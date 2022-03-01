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بهدف توفير واجهة سهلة الاستخدام لتجربة تداول أسرع وأكثر تخصيصاً عبر الإنترنت
الإمارات العربية المتحدة - دبي: أعلنت شركة الوساطة المالية الرائدة "4T" عن إطلاق منصتها الجديدة "كوانتا" (QUANTA) المخصصة للتداول وتنفيذ عمليات التجميع. وتتميز المنصة الجديدة بوقت استجابة منخفض للغاية وقدرة فائقة على تنفيذ الأوامر خلال عمليات التداول.
وتعد منصة "كوانتا" التي طورتها شركة 4T Technology، ذراع التكنولوجيا المالية لمجموعة 4T التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، محركًا جديدًا لعمليات تجميع السيولة وتنفيذ عمليات التداول. وتتميز بقدرتها على إتاحة عمليات التداول لعملائها بتكلفة منخفضة، فضلًا عن أنها تشكل قاعدة أساسية لمختلف المنصات الأخرى للشركة، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول 4T Trader، ومنصتي MetaTrader 4 وMetaTrader 5، وحلول واجهة برمجة التطبيقات التي تستخدم بروتوكول التبادل بالمعلومات المالية ((FIX API. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تعزز منصة "كوانتا" مجموعة الخدمات المؤسسية التي تقدمها "4T" حيث تمثل المنصة الجديدة خطوة هامة على طريق بناء الشركة لمنظومتها الخاصة للتداول عبر الإنترنت.
ويكمن الهدف الأساسي من إطلاق منصة "كوانتا" لعمليات التجميع إلى جمع المصادر المتعددة للبيانات تحت مظلة واحدة وتحليلها بشكل لحظي، مما يتيح للعملاء إمكانية بناء طلبات بيع وشراء ديناميكية تهيئ لهم ظروف تداول مواتية. ويتم تحقيق ذلك من خلال بوابة ذكية تمثل صلة وصل تجمع بين منصات التداول المختلفة التي تمتلكها شركة 4T وبين أبرز البنوك وصناع السوق ومزودي السيولة حول العالم.
وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المنصة الفائقة التطور، قال راكان معايعه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة 4T: "نحن سعداء للغاية بإطلاق منصتنا الجديدة "كوانتا". لقد قام فريقنا بتعزيز محرك عمليات التجميع هذا بالعديد من الوظائف والميزات التي تتيح تنفيذ أوامر التداول بجودة غير مسبوقة، مع معدلات رفض منخفضة جدًا. وسيسهم امتلاكنا وادارتنا لهذه التكنولوجيا في تقليل تكاليفنا التشغيلية، ومنحنا مستويات أعلى من المرونة، وقدرة تحكم كاملة بتدفقاتنا التجارية، مما يتيح لنا تقديم أسعار أكثر تنافسية لعملائنا في أسواقهم المفضلة مقابل رسوم أدنى. ونحن نعتزم إتاحة منصة ’كوانتا‘ في المستقبل القريب إلى شركائنا المؤسسيين وعملائنا من الشركات بغية تحقيق منافع تجارية متبادلة".
وتخطط شركة "4T" لإطلاق المزيد من التحسينات التكنولوجية خلال العام الجاري، وخاصة في مجال الأتمتة وتوفير التكاليف بهدف جعل عملية التداول أكثر سهولة، وذلك عبر تذليل التحديات التي لطالما كانت تمثل العائق الرئيسي أمام المستثمرين لدخول الأسواق المالية.
من الجدير بالذكر أن خبراء شركة "4T" يوفرون لعملائها التحليلات المختلفة وأخبار السوق والتقارير الدورية بشكل مجاني بالكامل بهدف مساعدة المتداولين على متابعة مستجدات الأسواق المالية على مدار الساعة، وحل العديد من المشكلات الأكثر شيوعًا التي تواجه المستثمرين من أفراد ومؤسسات على حد سواء.
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© Press Release 2022
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