الدوحة، قطر: تم تكريم GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر في ندوة وجوائز قطر الرقمية 2021 التي نظمتها فوربس الشرق الأوسط احتفاءً برحلة التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، ويأتي هذا التكريم تتويجاً لتركيزها المستمر على النمو والتميز في رقمنة خدماتها وذلك.

تسلم الجائزة رئيس الشؤون المالية في GWC السيد هشام نجاري نيابة عن الشركة التي تعد من بين أفضل الشركات في دولة قطر والتي حققت العديد من الإنجازات في تطوير البنية التحتية اللوجستية للدولة وتقديم حلول متكاملة لسلسلة الإمداد.

تأتي هذه الجائزة في وقت نشهد فيه تقدماً هائلاً للخدمات المقدمة وتطوراً سريعاً في المشهد الرقمي لدولة قطر لتصبح مدينة ذكية، في الفترة التي تسبق استضافة كأس العالم FIFA قطر ????TM.

وتعليقاً على هذا الإنجاز المميز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة GWC السيد رنجيف منون: "لقد ظلت GWC على الدوام ملتزمة بتأدية دورها في تحقيق رؤية قطر 2030. نحن ندرك أن الدور الذي نلعبه كمزود لوجستي رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ هو دور محوري في تحقيق نجاح غير مسبوق في استضافة هذا الحدث الرياضي، كما ونتطلع إلى المشاركة على نطاق واسع في جميع جوانب العمليات اللوجستية البطولة."

وأضاف: "لدى GWC إيمان راسخ بأهمية الرقمنة، وقامت بتنفيذ العديد من المبادرات لضمان قدرتها على تقديم حلول شاملة ومبتكرة لعملائها مع الحفاظ على الاستدامة وتقليل التكلفة وزيادة الفعالية."

في وقت سابق من هذا العام، تم تكريم GWC أيضاً من بين أفضل 10 شركات لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل فوربس الشرق الأوسط، مما يؤكد على نموها الكبير من شركة نشئت في عام 2005 لتصبح أكبر مزود لوجستي في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نمواً في المنطقة.

بصفتها الداعم الإقليمي والمزود اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022TM، تبذل GWC العناية الواجبة لضمان أن تكون عملياتها وأنظمتها على أعلى مستوى.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة الخليج للمخازن (GWC)

تأسست GWC في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن تضم أكثر من 600 مكتب حول العالم وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 3.8 مليون متر مربع. GWC هي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

للتواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي @gwclogistics

اتصل بنا

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على الأرقام التالية 97433211010 أو 97433368059 أو عبر البريد الإلكتروني media@gwclogistics.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021