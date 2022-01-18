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الكويت. قامت شركة ميسان للمحاماة والإستشارات القانونية بتقديم المشورة القانونية للشركة الوطنية العقارية (NREC)، وهي شركة عقارية واستثمارية مدرجة في البورصة ومقرها الكويت، وذلك بصفتها المستشار القانوني الوحيد الذي يقدّم لها الاستشارات بشأن بيع كامل حصة مشاركتها في شركة كريدكو العقارية التابعة لها ومقرها أربيل ("شركة كريدكو").
في هذا السياق، تم بيع حصة المشاركة التي تمثّل نسبة 51% من رأس مال شركة كريدكو إلى شركة تنمية كردستان المحدودة (KDC)، حيث أن الصفقة قد أُبرمت بموجب صلاحية مجلس الاستثمار في كردستان بمنح الموافقات المسبقة للصفقة. وفي 22 ديسمبر 2021، تم إغلاق الصفقة.
وعلق فيصل سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي للشركة الوطنية العقارية قائلًا: "كان بيع استثماراتنا في أربيل قرارًا استراتيجيًا واشتمل على عناصر معقدة مختلفة تتطلب مساعدة مكتب محاماة متخصص لمعالجتها. ولحسن الحظ، زوّدنا مستشارونا القانونيون من شركة ميسان بخبراتهم بدعم لا يتزعزع، حيث أن فريقهم قدّم لنا المشورة الفعّالة والمتخصّصة بالكامل بحسب أصول الأعمال الرشيدة، مما حرص على سير هذه العملية بسلاسة من البداية حتى النهاية".
وعلّق بدر الجيعان، الشريك المؤسس والشريك الرئيسي لشركة ميسان قائلًا:"نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من مساعدة عميلنا، الشركة الوطنية العقارية، في إتمام هذه الصفقة. يُعتبر قطاع العقارات في الشرق الأوسط مكانًا مشوّقًا ومحفوفًا بالمصاعب، ولاسيما في الوقت الراهن. بالتالي، من الضروري أن تُبذل جهود استثنائية كفريق واحد لإنجاز الصفقات، وإنه لشرف كبير لنا أننا قد كنا جزءًا من ذلك الفريق."
تأسست الشركة الوطنية العقارية في الكويت في العام 1973، وهي شركة عقارية واستثمارية مدرجة في البورصة ولها حضور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد نمت الشركة الوطنية العقارية لتصبح واحدة من أكبر الشركات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تتجاوز قيمتها 700 مليون دينار كويتي (2.3 مليار دولار أميركي).
قاد فريق شركة ميسان الشريك الأول بدر الجيعان وبدعم من المساعد الأول باتريك عبيد.
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