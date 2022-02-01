الدوحة ، قطر : أعلنت اليوم شركة ميزة الرائدة في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة ، عن تحقيقها لمستوى التخصص المتقدم من مايكروسوفت في مجال تحول خوادم ويندوز و"أس كيو أل" إلى سحابة مايكروسوفت أزور المتطورة، في تأكيد على الخبرة الواسعة في هذا المجال

ويتحقق مستوى التخصص المتقدم لشركاء مايكروسوفت من خلال استيفاء المعايير الصارمة المرتبطة بنجاح العملاء ومهارات الموظفين، بالإضافة إلى النجاح في اجتياز تدقيق طرف ثالث لممارسات الترحيل الخاصة بهم و الذي من خلاله يتم منح المستوى المتقدم لترحيل خوادم ويندوز و "أس كيو أل" إلى سحابة أزور المتقدمة

وتسعى الشركات لتحديث تطبيقاتها والاستفادة بشكل كلي من المزايا التي يمكن أن تقدمها الحوسبة السحابية، ومع انتهاء الدعم الأخير لنظامي تشغيل خادم ويندوز 2008 R2 وخادم "أس كيو أل"2008 R2، فإنها تبحث عن شريك ذي مهارات متطورة، من أجل التقييم والتخطيط وترحيل أعباء العمل الحالية إلى السحابة.

ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته شركة ميزة بعد ستة أشهر فقط من حصول الشركة على أربع شهادات ذهبية من مايكروسوفت - لمنصة السحابة، وتطوير التطبيقات، ودمج التطبيقات، و مراكز البيانات - وبالتالي تحقيق الشراكة الذهبية مع مايكروسوفت.

وتعليقا على الإعلان قال المهندس أحمد عبد الله المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: "نحن فخورون جدا بتحقيق هذا الإنجاز، وحصولنا على التخصص المتقدم في التحول الى مايكروسوفت أزور ما يؤكد سعي شركة ميزة الدائم لتقديم خدمات عالمية المستوى للعملاء الذين وضعوا ثقتهم في الشركة كمزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات "

من جهته، أضاف السيد رودني كلارك، نائب الرئيس المسؤول عن حلول الشركاء العالميين، وقنوات المبيعات في شركة مايكروسوفت: "يسلط الوصول الى التخصص المتقدم في مجال ترحيل خوادم ويندوز و "أس كيو أل" إلى مايكروسوفت أزور الضوء على الشركاء الأكثر قدرة حين يتعلق الأمر بترحيل الأحمال المرتكزة على ويندوز إلى أزور. لقد برهنت شركة ميزة بوضوح قدراتها على تزويد العملاء بمسار ناجح للترحيل الى مايكروسوفت ازور كي يتمكنوا من البدء في العمل على مزايا التواجد في السحابة".

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نُبذة عن شركة ميزة

تأسست شركة ميزة كمشروع مشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث تقدم مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية، وتتخذ من دولة قطر مقراً لها. تتطلع الشركة إلى دفع عجلة التنمية في البلاد والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل مهني واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية بالإضافة الى خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها. تمتلك الشركة أربعة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث، مصنفة عالمياً ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة للامتثال للمعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر، كما أن مركز البيانات M-VAULT 2 مصنف وفق تصنيف لييد البلاتيني Platinum LEED ومركز البيانات M-VAULT 3 مصنف وفق تصنيف لييد الذهبي LEED Gold.

ويمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر موقعنا الإلكتروني: www.MEEZA.net

نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد.

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