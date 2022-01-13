المنصة العالمية لمعالجة المدفوعات ترفع قيمتها السوقية إلى 40 مليار دولار، وتجمع 1,8 مليار دولار حتى تاريخه

تشمل قائمة أبرز الشركات المستثمرة: ألتيميتر؛ دراجونيير؛ فرانكلين تمبلتون؛ جي آي سي؛ إنسايت بارتنرز؛ جهاز قطر للاستثمار؛ تايجر جلوبال؛ صندوق أكسفورد الوقفي، وإحدى الشركات الكبرى لإدارة الصناديق المشتركة في الساحل الغربي

سيتم استخدام التمويل في ثلاثة مجالات رئيسية هي: تعزيز النمو في السوق الأمريكية، وإطلاق الحلول في الأسواق، وتعزيز الموقع الريادي للشركة في عصر الجيل الثالث من الويب (Web3)

الشرق الأوسط: أعلنت شركة Checkout.com اليوم عن نجاحها بجمع مليار دولار في جولة تمويل من الفئة (D)، وبهذا تصل القيمة السوقية للشركة الرائدة عالمياً لحلول الدفع عبر الإنترنت إلى 40 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب العام الحافل بالنجاح الذي خاضته الشركة، وتمكنت خلاله من معالجة مدفوعات بمئات المليارات من الدولارات لعدد من أكبر تجار العالم.

ومن أبرز الشركات المستثمرة في جولة التمويل الأحدث: ألتيميتر؛ دراجونيير؛ فرانكلين تمبلتون؛ جي آي سي؛ إنسايت بارتنرز؛ جهاز قطر للاستثمار؛ تايجر جلوبال؛ صندوق أكسفورد الوقفي، وإحدى الشركات الكبرى لإدارة الصناديق المشتركة في الساحل الغربي. وقد شارك عدد من المستثمرين الحاليين في الشركة في جولة التمويل [1].

وتوفر Checkout.com منصة إلكترونية متكاملة لتبسيط إجراءات المدفوعات لصالح كبرى المؤسسات التجارية العالمية، ويأتي هذا التمويل دعماً لمساعي الشركة في تمكين الشركات والمجتمعات التي تزاول نشاطها فيها من الازدهار في ظل الاقتصاد الرقمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

وفي ضوء الأرباح التي حققتها الشركة على مدار سنوات عدة، ستسهم جولة التمويل من الفئة (D) في تعزيز ميزانيتها العمومية ودعم جهودها عبر ثلاث مبادرات رئيسية تشمل: خطط النمو الطموحة في السوق الأمريكية؛ والتطوير المستمر لمنصتها وحلولها التقنية؛ وهدفها في تعزيز موقعها الريادي في عصر الجيل الثالث من الويب (Web3).

وبهذا الإعلان، ترفع Checkout.com قيمتها السوقية بمعدل يزيد عن الضعف منذ جولة التمويل من الفئة (C) التي استكملتها منذ عام، حيث نجحت حينها بتحقيق نمو ملحوظ في أسواقها المحلية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وضاعفت حجم المعاملات التي عالجتها بمعدل ثلاثة أضعاف للعام الثالث على التوالي. وتوفر الشركة خدماتها اليوم لكبرى شركات الخدمات والتجارة الإلكترونية مثل: نتفلكس؛ فارفيتش؛ جراب؛ نت إيز؛ بيتزا هت؛ شي إن؛ سيمنس؛ سوني، إضافة إلى العديد من شركات التكنولوجيا المالية الصاعدة التي يتخطى رأسمالها المليار دولار مثل كلارنا؛ كونتو؛ ريفولوت؛ ورلد ريميت؛ وعدد من كبرى منصات تداول العملات الرقمية في العالم مثل بينانس؛ كوين بيس؛ Crypto.com؛ إف تي إكس، مون باي.

وبهدف تلبية الطلب المتنامي من قبل التجار، افتتحت Checkout.com عدداً من المكاتب الجديدة في 6 دول عبر أربع قارات خلال العام الماضي، كما عززت فريق إدارتها التنفيذية في الولايات المتحدة وأوروبا بتعيين رئيس الإدارة المالية جديد، ورئيس إدارة الموارد البشرية، ورئيس إدارة التسويق، ورئيس إدارة المنتجات، ورئيس قسم الإيرادات، ومدير إدارة تقنية المعلومات، تزامناً مع رفع التعداد الإجمالي لموظفيها إلى أكثر من 1700 موظف في 19 دولة.

وفي هذا السياق، قال غيوم بوساز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Checkout.com: "تأتي مساعدة المؤسسات التجارية على تجاوز تعقيدات نقل الأموال حول العالم، سواء بالعملات الرسمية أو عبر تمكينها من الانتقال إلى عصر الجيل الثالث نت الويب (Web3) في صميم أعمالنا في Checkout.com. ففي غضون العقد الماضي، حرصنا على مواصلة بناء شراكات راسخة مع عدد من أكثر الشركات العالمية ابتكاراً عبر الجمع بين المنتجات التقنية المبتكرة والخبرات الواسعة في القطاع ومنظومة عملنا القائمة على تقديم خدمات تلبي تطلعات العملاء الحالية والمستقبلية".

وأضاف بوساز: "تجسد جولة التمويل من الفئة D مثالاً واضحاً على ما بذلناه من جهود حثيثة، كما أنها ستسهم في دعم مساعينا الرامية إلى اغتنام المزيد من الفرص الهائلة، لا سيّما أن مسيرتنا الطموحة ما زالت في بداياتها".

التوسع لمواكبة معدلات الطلب في الولايات المتحدة

تعد الولايات المتحدة إحدى أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم، ولهذا حرصت Checkout.com على تعزيز استثماراتها في بنيتها التحتية التقنية المحلية، وتوفر اليوم منصة مدفوعات شاملة ومتكاملة لتلبية احتياجات عملائها في الولايات المتحدة

وتقدم هذه المنصة ذات المستويات الفائقة من الأداء ومعدلات المصادقة المعززة والمزايا المتساوية على المنصة الرائدة على مستوى السوق العالمية التي توفرها الشركة للتجار في البلدان الأخرى. ومن خلال هذه المنصة، تصبح Checkout.com من قلائل المزودين في الولايات المتحدة الذين يوفرون منصة قائمة على السحابة بالكامل وترتبط مباشرة بالشبكات المحلية في جميع المناطق الجغرافية الرئيسية ولكافة سبل المدفوعات البديلة الرئيسية.

من جهتها، قالت سيلين دوفيتيل، رئيس الإدارة المالية لشركة Checkout.com في نيويورك: "لطالما شهدنا معدلات استثنائية من الطلب على خدماتنا في السوق الأمريكية، وتأتي جولة التمويل من الفئة (D) لتتيح لنا مضاعفة جهودنا بتوسيع نطاق منصتنا وشراكاتنا والمنتجات التي نقدمها للعملاء في هذه السوق الحيوية. وعلى غرار المنهجية التي نطبقها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سنواصل تركيزنا على توفير الخدمات للمؤسسات، لا سيّما شركات التكنولوجيا المالية والبرمجيات وتوصيل الطعام والسفر والتجارة الإلكترونية ومنصات تداول العملات الرقمية، ونأمل مساعدة عملائنا في الولايات المتحدة على تعزيز حضورهم محلياً ودولياً، وتمكين عملائنا من خارج الولايات المتحدة من التوسع في السوق الأمريكية. ونتطلع قدماً للآفاق الواعدة التي ستوفرها هذه الجولة، ونتوقع مضاعفة تعداد فريقنا في أمريكا الشمالية بنسبة 200? خلال هذا العام فقط".

تطوير المنصة للمتاجر الإلكترونية

في أعقاب الاختبارات الشاملة التي تم إجراؤها بالتعاون مع العديد من المؤسسات التجارية العالمية خلال الأشهر الماضية، تعتزم Checkout.com إطلاق باقتها المخصصة من الحلول للأسواق وشركات تسهيل المدفوعات في وقت لاحق من هذا العام. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة الشركة على معالجة المدفوعات عبر قطاع المتاجر الإلكترونية الذي شهد نمواً هائلاً في أحجام المعاملات نتيجة تحول ملايين المؤسسات حول العالم إلى البيئة الرقمية خلال الجائحة، والتوسع الملحوظ في اقتصاد الأعمال الحرة خلال الأعوام السابقة.

وتشمل باقة الحلول الجديدة تقنيات التحقق من الهوية، وتقسيم المدفوعات، وتوفير الخزينة كخدمة، إضافة إلى القدرات الحالية التي يوفرها حل Payouts الذي أطلقته الشركة العام الماضي لمساعدة التجار على إرسال الأموال إلى البطاقات والحسابات المصرفية حول العالم عبر نظام واحد متكامل. ومنذ ذلك الحين، تمكنت Checkout.com من معالجة مليارات الدولارات في معاملات الدفع لشركات منها "تيك توك" و"موني غرام".

ومن جانبه، قال أوت كوكر، مدير إدارة تقنية المعلومات في شركة Checkout.com: "يأتي توسيع محفظة منتجاتنا ثمرة سنوات من التفاني والجهود الحثيثة التي بذلتها فرقنا الهندسية ومنصتنا العالمية. وبصفتها شركة تركز على المنتجات في المقام الأول، ويعمل نحو نصف فريقها في وظائف تقنية، سنحرص في Checkout.com على مواصلة تعزيز نهجنا الابتكاري، لا سيّما أن الابتكار يفتح أمامنا آفاقاً إضافية على امتداد سلسلة قيمة المدفوعات التي ستساعدنا بدورها على تلبية احتياجات عملائنا حول العالم".

الجيل الثالث من الويب (Web3)؛ فرصة لصياغة ملامح جيل جديد من الخدمات

تشير التوقعات إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية العالمي سيواصل تحقيق نمو يفوق معدلات نمو التجارة التقليدية، خاصة في ضوء الإقبال المتزايد على اعتماد التقنيات الصاعدة مثل العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال. ومن هذا المنطلق، ستواصل Checkout.com سعيها إلى تعزيز مكانتها في عصر الجيل الثالث من الويب (Web3).

ففي الوقت الراهن، تسهم حلول الدفع التي توفرها الشركة في تشغيل منصات تداول العملات الرقمية الرائدة في العالم والتي تمثل نحو 80? من حجم التداول العالمي، كما أن منتجاتها الرائدة ومنصتها المرنة تحظى أيضاً بإقبال واسع من مزودي الرموز المميزة (توكين) لمشجعي الأندية الرياضية مثل Socios.com والمحافظ القائمة على "البلوك تشين" مثل "نوفي" من "ميتا". وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة حالياً على إجراء اختباراتها الخاصة لحل مبتكر وظيفته تسوية التعاملات لصالح التجار باستخدام العملات الرقمية.

بدوره، قال تشو يونغ شين، رئيس إدارة الاستثمار في الأسهم الخاصة لدى "جي آي سي"، صندوق الثروة السيادي في سنغافورة: "تتمتع Checkout.com بمكانة رائدة في السوق الهائلة للجيل المقبل من حلول المدفوعات، كما أنها شريك المدفوعات الرقمية المفضل لدى العديد من الشركات الرائدة حول العالم. وبصفتنا مستثمراً على المدى البعيد، نشيد بالمنتجات المبتكرة التي توفرها Checkout.com وبأسلوب عملها الذي يركز على العملاء في المقام الأول. وعليه، لطالما كنا ملتزمين تجاه مستقبلها على الأمد الطويل منذ جولة التمويل من الفئة (A) وحرصنا أيضاً على المشاركة في جولة التمويل الجديدة من الفئة D. ونحن على ثقة بأن Checkout.com تمضي قدما في مسيرتها الواعدة، ونتطلع قدماً لتسخير شبكة ’جي آي سي‘ العالمية ومنصة ’بريدج فورم‘ التابعة لها لدعم غيوم بوساز وفريقه الاستثنائي في قادم السنوات".

لمزيد من المعلومات حول Checkout.com وجولة التمويل من الفئة (D)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.checkout.com.

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حول Checkout.com

توفر Checkout.com. عمليات الدفع الأسرع والأكثر موثوقية باستخدام ما يزيد على 150 عملة، مع إمكانية التحصيل المحلي، واتباع منهجيات عالمية المستوى لكشف عمليات الاحتيال؛ وذلك كله عبر واجهة واحدة لبرمجة التطبيقات. وتقبل البوابة جميع بطاقات الخصم والائتمان الدولية، بالإضافة إلى طرق الدفع البديلة والمحلية المعروفة. تم تأسيس Checkout.com في عام 2012، ويعمل لديها الآن 1700 موظف في 19 مكتباً حول العالم، وتوفر خبراتها المحلية عند الحاجة. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني: www.checkout.com.

[1] Blossom Capital, Coatue Management, DST Global, Endeavor Catalyst, Insight Partners, Ribbit Capital and Tiger Global Management

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