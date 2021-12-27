هيونداي موتور تشارك رؤيتها المستقبلية حول الروبوتات ومفهوم الواقع الافتراضي "الميتافيرس"، تحت شعار "توسيع نطاق الإبداع البشري"، بناءً على فكرتها بالنظام الإيكولوجي للتنقل في المستقبل.

الكشف عن مفهوم تنقل الأشياء (Mobility of Things -MoT)، الذي يتيح إمكانية الحركة الذاتية لنقل الأشياء غير الحية تقليدياً عبر تقنية الروبوتات التي أطلقتها الشركة.

العروض التقديمية تعكس أهداف الشركة الرامية إلى تحقيق التطلعات البشرية بتوفير حرية غير محدودة في الحركة والتنقل، باستخدام الروبوتات التي تربط العالم الواقعي بالواقع الافتراضي "الميتافيرس".

يوفر جناح شركة هيونداي لرواده تجربة تعكس التطور التكنولوجي لروبوتات الشركة، بالإضافة إلى مشاركة رؤيتها حول مستقبل الروبوتات والواقع الافتراضي، وذلك خلال فترة المعرض من 5 إلى 8 يناير.

الإمارات العربية المتحدة- تُعلن شركة هيونداي موتور عن رؤيتها المستقبلية في مجال التنقل الذكي باستخدام تقنية الروبوتات والميتافيرس ضمن فعاليات معرض CES 2022، الذي يقام تحت شعار "توسيع نطاق الإبداع البشري". وسيتم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة على هامش فعاليات المعرض بتاريخ 4 يناير 2022، في مركز مؤتمرات "ماندالاي باي" في الجناح 2F أوشنسايد D بمدينة لاس فيغاس، كما سيتم بث فعاليات المؤتمر مباشرة عبر قناة اليوتيوب التابعة لشركة هيونداي من خلال الرابط.

وعلى مدار فترة المعرض، ستتناول هيونداي موتور مجموعة من الموضوعات الهامة حول تقنيات الروبوتات وكيفية توظيفها في إحداث نقلة نوعية نحو مستقبل التنقل، بما يتجاوز وسائل النقل التقليدية، وتحقيق تطلعات البشرية إلى حرية غير محدودة في الحركة والتنقل.

وتحت شعار "توسيع نطاق الإبداع البشري"، ستسلط الشركة الضوء على رؤيتها حول كيفية قيام الروبوتات بإتمام عناصر "ميتافيرس" من خلال ربط تقنيات الواقع الافتراضي بالحياة الواقعية، وبالتالي تجاوز كافة القيود المادية وإتاحة الحركة والتنقل بكل سهولة بغض النظر عن الزمان والمكان.

كما ستستعرض الشركة أيضاً منصة الوحدة الروبوتية الجديدة المعروفة باسم (Plug & Drive - PnD) والتي تندرج ضمن إطار المفهوم الجديد لتنقل الأشياء (MoT)، الذي يقدم نموذجاً متطوراً لنقل جميع الأجسام غير المتحركة والتقليدية خارج الحدود المجتمعية.

وسيحظى رواد معرض CES 2022 على تجربة استثنائية في جناح الشركة تُوضح مستويات التطوير والارتقاء بخدمات التنقل في العالم الحقيقي باستخدام الروبوتات، فضلاً عن تقديم لمحة عن مجتمع الروبوتات المستقبلي، الذي يتيح إمكانية التنقل بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي.

وستعرض الشركة أيضاً مجموعة منتجاتها من الروبوتات، بما في ذلك Mobile Eccentric Droid (MobED) الذي تم الكشف عنه مؤخراً، بالإضافة إلى Boston Dynamics 'Spot® وAtlasTM. كما سيتم تقديم عروضاً متنوعة بواسطة الروبوتات، بالإضافة إلى برامج أداء الرقص في جناح شركة هيونداي موتور، الواقع في مركز مؤتمرات لاس فيجاس، القاعة الغربية رقم 5818، الذي يقام بالفترة من 5 إلى 8 يناير القادم.

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نبذة عن هيونداي موتور

تأسست شركة هيونداي موتور في العام 1967، وتعمل حاليا في 200 دولة حول العالم، ويزيد تعداد موظفيها عن 120 آلاف موظف مكرسين لمواجهة التحديات الفعلية الموجودة في مجال التنقل. وتسعى هيونداي موتور لتسريع عملية تحولها إلى مزود حلول التنقل الذكي معتمدةً على رؤيتها "التقدم من أجل الإنسانية". وتستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتنقل الجوي الحضري (UAM) لإيجاد حلول تنقل متطورة، وتعمل على مواصلة الابتكار لتقديم أفضل خدمات التنقل المستقبلية.

وتواصل هيونداي جهودها لتقديم مركبات خالية من الانبعاثات ومجهزة بخلايا وقود الهيدروجين، وتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة، من أجل مستقبل مستدام للجميع. المزيد من المعلومات عن شركة هيونداي موتور ومنتجاتها متاح في:

الموقع: http://worldwide.hyundai.com أو http://globalpr.hyundai.com

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