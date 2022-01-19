الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت "فيوتشر فينتك جروب"، شركة التجارة الإلكترونية الرائدة القائمة على "البلوكتشين" ومقدّم الخدمات المالية التقنية و(المدرجة ببورصة ناسداك باسم: FTFT )، اليوم عن تعيين السيد/ أولا جيه. ليند بمنصب مدير الاستراتيجيات للشركة ومنصب الرئيس التنفيذي لشركتها التابعة للاستثمار FTFT Capital. حيث استقال مدير الاستراتيجيات السابق السيد/ ويتشين بان من هذا المنصب لأسباب شخصية.

من المنتظر أن يحمل السيد/ ليند مسئوليات كل من التخطيط الاستراتيجي للشركة وعقد الشراكات الدولية وعمليات الاندماج والاستحواذ، فضلًا عن مهام تطوير منصة الخدمات المالية للعملات المشفرة، كما سيعمل مع فريق الإدارة العليا ومجلس الإدارة لتعزيز استراتيجية النمو العالمي للشركة. السيد/ ليند رائد أعمال للشركات الناشئة في مجال التحول الرقمي؛ وهو حائز على العديد من الجوائز وله سجل حافل في تطوير استراتيجيات جديدة للتقنية والعمل على تنفيذها، وذلك في مجالات الأجهزة المحمولة و"البلوكتشين" والأمن السيبراني على مدار أكثر من 20 عامًا. شارك السيد/ ليند في تأسيس 6 شركات ناشئة في 4 قارات، وذلك ما بين عامي 2000 و2021. إذ تشمل قائمة إنجازاته ما يلي:

الفائز بجائزة "أفضل شركة ناشئة رقمية" في مؤتمر "4 أعوام من الآن بالولايات المتحدة الأمريكية" في عام 2017، والمنعقد في سان فرانسيسكو.

الفائز في فئة "الأجهزة المحمولة والوسائط والألعاب"، والحاصل على المركز الثاني في مسابقة "قمة الإيتشيلون الآسيوية لأفضل 100 شركة ناشئة"، في عام 2017.

شغل السيد/ ليند قبل تعيينه في هذا المنصب الجديد؛ وظيفة مدير شركة FTFT Capital ومنصتها العالمية لبيانات سوق العملات المشفرة (FTFTX) من أبريل 2021 وحتى وقتنا الحاضر. قبل ذلك، شغل السيد/ ليند منصب مدير تطوير الأعمال في مجموعة "دوت لاينز" في سنغافورة من سبتمبر 2017 إلى أبريل 2021، حيث كان مسؤولاً عن تنفيذ الخدمات والمنتجات الرقمية للتوسع الدولي. شغل السيد / "ليند" أيضًا منصب مدير الإستراتيجية لشركة "أونلاينر" (لاوس) المحدودة في لاوس، وذلك من أكتوبر 2018 إلى مايو 2021، حيث نفّذ الإستراتيجيات الخاصة بالمحفظة الرقمية وبوابة الدفع الإلكترونية.

قال السيد/ شانتشون هوانج؛ الرئيس التنفيذي لشركة "فيوتشر فينتك": "إن تعيين السيد/ ليند في منصب مدير الإستراتيجيات سيعزز من قوة فريق إدارة FTFT، كما سيرتقي بالوضع التقني للشركة ويساعدنا على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية للنمو. يتمتع السيد/ ليند بخبرة عميقة في مجالي الأجهزة المحمولة والتقنية المالية، وهما ضمن المجالات التي تركّز عليه شركة FTFT. إننا نعلن بسعادة بالغة أن السيد/ ليند هو مديرنا للإستراتيجيات، ليعمل مع فريق الإدارة العليا بشركتنا لتحقيق مصالح الشركة ومساهميها".

قال السيد/ ليند: "أنا متحمّس للغاية لتعييني مديرًا للإستراتيجية، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق القيادة بأكمله لشركة FTFT لمواصلة تطوير أعمال الشركة الرقمية وخلق المزيد من القيمة المضافة لأصحاب المصلحة. أتطلع إلى العمل مع الرئيس التنفيذي صاحب الرؤية ومجلس الإدارة بأكمله، وأنا متحمس للعمل على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة تفيد عملائنا في جميع أنحاء العالم".

#بياناتشركات

- انتهى -

معلومات عن "فيوتشر فينتك جروب".

"فيوتشر فينتك جروب" شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في البلوكتشين تأسست في ولاية فلوريدا، وهي أيضًا مقدّم خدمة في مجال التقنية المالية. تشمل عمليات الشركة منصة "تشين كلاود مول" القائمة على "البلوكتشين" للتسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تمويل سلاسل التوريد وخدماتها. كما تعمل الشركة على تطوير تقنية للتجارة الإلكترونية القائمة على "البلوكتشين" وتعدين العملات المشفرة بالإضافة إلى تقنية الخدمات المالية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي: http:/www.ftft.com/

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022