توقعات إيجابية لفترة ما بعد كوفيد-19 مع تأكيد 65% من رواد الأعمال الإماراتيين المشمولين بالدراسة على قُدرة شركاتهم على العودة أقوى مما مضى

الاستبيان السنوي يُسلط الضوء على التحديات التي تفرضها أزمة كوفيد-19 أمام نمو أعمال الشركات المحلية الصغيرة

منصة فيسبوك كانت الأكثر شعبيةً في مجال التجارة الاجتماعية عند 73% تليها إنستاجرام بـ 71% وواتساب بـ 66%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن نتائج استبيانها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2021، والذي أعربت فيه حوالي نصف الشركات المشاركة عزمها تعزيز حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وزيادة أنشطة المبيعات على الإنترنت لديها خلال العام الجاري؛ كما بيّنت نتائج الاستبيان تطوير نصف المشاركين من دولة الإمارات لمواقعهم الإلكترونية بمساعدة مزود خدمات أو أخصائي خارجي.

وشارك في التقرير السنوي الشامل، الذي أُجري في أكتوبر 2021 للوقوف على آثار أزمة كوفيد-19 على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة في دولة الإمارات، ما يزيد عن 800 شخص. واعتمد الاستبيان منهجيةً تقوم على ثلاثة محاور هي الأعمال، والتسويق والتكنولوجيا، والمؤشرات الرقمية؛ حيث قيّم التقرير مُختلف العوامل المؤثرة على نمو الشركات الصغيرة في الدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، المدير العام لدى شركة GoDaddy في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تلتزم GoDaddy بالمضي قُدماً في مساعدة الشركات الصغيرة على النجاح وتعزيز نموها وتوسعها على الإنترنت، في ضوء ما أشار إليه في استبيان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021 من زيادة إيجابية في معدلات التحوّل الرقمي في أوساط الشركات الصغيرة في دولة الإمارات. ونسعى دوماً لدعم هذه الشركات من خلال الأدوات والموارد الضرورية لتطوير مواقعها ومتاجرها الإلكترونية وأدوات التسويق الرقمي الخاصة بها، بالاستفادة من معارف GoDaddy وخبراتها المعمقة والواسعة والكفيلة بضمان نمو الأعمال".

ويُبيّن التقرير، الذي ركّز على عوامل مثل تخصيص الجهود والموارد وقنوات المبيعات والمزيج اللازم بين منصات التواصل الاجتماعي، أنّ غالبية أصحاب الشركات في دولة الإمارات يُكرّسون وقتهم لمسائل المبيعات (19%)، ومن ثم العمليات وأنشطة التسويق (14%). وفيما يتعلق بأكثر قنوات البيع رواجاً، أتت المواقع الإلكترونية للشركات في المركز الأول عند 53%، وتليها المتاجر الفعلية بنسبة 44%، وأخيراً منصات التواصل الاجتماعي عند 43%. وكانت منصة فيسبوك الأكثر شعبيةً في مجال التجارة الاجتماعية عند 73%، تليها إنستاجرام بـ 71% وواتساب بـ 66%.

ووصلت الإيرادات السنوية المستندة إلى الأرقام الواردة من قنوات المبيعات الإلكترونية في الإمارات إلى 40%، واشتملت قائمة العوامل الأخرى التي تناولتها الدراسة البحثية بعض النقاط مثل أنواع العملاء والتحديات التجارية وآثار كوفيد-19 على نمو الأعمال وتطورها.

وأشار المشاركون في دولة الإمارات إلى أنّ الشركات التي تتعامل مع زبائنها مباشرةً، والشركات الصغيرة والمتوسطة، تُشكّل النوع الرئيسي من العملاء بحصة الثلث لكلّ منها. كما أعربت الشركات بأنّ نقاطاً مثل الطابع الموسمي والفعاليات والأنشطة السياحية تُشكّل العوامل الثلاثة الأبرز لنجاحها.

وفيما يخص أزمة كوفيد-19، كشف التقرير بأنّ 44% من المشاركين في دولة الإمارات أعربوا عن نمو شركاتهم بصورة متفاوتة منذ بدء الأزمة الصحية العالمية. وكانت جميع الشركات مضطرة لتغيير سُبل إدارة أعمالها جرّاء الأزمة، كما توافق المشاركون جميعاً على أن زيادة أعداد العملاء الجُدد كان أكبر التحديات التي واجهوها.

وأشارت نتائج الاستبيان أيضاً إلى نجاح الشركات في دولة الإمارات بنسبة 33% في تأسيس متاجرها الإلكترونية الخاصة أو تعزيز حضورها على الإنترنت. وكما هو متوقع، وجدت الدراسة تسجيل مبيعات المشاركين، ممّن يعتمدون على قنوات المبيعات الإلكترونية، لنمو كبير أو متوسط نتيجة الأزمة الصحية (77%).

وتُعد التوقعات الخاصة بفترة ما بعد كوفيد-19 إيجابيةً بالمُجمل مع إعراب 65% من رواد الأعمال المشاركين في الاستبيان من دولة الإمارات عن ثقتهم بالعودة بشكل أقوى من أيّ وقت مضى.

وكان تأسيس الحضور على منصات التواصل الاجتماعي واحداً من الأساليب الرئيسية للتسويق لدى الشركات في دولة الإمارات، يليها الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وشعارها. وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركات تبدو معتمدةً اليوم على باقة واسعة ومتنوعة من الأنشطة التسويقية التي تستهدف السوق الإماراتية.

ونوّهت حوالي نصف الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنّها طورت موقعها الإلكتروني بمساعدة مزود خدمات خارجي مع تركيز أبرز خصائص هذه المواقع على مجالات مبيعات المنتجات والخدمات.

ويخلُص التقرير في نهاية المطاف إلى أنّ حوالي نصف الشركات المشاركة في الاستبيان من دولة الإمارات تعتزم تعزيز حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية مع زيادة أنشطة المبيعات الإلكترونية لديها. وتهدف الشركات من هذه الخطوة إلى تقوية حضورها في محركات البحث ومراقبة الحركة المسجلة على مواقعها الإلكترونية وابتكار تصميم تفاعلي للموقع، فضلاً عن اللجوء إلى وسائل الإعلان الإلكتروني الخارجية على مدار عام 2022.

وأوكلت GoDaddy مهمة إجراء الاستبيان لشركة YouGov، المختصة في أبحاث السوق وتحليلات البيانات، بحيث يشمل مؤسسي الشركات الصغيرة وأصحابها ورؤساءها التنفيذيين، كجزء من استبيان أشمل يشمل المنطقة بأكملها ويضم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وغيرها. وأجريت الدراسة على شكل مقابلات افتراضية واستبيانات كمّية منظمة قُدمت باللغتين الإنجليزية والعربية.

وبعد عامين من العمل في ظلّ هذه الأزمة الصحية العالمية، اجتازت الشركات والمشاريع الصغيرة في المنطقة الأزمة بدرجات متفاوتة من النجاح. وتُوضح نتائج استبيان GoDaddy لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021 بأنّ مستقبلاً واعداً ينتظر رواد الأعمال برغم ظروف الأزمة الصحية.

وتُقدم GoDaddy مُختلف أشكال الدعم المخصص بالاعتماد على باقة من الأدوات والحلول والموارد المتوفرة باللغتين لتُتيح للشركات فرص النمو على الإنترنت. لمزيد من المعلومات حول كيفية مساعدة شركتكم في التكيف مع هذه الظروف غير المسبوقة ولمعرفة المزيد حول ما يُمكن لـ GoDaddy أن تُقدمه لشركتكم الصغيرة، يُرجى زيارة: www.ae.godaddy.com

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تعمل GoDaddy على تمكين رواد الأعمال يوميًا في جميع أنحاء العالم من خلال توفير كل المساعدة والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح عبر الإنترنت وشخصيا. GoDaddy هو المكان الذي يأتي اليه لأشخاص لتسمية فكرتهم، وإنشاء موقع ويب احترافي، وجذب العملاء، وبيع منتجاتهم وخدماتهم، وإدارة أعمالهم. مهمتنا هي تزويد عملائنا بالأدوات والرؤى والأفراد لتحويل أفكارهم ومبادراتهم الشخصية إلى نجاح. لمعرفة المزيد عن الشركة، قم بزيارة www.GoDaddy.com.

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لجين محسن، فكرة كوميونيكيشنز

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