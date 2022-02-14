توقعات إيجابية لفترة ما بعد كوفيد-19 مع تأكيد 65% من رواد الأعمال السعوديين المشمولين بالدراسة على قُدرة اعمالهم على العودة أقوى مما مضى

الاستبيان السنوي يُسلط الضوء على التحديات التي تفرضها أزمة كوفيد-19 أمام نمو الأعمال المحلية الصغيرة

منصة إنستاجرام كانت الأكثر شعبيةً في مجال التجارة الاجتماعية عند 68% تليها فيسبوك بـ 62% وواتساب بـ 62%

جدة: كشفت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن نتائج استبيانها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2021، والذي أعربت فيه 43% من الاعمال الصغيرة المشاركة عزمها تعزيز حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وزيادة أنشطة المبيعات على الإنترنت لديها خلال العام الجاري؛ كما بيّنت نتائج الاستبيان تطوير 43% من المشاركين من المملكة لمواقعهم الإلكترونية بمساعدة موظفي الشركة.

وشارك في التقرير السنوي الشامل، الذي أُجري في أكتوبر 2021 للوقوف على آثار أزمة كوفيد-19 على رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في المملكة، ما يزيد عن 800 شخص. واعتمد الاستبيان منهجيةً تقوم على ثلاثة محاور هي الأعمال، والتسويق والتكنولوجيا، والمؤشرات الرقمية؛ حيث قيّم التقرير مُختلف العوامل المؤثرة على نمو الشركات الصغيرة في الدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، المدير العام لدى شركة GoDaddy في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تلتزم GoDaddy بالمضي قُدماً في مساعدة المؤسسات الصغيرة على النجاح وتعزيز نموها وتوسعها على الإنترنت، في ضوء ما أشار إليه في استبيان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 من زيادة إيجابية في معدلات التحوّل الرقمي في أوساط المؤسسات الصغيرة في المملكة العربية السعودية. ونسعى دوماً لدعم هذه المؤسسات من خلال الأدوات والموارد الضرورية لتطوير مواقعها ومتاجرها الإلكترونية وأدوات التسويق الرقمي الخاصة بها، بالاستفادة من معارف GoDaddy وخبراتها المعمقة والواسعة والكفيلة بضمان نمو الأعمال".

ويُبيّن التقرير، الذي ركّز على عوامل مثل تخصيص الجهود والموارد وقنوات المبيعات والمزيج اللازم بين منصات التواصل الاجتماعي، أنّ غالبية أصحاب الاعمال في المملكة يُكرّسون وقتهم لمسائل المبيعات (18%)، ومن ثم العمليات وأنشطة التسويق (17%). وفيما يتعلق بأكثر قنوات البيع رواجاً، أتت المواقع الإلكترونية للشركات في المركز الأول عند 47%، وتليها المتاجر الفعلية بنسبة 43%، وأخيراً منصات التواصل الاجتماعي عند 30%. وكانت منصة إنستاجرام الأكثر شعبيةً في مجال التجارة الاجتماعية عند 68%، تليها فيسبوك بـ 62% وواتساب بـ 62%.

ووصلت الإيرادات السنوية المستندة إلى الأرقام الواردة من قنوات المبيعات الإلكترونية في المملكة إلى 41%، واشتملت قائمة العوامل الأخرى التي تناولتها الدراسة البحثية بعض النقاط مثل أنواع العملاء والتحديات التجارية وآثار كوفيد-19 على نمو الأعمال وتطورها.

وأشار المشاركون في المملكة إلى أنّ المؤسسات التي تتعامل مع زبائنها مباشرةً تُشكّل النوع الرئيسي من العملاء بحصة تمثل 49%، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 19% و 14% على التوالي. كما أعربت الشركات بأنّ نقاطاً مثل الطابع الموسمي والفعاليات والأنشطة السياحية تُشكّل العوامل الثلاثة الأبرز لنجاحها.

وفيما يخص أزمة كوفيد-19، كشف التقرير بأنّ اكثر من نصف المشاركين في المملكة أعربوا عن نمو اعمالهم بصورة متفاوتة منذ بدء الأزمة الصحية العالمية. وكانت جميع الشركات مضطرة لتغيير سُبل إدارة أعمالها جرّاء الأزمة، كما توافق المشاركون جميعاً على أن زيادة أعداد العملاء الجُدد كان أكبر التحديات التي واجهوها.

وأشارت نتائج الاستبيان أيضاً إلى نجاح الاعمال في المملكة بنسبة 28% في تأسيس متاجرها الإلكترونية الخاصة أو تعزيز حضورها على الإنترنت. وكما هو متوقع، وجدت الدراسة تسجيل مبيعات المشاركين، ممّن يعتمدون على قنوات المبيعات الإلكترونية، لنمو كبير أو متوسط نتيجة الأزمة الصحية (77%).

وتُعد التوقعات الخاصة بفترة ما بعد كوفيد-19 إيجابيةً بالمُجمل مع إعراب 66% من رواد الأعمال المشاركين في الاستبيان من المملكة عن ثقتهم بالعودة بشكل أقوى من أيّ وقت مضى.

وكان تأسيس الحضور على منصات التواصل الاجتماعي واحداً من الأساليب الرئيسية للتسويق لدى الاعمال في المملكة، يليها الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة وشعارها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الاعمال تبدو معتمدةً اليوم على باقة واسعة ومتنوعة من الأنشطة التسويقية التي تستهدف السوق السعودي.

ونوّهت 43% من المؤسسات المشاركة في الدراسة إلى أنّها طورت موقعها الإلكتروني بمساعدة موظفي المؤسسة مع تركيز أبرز خصائص هذه المواقع على مجالات مبيعات المنتجات والخدمات.

ويخلُص التقرير في نهاية المطاف إلى أنّ 43% من المؤسسات السعودية المشاركة في الاستبيان تعتزم تعزيز حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية مع زيادة أنشطة المبيعات الإلكترونية لديها. وتهدف الشركات من هذه الخطوة إلى تقوية حضورها في محركات البحث ومراقبة الحركة المسجلة على مواقعها الإلكترونية وابتكار تصميم تفاعلي للموقع، فضلاً عن اللجوء إلى وسائل الإعلان الإلكتروني الخارجية على مدار عام 2022.

وأوكلت GoDaddy مهمة إجراء الاستبيان لشركة YouGov، المختصة في أبحاث السوق وتحليلات البيانات، بحيث يشمل مؤسسي الشركات الصغيرة وأصحابها ورؤساءها التنفيذيين، كجزء من استبيان أشمل يشمل المنطقة بأكملها ويضم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر وغيرها. وأجريت الدراسة على شكل مقابلات افتراضية واستبيانات كمّية منظمة قُدمت باللغتين الإنجليزية والعربية.

وبعد عامين من العمل في ظلّ هذه الأزمة الصحية العالمية، اجتازت الشركات والمشاريع الصغيرة في المنطقة الأزمة بدرجات متفاوتة من النجاح. وتُوضح نتائج استبيان GoDaddy لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 بأنّ مستقبلاً واعداً ينتظر رواد الأعمال برغم ظروف الأزمة الصحية.

وتُقدم GoDaddy مُختلف أشكال الدعم المخصص بالاعتماد على باقة من الأدوات والحلول والموارد المتوفرة باللغتين لتُتيح للشركات فرص النمو على الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة شركتكم في التكيف مع هذه الظروف غير المسبوقة ولمعرفة المزيد حول ما يُمكن لـ GoDaddy أن تُقدمه لشركتكم الصغيرة، يُرجى زيارة: www.ae.godaddy.com

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لمحة حول شركة GoDaddy

تتخصص شركة GoDaddy في تمكين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم عبر توفير جميع أشكال المساعدة والأدوات التي تضمن لهم النجاح في العمل عبر الإنترنت وبشكل مباشر. وتعد شركة GoDaddy الخيار المثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وإدارة أعمالهم. وتهدف الشركة إلى منح العملاء الأدوات والتحليلات والموارد البشرية اللازمة لتحويل أفكارهم ومبادراتهم الشخصية إلى نجاح واقعي ملموس. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.GoDaddy.com.

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