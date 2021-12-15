تضع Valtech خطط تنموية بعد استحواذها على الوكالة الرقمية الرائدة "Revonic"

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم الوكالة الرقمية العالمية "Valtech" عن خططها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد استكمال استحواذها على شركة "Revonic" المتخصصة في تصميم التجارب الرقمية والتي تتخذ من دبي مقر لها.

وبصفتها وكالة رقمية عالمية تركز على تحويل الأعمال، ستعمل Valtech على تعزيز تأثيرها على المستوى الإقليمي من خلال مساعدة العملاء على تحسين مشاركتهم الرقمية وتمكينهم من خَوضْ تجارب محسّنة واستثمارات ذكية في مجال التكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن Valtech قامت بالاستحواذ على شركة Revonic في أعقاب حصولها على تمويل من شركة الاستثمار البريطانية ''BC Partners''بقيمة 1.4 مليار دولار، وقد وضعت Valtech استراتيجيات للتوسع على الصعيد الإقليمي وخطط لفتح مكاتب في المملكة العربية السعودية ومصر خلال الـ 12 شهر المقبلة.

وبهذا الصدد أكد المدير التنفيذي الإقليمي لدى شركة Valtech لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريم منعم على أن الشركة اضافت من خلال العروض التي تقدمها قيمة حقيقية وفريدة إلى الشركاء الرقميين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مشيراً إلى أن الطلب غير المسبوق على التحول الرقمي في كل من القطاعين العام والخاص يعكس مدى نجاح نهج Valtech العملي الذي يتيح أفضل الاستشارات ويساعد على التطوير ويربط الخبرات على صعيد قطاع الأعمال بشكل العام".

وستركز الشركة مبدئياً على أربع قطاعات رئيسية وهي قطاع الخدمات المالية، وقطاع البيع بالتجزئة، والقطاع الحكومي، وقطاع السفر والضيافة، ستقوم الشركة بتسريع رحلات التحول الرقمي للعملاء والتأثير بشكل إيجابي على أداء أعمالهم من خلال تسخير خبرتها الطويلة في تجارة البيانات.

وقد ترأست Valtech في وقت سابق التحالف بين قادة الصناعة لتأسيس مبادرة "MACH Alliance" والتي تعد تعاون مشترك بين مزودي التكنولوجيا ومزودي الحلول الذين يعملون نحو تأسيس بيئة أنظمة تتسم بالمرونة، وقائم على الحوسبة السحابية وبرمجيات الـ Headless، لتمكين الاستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة وتقديم أفضل التجارب للمستخدمين.

وعلى الصعيد العالمي ، أحدثت شركة Valtech نجاحات كبيرة في مجال التجارة والبيع بالتجزئة ، وهذا ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا في حديثه عن فعالية التعاون المشترك بين شركة Valtech و شركة "ماك لمستحضرات التجميل"، والذي نتج عنه حل فريد من نوعه يجمع بين ميزات التسوق عبر المتاجر المادية وبين التسوق عبر المتاجر الرقمية لشركة "ماك"، وذلك خلال خطابه الرئيسي في مؤتمر انسباير العالمي لشركاء مايكروسوفت . يعكس ذلك سجل Valtech القوي في التغلب على أصعب التحديات المعقدة وكيفية قدرتها على إطلاق العنان لإضافة قيمة حقيقية للعملاء في ظل المتغيرات المستمرة لقطاع الأعمال.

ومن الجدير بالذكر ، يقع المقر الرئيسي لشركة Valtech في امارة دبي ، بدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تعمد الشركة خلال القريب العاجل إلى اطلاق المزيد من العمليات والأنشطة التوسعية في المملكة العربية السعودية.

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