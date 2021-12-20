ستثمر صفقة الاستحواذ عن التوسع بتواجد شركة IDH في أكثر الأسواق الجذابة بجنوب آسيا والمتميزة بتنوعها السكاني، فضلاً عن امتلاك حصة في واحدة من أكبر وأبرز شركات التشخيص المتكاملة المرموقة وأسرعها نموًا في باكستان

القاهرة ولندن : أعلنت اليوم شركة IDH (المدرجة في بورصة لندن والبورصة المصرية تحت كود: IDHC)، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مجموعة Evercare الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة التي تديرها شركة TPG ومدعومة من صندوق The Rise Fund، وذلك لشراء حصة 50% المملوكة لها في شركة Base Consultancy FZ LLC المالكة لمركز إسلام آباد التشخيصي (IDC) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 72.35 مليون دولار أمريكي. ومن المقرر إتمام الصفقة فور استيفاء مجموعة من الشروط الرئيسية، ومن بينها الحصول على الموافقة التنظيمية من لجنة المنافسة الباكستانية، والتي ستثمر عن استحواذ شركة IDH على حصة حاكمة في إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الاختبارات التشخيصية بباكستان، مع بدء التعاون مع مؤسسها الدكتور ريزوان أبآل. وتأتي تلك الخطوة ضمن استراتيجية التوسعات الجغرافية التي تتبناها الشركة للدخول في أسواق جديدة ناشئة سريعة النمو، والتي تتسم بتنوعها السكاني وقلة الكيانات الرائدة في مجال الاختبارات التشخيصية. وتتوقع الشركة إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2022

تأسس مركز إسلام آباد التشخيصي (IDC) في عام 2005 على يد الدكتور ريزوان أبآل، ونجح في التحول إلى أحد أكبر مقدمي خدمات التشخيص المتكاملة (في مجالي الباثولوجيا والأشعة) في باكستان، حيث وصل عدد المراكز التابعة إلى 80مركزًا في 23 مدينة وذلك بنهاية يونيو 2021. وتقدم الشركة خدماتها لحوالي مليوني مريض، حيث أجرت حوالي 3 مليون اختبار خلال عام 2021. كما تحظى بمكانة رائدة في مجال خدمات التشخيص المتكاملة في باكستان، بالإضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع الهيئات والسلطات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي، حيث تعاونت مع الهيئات الحومية في عدد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كان آخرها الدور الحيوي الذي لعبته الشركة في إجراء اختبارات فيروس (كوفيد – ??). وتتميز الشركة بنطاق عملها الواسع في باكستان، إلى جانب تبنيها لأطر تشغيلية سليمة واستراتيجية نمو فعالة، وهو ما رسخ مكانتها وعزز قدرتها على استكشاف آفاق جديدة للتوسع بأعمالها عبر توظيف أسس النمو القوية التي ينفرد بها السوق الباكستاني.

وقد تولى المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، الدكتور ريزوان أبآل، قيادة الشركة لتصبح أحد أكبر مقدمي خدمات التشخيص المتكاملة في البلاد بفضل خبرته في ممارسة الطب السريري إلى جانب تخصصه كاستشاري في أمراض الرئة والجهاز التنفسي لفترة تربو على 25 عامًا ومهاراته الريادية في هذا المجال، علمًا بأنه سيواصل تولي رئاسة مجلس الإدارة بعد إتمام عملية الاستحواذ، من أجل تعظيم الاستفادة من خبراته الواسعة وتوظيفها في تنمية أعمال الشركة مستقبلاً.

ويقع مركز إسلام آباد التشخيصي تحت مظلة مجموعة Evercare، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والاستثمار بالأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك الهند وباكستان وبنجلادش وكينيا ونيجيريا. وقد عملت مجموعة Evercare مع الدكتور ريزوان أبآل على مدار عامين من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على مركز إسلام آباد التشخيصي وتنمية تواجده مع التوسع بباقة خدماته المقدمة، سعيًا لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وترسيخ مكانة مركز إسلام آباد التشخيصي وتعزيز إمكانات النمو الهائلة الذي يتمتع بها.

أبرز النقاط المتعلقة بالصفقة

دخول واحدة من كبرى الدول في قارة آسيا وأعلى الأسواق الناشئة من حيث الكثافة السكانية، حيث يبلغ التعداد السكاني 200 مليون نسمة تقريبًا، وتشكل نسبة الشباب تحت سن 30 حوالي 63% من إجمالي عدد السكان، مما يضمن استمرار الطلب على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة على المدى الطويل.

تمثل هذه الصفقة فرصة كبيرة للنمو وبصفة خاصة في القطاع الخاص، حيث يشبه قطاع الرعاية الصحية الباكستاني إلى حد كبير معظم الأسواق التي تعمل بها شركة IDH، حيث تفتقر إلى هذا النوع من الخدمات.

أحد المميزات الأخرى لهذا السوق هو اعتماد العملاء على سداد التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة، حيث تمثل حوالي 56% من إجمالي النفقات.

إبرام اتفاقية شراكة مع شركة رائدة ومدارة بواسطة مؤسسها، حيث تحظى بسجل حافل بالإنجازات وتتميز بأدائها المالي القوي، فضلًا عن تبنيها لخطط نمو طموحة.

أظهرت النتائج المالية لمركز إسلام آباد التشخيصي عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، تسجيل إيرادات بقيمة 46 مليون دولار، وهو نمو سنوي بمعدل 208%، مصحوبًا بتحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 87% خلال ثلاث سنوات. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1مليون دولار خلال عام 2021 (هامش الأرباح التشغيلية 48%). كما حققت الشركة صافي ربح بقيمة 13.7مليون دولار (هامش صافي الربح 29.8%).

من الناحية التشغيلية، تتوسع شركة IDC بوتيرة سريعة في السوق الباكستاني، حيث ارتفع عدد فروع الشركة من 23 فرعًا خلال عام 2017 إلى 85 فرعًا خلال عام 2021، علمًا بأنها تستهدف الوصول بشبكة فروعها إلى 100 فرعًا بحلول عام 2023. وارتفع حجم الاختبارات التشخيصية بصورة ملحوظة خلال الثلاث سنوات الأخيرة من حوالي 800 ألف اختبار خلال عام 2017 إلى 3.0 مليون اختبار خلال فترة اثنى عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2021. وعلى الصعيد الجغرافي، تتواجد الشركة في 30 مدينة في أنحاء باكستان وتهدف إلى التوسع بأعمالها فيما يتراوح بين 8 و10 مدن جديدة على مدار العامين القادمين.

ستساهم هذه الصفقة في تنمية مصادر إيرادات شركة IDH وتنويعها علاوة على تعزيز بصمتها الجغرافية.

تمثل شركة IDC 15% [i]تقريبًا من الإيرادات المجمعة والأرباح التشغيلية المجمعة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك للكيان المندمج بموجب عملية الاستحواذ، والتي من المتوقع تسجيلها بشكل تراكمي بعد إتمام الصفقة.

سيتم بمقتضى الاتفاقية تنحي كلاً من السيد/ باباجيد أولانريواجو والسيد/ محمد إلكين والسيد/ مجتبى حسين الذين يمثلون حاليًا مجلس إدارة مجموعة Evercare، على أن يحل محلهم أعضاء جدد من شركة IDH، والتي ستحتل أربعة مقاعد من إجمالي سبعة مقاعد ضمن مجلس الإدارة الجديد.

هيكل وتمويل الصفقة المقترحة

وقعت شركة IDH اتفاقيات شراكة للاستحواذ على حصة غير مباشرة بنسبة 50% في مركز إسلام أباد التشخيصي (IDC) بباكستان، من خلال الاستحواذ على حصة 50% من شركة Base Consultancy FZE LLC ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك شركة IDC بنسبة 100%.

وقعت شركة IDH اتفاقيات شراكة للاستحواذ على حصة غير مباشرة بنسبة 50% في مركز إسلام أباد التشخيصي (IDC) بباكستان، من خلال الاستحواذ على حصة 50% من شركة Base Consultancy FZE LLC ومقرها الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك شركة IDC بنسبة 100%. يمتلك صندوق Evercare Health Fund حاليًا هذه الحصة البالغة 50%، والذي يتم إدارته بواسطة مجموعة تي بي جي، ومدعومة من صندوق The Rise Fund.

يمتلك صندوق Evercare Health Fund حاليًا هذه الحصة البالغة 50%، والذي يتم إدارته بواسطة مجموعة تي بي جي، ومدعومة من صندوق The Rise Fund. تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 72.35 مليون دولار أمريكي على أن تخضع القيمة النهائية إلى تسويات الإغلاق المعتادة.

تخطط شركة IDH إلى تمويل هذه الصفقة من خلال مجموعة من التسهيلات الائتمانية، من بينها حزمة تمويلية بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية حصلت عليها خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى تسهيل ائتماني مشترك بقيمة 15 مليون دولار من بنك المشرق.

تخضع عملية إتمام الصفقة إلى استيفاء مجموعة من الشروط الرئيسية ومن بينها الموافقة التنظيمية للجنة المنافسة الباكستانية، والتي من المتوقع الحصول عليها خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة IDH ، عن اعتزازها بفرصة إضافة السوق الباكستاني كخامس الأسواق التي تعمل بها الشركة، والذي يمثل أكثر الأسواق الجذابة في منطقة جنوب شرق آسيا، مشيرةً إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية التوسعات الجغرافية التي تتبناها الشركة للدخول في أسواق جديدة سريعة النمو، حيث ستتمكن الشركة من تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لقاعدة عملاء دائمة النمو، وذلك عبر توظيف ما يحظى به السوق الباكستاني من أسس نمو قوية أبرزها الكثافة السكانية الشابة وقلة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية. وأوضحت الشربيني أن مركز إسلام آباد التشخيصي (IDC) يمثل الفرصة الاستثمارية الأمثل وفقًا لمعايير الاستثمار التي تتبناها شركة IDH، معربةً عن سعادتها بالشراكة الجديدة والتعاون الوثيق مع الدكتور أبآل، والذي نجح على مدار عشرين عامًا في تأسيس وقيادة شركة ناجحة تضع على رأس أهدافها الالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق التميز التشغيلي في تقديم خدماتها. وأكدت الشربيني أن الشراكة بين مركز إسلام آباد التشخيصي وشركة IDH ستثمر عن تعظيم القيمة من أعمالهم وخلق فرص نمو جديدة للطرفين خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ريزوان أبآل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز إسلام آباد التشخيصي (IDC)، عن اعتزازه وترحيبه بفرصة الدخول في شراكة مع شركة التشخيص المتكاملة القابضة باعتبارها كيانًا رائدًا على المستوى الإقليمي وتتبنى نفس الأهداف المتمثلة في خدمة المزيد من العملاء وخلق فرص عمل جديدة بالمراكز التابعة، فضلاً عن كتابة صفحة جديدة من مسيرة النمو. وأكد الدكتور أبآل أن شركة IDH تحظى بسجل إنجازات استثنائي في تقديم الخدمات فائقة الجودة، وفريق إداري متمرس وفقًا للمعايير العالمية، فضلاً عن تبنيها لأقوى أطر وأنظمة الحوكمة، مشيرًا إلى أن تعزيز التكامل بين مركز إسلام آباد التشخيصي وشركة IDH سيثمر عن الارتقاء بمعايير جودة خدمات الاختبارات التشخيصية المقدمة مع تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو الفريدة التي يطرحها السوق الباكستاني. واختتم أبال بأنه يتطلع إلى أن تساهم هذه الصفقة في تعزيز الجهود بين كلا من شركة IDH ومركز إسلام آباد التشخيصي في مجالي الأشعة والتحاليل الطبية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية من حيث الجودة والتكلفة والسرعة.

ومن جانب آخر، أوضح ماثيو هوبرت رئيس مجلس إدارة مجموعة Evercare والشريك الإداري لشركة TPG Growth وقائد استثمارات قطاع الرعاية الصحية بصندوق The Rise Fund، أن الشراكة الجديدة من الدكتور ريزوان أبآل ستثمر عن استحداث معايير جديدة لجودة الخدمات التشخيصية بالأسواق الناشئة، من خلال الاستعانة بأحدث المعدات الطبية والالتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق التميز التشغيلي، وبالتالي تلبية احتياجات الملايين من العملاء بالسوق الباكستاني وخاصة ذوي الدخول المنخفضة. وأضاف هوبرت أن شركة IDH نجحت في ترسيخ مكانتها بفضل الأسس القوية التي تتبناها وأبرزها التميز في تقديم خدماتها ووضع احتياجات العملاء على رأس أولوياتها، وهو ما يعكسه نجاح الشركة في تشغيل مختبرات جديدة مع بدء انتشار فيروس (كوفيد – 19) من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لإجراء اختبارات تشخيص الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن مركز إسلام آباد التشخيصي يواصل أيضًا مسيرة نموه باعتباره أفضل مقدمي خدمات التشخيص والوجهة الأولى لخبراء الاختبارات التشخيصية والتحاليل في باكستان. وأعرب هوبرت عن امنياته بمواصلة النجاحات والإنجازات التي حققها مركز إسلام آباد التشخيصي في خدمة هذا السوق الحيوي وتزويده بالخدمات عالية الجودة بأسعار معقولة.

مستشاري الصفقة

تقوم شركة رينيسانس كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد لشركة IDH خلال تنفيذ الصفقة وكل ما يتعلق بعملية التمويل، بينما يقوم مكتب المحاماة White & Case LLP بدور المستشار القانوني العالمي. وستقوم شركة Chima & Ibrahim Advocates/Corporate Counsel بدور المستشار القانوني المحلي، في حين ستقوم شركة إرنست آند يونج العالمية المحدودة بتقديم خدماتها الاستشارية المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة المالية والضريبية.

وتقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الحصري لمجموعة تي بي جي، بينما سيقوم مكتب المحاماة Debevoise & Plimpton LL بدور المستشار القانوني. كما سيقوم مكتب المحاماة RIAA Barker Gillette بدور المستشار القانوني لشركة IDH.

#بياناتشركات

- انتهى -

[i] وفقًا للنتائج المالية لشركة التشخيص المتكاملة خلال فترة أثنى عشر شهرًا وحسابات إدارة مركز إسلام آباد التشخيصي لعام 2021، لفترات التقرير المنتهية في يونيو 2021. يتيح ذلك عقد مقارنة متوافقة حيث يمتد العام المالي لمركز إسلام آباد التشخيصي من يونيو 2021 إلى يونيو 2021.

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