا النجاح.

وصرح محمد ضيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sprint قائلاً: "تعتمد حلولنا بشكل أساسي على ركيزتين أساسيتين وهما التكنولوجيا المبتكرة من جهة واعتمادنا على شبكة قوية لتوصيل الشحنات من جهة أخرى، حيث استخدمنا علوم تحليل البيانات لاختيار مواقع محطات التسليم لدينا بعناية، حيث نمتلك واحدة من أكفأ شبكات توصيل للشحنات، واستنادًا إلى تحليل البيانات التي نملكها والتعلم الآلي، نعمل على توسيع شبكتنا لزيادة كفاءة شركتنا."

وأضاف ضيف: " تمكنا من تقديم خدمات لوجستية ذات مستوى عالمي لعملائنا اعتماداً على كفاءة شبكتنا ومواردنا، وآيضاً باستخدام نموذج الأصول الخفيفة المختلط المبتكر المدعوم بخبرة فريق عمل قوي وبتقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. ونهدف إلى الاستفادة من النجاح الذي قمنا بتحقيقه من خلال تقديم حلول جديدة للتجارة السريعة (Q-Commerce) وبناء أكبر شبكة لمراكز التعبئة للشُحنات الصغيرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما نتطلع إلى زيادة انتشار عملياتنا في السوق الأفريقية قريبًا."

تمكنت Sprint، خلال العامين الماضيين، من توصيل ما يقرب من مليون شحنة بنسبة نجاح تجاوزت 90?.، حيث تخدم الشركة شريحة تضم أكثر من 3000 عميل وقامت آيضا بتوفير أكثر من 500 فرصة عمل في مصر. وتعمل Sprint على إحداث ثورة في مجال الخدمات اللوجستية من خلال تقديم حلول متنوعة ومتكاملة مثل خدمات التعبئة والتخزين عند الطلب للعاملين بالتجارة الإلكترونية، وإحالة الشحن (Drop Shipping)، وتسليم الميل الأوسط والأخير، وإدارة الاستبدال والمرتجعات والتسليم في نفس يوم الطلب وتحصيل المدفوعات، والتي يمكن تخصيصها جميعًا لخلق نموذج عمل محدد للعميل.

وقال أيمن يحيى، المدير التجاري لشركة Sprint: "بفضل مجموعة الخدمات والحلول التي نقدمها، تمكنا من اقتناص الكثير من الفرص في السوق المصري، ونتطلع إلى الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء من خلال استهداف بعض القطاعات، مع مراعاة النمو الهائل لسوق التجارة الإلكترونية في المنطقة."

الجدير بالذكر أن شركة Sprint تخدم حاليًا 26 محافظة في جميع أنحاء مصر عن طريق أسطول من المركبات المتنوعة للتعامل مع مختلف أنواع وأحجام المنتجات، كما تعتمد على فريق تسليم وتشغيل يضم موظفين أصحاب خبرات كبيرة ومختلفة. جذبت شركة Sprint انتباه العديد من أصحاب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية الدولية، وتقترب الآن من الحصول على تمويل أولي لدعم خططتها التنموية القوية للسنوات القليلة القادمة.

للمزيد عن شركة Sprint، برجاء زيارة الموقع الالكتروني(https://sprint.xyz) .

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عن شركة Sprint:

Sprint هي شركة لوجستية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، تأسست في عام 2019 بهدف تحويل النظام الإيكولوجي اللوجستي في الشرق الأوسط من خلال تقديم حلول تكنولوجية تمكن العاملين بالتجارة الالكترونية وتجار التجزئة من الحصول على خدمات لوجستية ذات جودة عالية ومدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي من البداية إلى نهاية.

لمزيد من المعلومات برجاء التواصل مع:

أحمد عماد

البريد الالكتروني: Ahmed.Emad@sprint.xyz

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