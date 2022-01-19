دعماً لأهداف الدولة المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة للجميع

القاهرة- أعلنت شركة هيتاشي إينرجي اليوم عن توفيرها لحلول متكاملة لشركة فيستاس، المورد الرائد عالميًا لتوربينات الرياح1 ومقاول الهندسة والمشتريات والبناء، لربط محطة رياح خليج السويس 1 – العاملة بطاقة 250 ميجاوات والمملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة - بشبكة الكهرباء الوطنية في مصر.

ويتم من خلال الحلول المقدمة من هيتاشي إينرجي تجميع الطاقة المولدة من 70 توربينة رياح مملوكة لشركة فيستاس، وتغذيتها بشكل آمن وموثوق في شبكة الطاقة عالية الجهد ليتم نقلها إلى جميع أنحاء البلاد، مما يساعد على تطوير نظام الطاقة في مصر ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأمانًا. كما ستضمن تلك الحلول استمرارية نقل الطاقة بالجهد والتردد الصحيح، حتى في ظل ظروف الرياح المتغيرة عند تقلب الطاقة المولدة.

تعتبر محطة خليج السويس 1 جزء من خطة الحكومة المصرية لإنتاج 20% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2022 وإنتاج 42% بحلول عام 2035. وستولد محطة الرياح حوالي 1000 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة، مع تجنب انبعاث 560 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج ما يكفي من الطاقة المتجددة لتشغيل ما يقرب من ثلاثمائة ألف منزل مصري.

قال المهندس محمد حسيني، العضو المنتدب لشركة هيتاشي إينرجي في مصر وشمال إفريقيا، "نحن فخورون بدعم جهود الدولة المصرية للانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة؛ حيث تضمن حلول تكامل الشبكات وجودة الطاقة لدينا نقل مصادر الطاقة المتغيرة مثل طاقة الرياح بسلاسة وبطريقة موثوقة إلى أنظمة نقل الطاقة بالشبكة الوطنية، مما يؤدي إلى تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة للجميع."

عملت شركة هيتاشي إينرجي بشكل وثيق مع شركة فيستاس، وذلك لتحديد أي من الحلول المتكاملة للشبكات هي الأكثر أمانًا وفاعلية للمحطة، وتتضمن الحلول المقدمة آيضا محطة فرعية معزولة بالغاز ذات تصميم معياري مُجمَّع ومُختبر مسبقًا للتركيب السريع والبسيط.

تعد هيتاشي إينرجي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول الشبكات المتكاملة للطاقة المتجددة، حيث تربط بشكل نموذجي حوالي 2 جيجاوات من طاقة الرياح لتشغيل أنظمة نقل الطاقة سنويًا، وتغطي خبرتها ونطاق التوريد لديها سلسلة القيمة الكاملة، من استشارات الطاقة ودراسات النُظم إلى التصميم والهندسة وإدارة المشاريع والتصنيع والتركيب والتشغيل والخدمة؛ وكل ذلك وفقاً للوائح نظام الشبكة والمتطلبات والمعايير المحلية.

كما تعتبر محطة خليج السويس 1 واحدة من عدة محطات لتوليد طاقة الرياح – إما قيد التشغيل أو قيد التطوير – في منطقة خليج السويس، حيث تكون سرعة الرياح مثالية لتوليد الطاقة.

ملاحظات للمحرر:

يشمل الإمداد أيضًا مجموعة المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز بجهد 220 ك.ف.، ومحولات الطاقة، والتحكم والحماية، وأتمتة المحطات الفرعية وأنظمة الاتصالات.

تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية موثوقة للغاية، كما يمكن أن تعمل بأمان في الأماكن الضيقة لتخطيط المحطة الفرعية الأمثل بالإضافة إلى الأداء الفائق للمفاتيح الكهربائية.

تساعد خبرة هيتاشي في أتمتة الشبكات ونهجها الاستشاري الصناعات على تحويل عملياتها رقميًا لتعزيز نظام الطاقة في العالم ليكون أكثر استدامة ومرونة وأمانًا.

تم تصنيف شركة فيستاس في المرتبة الأولى كمورد عالمي لتوربينات الرياح في عام 2020 للعام الخامس على التوالي:

https://gwec.net/gwec-releases-global-wind-turbine-supplier-ranking-for-2020/

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نبذة عن شركة "هيتاشي إينرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وتتمتع شركة "هيتاشي إينرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

الموقع الإلكتروني وروابطها على صفحات التواصل الاجتماعي:

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول هيتاشي، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://www.hitachi.com .

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